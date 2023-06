El Athletic dice que es "rotundamente falso" que esté detrás del expediente de la UEFA a Osasuna

Jon Berasategi, ha desmentido este viernes al mediodía que el club vizcaíno esté detrás de la investigación abierta de la UEFA que podría dejar a Osasuna fuera de Europa. El director general del Athletic , ha desmentido este viernes al mediodía que el club vizcaíno esté detrás de la investigación abierta de laque podría dejar a Osasuna fuera de Europa.

Así lo ha señalado a preguntas de los periodistas en una conferencia de prensa que ha servido para hacer balance de la temporada. “Nada, rotundamente nada, absolutamente nada. Tuve conocimiento a través del jefe de prensa, que me mandó una comunicación de medios, y se lo transmití al presidente. Luego, leímos la nota de Osasuna. Es rotundamente falso”, ha afirmado el ejecutivo del Athletic, negando una denuncia para poner en conocimiento de la UEFA los hechos que se investigan, en este caso la compra de partidos de 2014 con otros dirigentes ya condenados.

Berasategi no ha querido dar un paso más allá para valorar si el Athletic entrará en la Conferente League. “Hay una investigación abierta, los antecedentes plantean que si en función de las consecuencias, otro equipo pudiera ocupar esa plaza, pero no sabemos nada más. Esa investigación se tendrá que cerrar y se sacarán sus conclusiones, pero no sabemos nada más Con el Athletic no se ha puesto en contacto nadie”.

Mikel González, director de fútbol de la entidad, ha sido preguntado por si trabaja en el escenario de jugar una competición añadida. “Todo es una hipótesis”, ha declarado.