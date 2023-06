Miguel Troncoso, abogado experto en derecho europeo: "Veo difícil que la UEFA se aparte del criterio del Supremo"

Miguel Troncoso es un abogado navarro experto en derecho europeo que trabaja en Bruselas. Está siguiendo de cerca el asunto y es optimista. “El Código Ético de la UEFA sanciona a la persona o entidad que haya actuado para influir y alterar el resultado de un partido. El Tribunal Supremo deja a es unexperto enque trabaja en Bruselas. Está siguiendo de cerca el asunto y. “Elsanciona a la persona o entidad que haya actuado para influir y alterar el resultado de un partido. Eldeja a Osasuna fuera, diciendo que es víctima de los hechos delictivos, incluso hay que indemnizarla”, introduce. “Partiendo de ahí y aunque el Tribunal Supremo no sea vinculante para la UEFA, me parecería muy difícil que se aparte de este criterio. No creo que haya sanción”.

UN ESTADO INTERMEDIO

Con todo, se pone en el peor de los casos. “Si la UEFA aplica una sanción de exclusión, hay una posibilidad que prevé su reglamento y es que haya una suspensión de la aplicación de la sanción. Es decir, yo te impongo una sanción pero no la aplico si en un tiempo determinado no reincides”.

Troncoso considera que debe tenerse en cuenta que “los hechos son antiguos”, que “la alteración de la competición ya no tiene efectos arrastrados a día de hoy” y que “aquellos dirigentes ya no están”. Existe el principio de proporcionalidad, aunque el delito no prescriba.

¿Cómo ha salido esto? Es una pregunta de difícil respuesta. “O por investigación de oficio o con una denuncia. Si hay denuncia, la UEFA tiene que investigar”.

¿Por qué ahora? El abogado recuerda que coincide todo: que Osasuna entra en Europa, que la sentencia del Supremo es reciente y que “probablemente haya habido una denuncia, pero no lo sabremos”.

El Betis sí debería ser sancionado en el caso de que ese daño lo sufriera Osasuna. “Si la UEFA sanciona a Osasuna, debería sancionar al Betis, por coherencia. Si los directivos conllevan la sanción del club, los jugadores del Betis conllevan la sanción del Betis. O todos o ninguno”.

Troncoso aboga por las medidas cautelares en el supuesto de que la UEFA castigue. “Osasuna no va a Europa todos los años. Que se alargue el procedimiento, no pasa nada”.

El abogado navarro afirma sobre el carácter independiente de la UEFA que “puede hacer lo que quiera, pero hasta cierto punto”. “La justicia no vincula a la UEFA, son caminos paralelos. Pero luego las decisiones de la UEFA son susceptibles de recurso, que es ante el Tribunal Arbitral del Deporte. A lo mejor a la UEFA le revocan la sanción, que tendría en cuenta lo que ha dicho el Supremo”.