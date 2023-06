Emilio Cortés, catedrático de derecho penal: "La UEFA tiene margen para expulsar a Osasuna"

gaditano Emilio Cortés Bechiarelli es un catedrático de derecho penal que domina el plano deportivo. Su pronóstico no es alentador y explica por qué. “A mi juicio no es demasiado favorable. Al final, han sido los gestores de Eles unque domina el plano deportivo. Suy explica por qué. “A mi juicio no es demasiado favorable. Al final, han sido los gestores de Osasuna . Llámese Osasuna, Barcelona, Danone o Coca Cola. Ninguno tiene boca, piernas o brazos. Las personas jurídicas actúan por la voluntad de sus gestores y los gestores de Osasuna desgraciadamente han sido condenados por amaño de partidos”, expone.

“Es cierto que la persona jurídica no ha sido condenada e incluso ejerció de acusación particular, pero lo es también que gestores del club han sido condenados en sentencia del Supremo. La UEFA tiene un margen dilatado para expulsar de las competiciones europeas a Osasuna y estará deseando hacerlo”.

El motivo que le lleve a ello no será “porque sea Osasuna, sino por razones de prevención general”. “La UEFA en esto tiene la piel muy fina. Incluso es posible que tengan la sensación de que el Barcelona se les vaya a escapar vivo y vaya a pagar los platos rotos Osasuna. Pero esto ya es una valoración subjetiva”.

El catedrático habla del plano monetario. “Hay una estupidez de moda, la tolerancia cero. Es cierto que la UEFA con este tipo de conductas tiene eso que le llaman tolerancia cero. Hay muchos intereses económicos. Tiene conexión con las casas de apuestas y aunque se diga que es una cuestión espiritual y de limpieza, eso es una careta. Detrás hay unos intereses económicos espectaculares”.

Cortés recuerda que es un organismo privado que tiene sus propias normas, “una especie de cortijo por decirlo de forma gráfica”. Además, no tiene por qué atender a la justicia. “Hay clubes de la UEFA que no tienen responsabilidad penal de la persona jurídica y eso significaría una discriminación. Habría un hilo muy grueso entre la jurisdicción penal interna y la UEFA. Reino Unido no tiene responsabilidad penal de las personas jurídicas. Los clubes ingleses estarían escudados”.

Emilio Cortés considera que el Betis no debería ser sancionado. “Son los jugadores, es diferente. Una cosa es el control del club sobre sus empleados y otra es que sean los gestores. Si esos gestores han utilizado el club, hay problemas”.

¿Qué futuro espera? Una vía en caso de decisión contraria de la UEFA serían las medidas cautelares. “Osasuna no compite todos los años en Europa y quizá cuando se resuelva todo esto la competición ya ha terminado o lo han eliminado. Si las piden el Real Madrid o el Barcelona se tendría la sensación que es pan para hoy y hambre para mañana. Osasuna tendrá que jugar con eso”.