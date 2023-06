Patri Zugasti se despide de Osasuna

"Rojillas y rojillos, hoy me toca despedirme. Hoy me toca decir adiós al club que me ha acompañado durante los últimos 6 años y toda mi vida". De esta forma ha anunciado Patri Zugasti su salida de Osasuna.

La delantera rojilla, máxima goleadora del equipo con 11 tantos, finaliza su etapa tras no conseguir el ansiado ascenso y apunta al Athletic.

"Desde dentro de mi corazón, creo que ha llegado el momento de vivir nuevas aventuras, cambiar de aires y adentrarme en nuevos retos", continúa la jugadora navarra, que ha tenido oportunidades para dejar el club en años anteriores y finalmente se marcha en busca de su sueño profesional.

"He luchado por este escudo como si no hubiese un mañana", repasa Zugasti, que agradece a sus entrenadores, Kakun Mainz y Mikel Bakaikoa y al director deportivo Tito Iribarren por haberle acompañado en el camino y hacerle crecer, así como a sus compañeras por aguantarle en el peor momento de su vida. La pamplonesa recuerda a su hermano Dani, fallecido en accidente de tráfico, a su familia por haberle hecho querer a Osasuna y se despide convencida de que cumplirá su sueño y Osasuna llegará "donde merece estar".