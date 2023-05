Arrasate: "Tenemos asumidos los insultos cuando no debería ser así"

Vinicius Junior dijera basta ante los insultos racistas que algunos aficionados del Valencia profirieron sobre su persona. “Tolerancia cero”, expresaba este miércoles El debate es imparable estos días, desde quedijera basta ante losque algunos aficionados del Valencia profirieron sobre su persona. “Tolerancia cero”, expresaba este miércoles Jagoba Arrasate al respecto. “Te puede gustar un jugador o no, pero esto está al margen. Tenemos que erradicar esos comportamientos racistas que hay por desgracia en los campos. Parece que va a haber un antes y un después. Ojalá”.

Carlo Ancelotti y Xavi Hernández abrieron el melón esta semana para denunciar que se ha normalizado en el fútbol el insulto en general. El técnico de Osasuna fue cuestionado por si ha tenido episodios así. “Por desgracia lo tengo asumido. A mí también me insultan y no sé por qué lo tengo asumido. No me afecta, parece que lo hemos cogido como parte de esto. Es muy triste cuando en otros deportes no pasa, ni en otras ligas. A los entrenadores nos dicen de todo, sobre todo fuera de casa. Tenemos asumidos los insultos cuando no debería ser así”.

“Como Osasuna, hay un cántico que nos cantan en casi todos los campos y es desagradable también. Pero vamos a separar las cosas. Estamos hablando de otro cosa (el racismo) y ante eso debemos tener tolerancia cero”, aseguró.