Cholo hace del Osasuna de Arrasate un "equipito"

Que no me oiga Fictícius, oigan, que con la misma me pide derechos, royalties y algo de la poca pasta que me sueltan los jefes -para lo que realmente me merezco-, pero este Osasuna en el Cívitas Metropolitano fue casi un "equipito", como dijo el pizpireto extremo brasileño que juega en el Real Madrid y que le daba lecciones de fútbol a Carletto el otro día en el Etihad. Consejos vendo que para mí no tengo...

Jagoba no sabe jugar contra Imanol y, mucho menos, contra el Cholo Simeone. Osasuna se encoge, merma, se desangra cuando se pone algún gallito enfrente. Hasta el internacional David García (dudo mucho que volvamos a verlo con la selección) se apocó ante el poderío de super estrellas como Saúl (manda bemoles); Correa o Reguilón. Ya no digo nada cuando los buenos, Griezmann, Carrasco, De Paul y Morata se ponían a jugar. Aquello era de abusones de patio de colegio...

Con el mejor once posible, condicionado por las ausencias de Abde y Moi, Osasuna saltaba al feudo colchonero sabedor de que sólo el Athletic Club (de Bilbao) había puntuado de los rivales que buscan plaza europea. El Girona cascó, el Rayo no podía un poco antes y a pocos kilómetros con un Espanyol necesitado. La ocasión era calva, como el Cholo antes de ir a Turquía o Jordi Alba antes de lo mismo (o de marcarnos en el Spotify Camp Nou).

Ni con pelos en la lengua. Así se fue el técnico argentino, que es de los que se lo lleva bien calentito y que no me extraña que año sí y año también siga en el banquillo atlético. Salvo llamada de la albiceleste, en poder de Scaloni, poco jefe puede soltarle a Diego Pablo lo que cobra, que está en el top cinco mundial. Y si encima le llevas a gente como Antoine Griezmann, Yannick Carrasco o Morata, Giménez, De Paul, etc., el trabajo se hace solo. Con esos jugones hasta yo gano, y no tengo carné más que de coche y moto...

La primera parte pudo ser un 3-0 sin ningún problema. Sobrepasados en todas las líneas sin capacidad de reacción y con muy poco peligro arriba. Sólo la falta de puntería y los postes condenaban el choque a llegar al descanso con cerocerismo, hasta que David se salió del guion, del papel y casi del estadio. Porque en un balón que se colgaba en el centro del campo acudió cuando en primero de defensa se aconseja guardar el sitio. De ese error comenzó la caída libre al pozo.

La salida a destiempo del central dejó el cuero en franquicia para que se metiera en largo a la carrera de un solitario Antoine, que hizo un dos contra uno con Carrasco a Aridane. El belga batió a placer a Sergio Herrera. Minuto 44. Hasta ahí duró la suerte de Jagoba, que está visto que contra Real Sociedad y Atlético de Madrid rasca lo mismo que uno que se muerde las uñas...

El segundo tiempo fue otro quiero y no puedo, Osasuna fue equipito, no planteó pelea ni ocasiones y la calidad de los rojiblancos se impuso con la lógica aplastante de la diferencia de presupuestos. Un par de sustos a Grbic, portero que la jornada anterior regalaba al Elche los tres puntos pero que en esta ocasión hasta salió bien parado con una buena mano a Barja. Para entonces estaba todo el pescado fuera de la lonja, es decir, vendido.

El segundo gol del partido lo cocinó Juan Cruz, regalando el cuero en la salida. Luego ya si eso David permitió que Saúl hiciera su segundo gol de la temporada, curiosamente siendo el primero en El Sadar. Pasen y vean, le dijo el de Ibero al centrocampista venido a menos. Pero es que contra Osasuna los malos se convierten en muy buenos. Y lo mismo con el tercero, que Correa volvió a mojar gracias a unas espaldas descubiertas del central mal apoyadas por Aridane.

Equipito, aunque bien es cierto que enfrente estaba un señor equipazo. El cierto consiste tanto en marcar como en que no te marquen, en sobresalir sobre tu rival y en minimizar sus virtudes. En el Cívitas no se vio nada del Osasuna que ha acarreado tantas simpatías, parecía que la cosa no iba con ellos, que estábamos salvados, subcampeones de Copa y a preparar el año que viene. Y queda tela por cortar...

Athletic Club Getafe y Girona. Tres finales. Ganar las tres nos lleva a Europa, sin ninguna duda. Hay que olvidar la pésima imagen de Madrid, hay que empezar a trabajar en el choque del próximo jueves en El Sadar, en una semana en la que sabremos si hay esperanzas de hacer algo más grande, algo acorde a la temporada realizada, o si el conformismo y el terminar dejándose llevar por la corriente marcan la bajada del telón. Que sea la primera de las opciones, que los leones sean los primeros en caer. ¡Vamos, rojos!

¡Hasta la muerte, Forofillo hasta la muerte!