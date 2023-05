Alfombra roja al Eibar

Como una estrella de Hollywood a la gala de los Oscar. Así llegará el Eibar a la Primera División femenina tras los fracasos intentos de ascenso por parte de Osasuna y Deportivo Abanca. Una alfombra roja desenrollada por los aspirantes que aprovechó el conjunto armero ayer para hacerse con el billete directo a la máxima categoría del fútbol nacional.

Osasuna, con la mirada puesta en Logroño -rival del Dépor-, el Eibar, con la mirada puesta en Cáceres -rival de Osasuna-, y el Dépor, con la mirada puesta en Granada -rival del Eibar-. Los tres equipos, con el móvil en la mano para conocer la situación de sus contrincantes, fueron precavidos en sus choques y arriesgaron poco por miedo a perder. Dos empates a cero y la derrota de las navarras cerraron una fase regular con un final extraño y sorpresivo por parte de tres de los equipos más poderosos de la categoría.

NERVIOS Y POCOS GOLES

El ascenso. Un premio que pesó a los tres aspirantes y los nervios se vieron plasmados sobre el verde. En los primeros minutos de encuentro fue Osasuna el que más lo intentó. Dos grandes ocasiones del conjunto rojillo fueron desaprovechadas y la igualada se mantuvo en el marcador. En Logroño, el DUX y el Dépor apenas gozaron de ataques para abrir el marcador durante el primer tiempo. Por su parte, el Granada sufrió las ofensivas del conjunto vasco aunque supieron aguantarlas en los momentos iniciales.

En el minuto 27 llegó la peor noticia posible para Osasuna. Y no hubo que mirar el móvil, ya que el equipo que anotó el primer tanto fue el Cacereño, su rival de ayer. El tanto de Keefe mantenía la variable del Eibar como equipo ascendido a la Liga F. Una variable que no se movió durante los noventa minutos de encuentro. En Cáceres, el equipo local, que se jugaba entrar en el playoff y finalmente lo hizo, tuvo el dominio del partido en la mayoría de minutos. Osasuna poco pudo hacer ante un equipo sólido en defensa.

El Deportivo único rival que pudo poner en peligro el ascenso del Eibar, tampoco logró crear excesivos problemas al DUX de Logroño, que a pesar de no tener nada en juego mantuvo a a raya al conjunto gallego.

Tras los pitidos finales en Cáceres, Logroño y Granada unas festejaron y otras lamentaron su intento de ascenso fallido. El Eibar ya es de Primera y Dépor y Osasuna lucharán por la promoción a la Liga F en el playoff.

12:00 - NERVIOS EN EL COMIENZO

12:00 - NERVIOS EN EL COMIENZO

En los primeros minutos de encuentro ninguno de los tres aspirantes al ascenso se volcó en ataque para buscar el primer gol. En los tres encuentros se pudieron ver equipos precavidos con miedo a encajar en los instantes iniciales.

​12:15 - ACERCAMIENTOS DE OSASUNA

12:15 - ACERCAMIENTOS DE OSASUNA

Con el paso de los minutos el equipo que más lo intentó fue Osasuna. Las jugadoras dirigidas por Kakun Mainz gozaron de dos claros acercamientos que finalizaron en nada tras la gran defensa del conjunto de Cáceres.

​12:30 - EL FATÍDICO GOL EN CÁCERES

12:30 - EL FATÍDICO GOL EN CÁCERES

En el minuto 27 llegó el único gol de la jornada. El Cacereño se adelantaba ante Osasuna tras el tanto de Keefe, un resultado que no variaba nada en cuanto a los equipos que disputarían el playoff y el ascenso directo.

​12:45 - EL CACEREÑO EN 'PLAYOFF'

12:45 - EL CACEREÑO EN 'PLAYOFF'

El único cambio que se produjo antes del descanso fue la entrada del Cacereño al playoff. Un gol del Córdoba en el minuto 43 dejó fuera al SE AEM de la promoción. En el resto de partidos se llegó con el mismo resultado al descanso.



​13:15 - SIN OCASIONES CLARAS

13:15 - SIN OCASIONES CLARAS

Tras el paso por los vestuarios los partidos continuaron con la misma tónica. En Cáceres el conjunto local siguió dominando, en Granada el Eibar tuvo las más claras pero sin efectividad y en Logroño el Dépor no generó acercamientos.

​13:30 - SIN NOTICIAS DE OSASUNA

13:30 - SIN NOTICIAS DE OSASUNA

Los nervios se apoderaban de los equipos implicados en el ascenso y esto provocaba que las ocasiones no sucedieran. De hecho en Cáceres fue el Cacereño el que tuvo las más claras ante Osasuna para aumentar su renta en el marcador.

​13:45 - EL EIBAR ES DE PRIMERA

13:45 - EL EIBAR ES DE PRIMERA

Llegó el pitido final y los resultados no se movieron. El Eibar consumó el ascenso directo a la Primera División y Déportivo Abanca, Osasuna, Granada y Cacereño aseguraron su plaza en el playoff de ascenso.

