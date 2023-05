Tren hacia Europa: Osasuna busca encender otra llama ilusionante

Osasuna encara la recta de llegada del campeonato con esa incertidumbre de saber si la llama por ir a Europa se encenderá. La Cartuja todavía persiste a flor de piel. Fueron tantas las emociones vividas que el puente hacia la Liga resulta complejo en el plano mental. De ahí que Arrasate quiera ser cauto a la hora de colocar un objetivo. De lo que suceda esta tarde frente al Almería quedará abierto o bloqueado el camino.

La Conference League está ahora a tres puntos. Está en poder del Girona, séptimo, con 47 unidades, las mismas que el Athletic. El Rayo también está en la pelea con 46. Con cinco jornadas que disputar hasta junio, no queda otra que acostarse hoy con tres más en el casillero y entonces sacar la calculadora. Luego quedarán dos salidas a Madrid (Atlético y Getafe) y dos choques en casa contra rivales directos (Athletic y Girona). Pero si no cae hoy la primera pieza, no tendrá demasiado sentido elaborar las cábalas.

Osasuna quiere engancharse a ese tren y lo hace con un motivo de peso. Busca ofrecer a su ejemplar afición el triunfo como recompensa a todo el apoyo que se ha manifestado en los últimos días. El osasunismo vive días felices. La final de Copa ha representado todo lo grande que este club, que además puso aprietos a todo un Real Madrid. El Sadar celebrará una fiesta en los prolegómenos y también espera hacerlo al final.

Es el momento de cambiar de partitura. No ha pasado nada de la final y ese trago sentimental no es fácil de asimilar en tan poco tiempo para el vestuario. Arrasate señalaba este viernes que ha querido explorar nuevos caminos para dar estímulos. En el campo, el otro rival será un Almería al que se le respeta por su velocidad y porque ha mejorado mucho fuera de casa. Llegará además necesitado porque aunque tenga a seis equipos por detrás su distancia con el descenso es de solo dos puntos. En sus filas, el mediocentro chantreano Iñigo Eguaras.