En las últimas semanas se ha viralizado un vídeo del cantante almeriense David Bisbal entre bambalinas de una actuación en el WiZink Center de Madrid, que se dirige a la cámara cuando sale y dice una frase que es "¿Cómo están los máquinas? Lo primero de todo". Genio y figura hasta la sepultura, el cantante dejó la imagen que, en este mundo en el que nos ha tocado vivir, no tardó en arder en las redes sociales y ya es un meme recurrente.

Qué mejor ocasión que sacarla a escena que cuando visitara El Sadar el equipo de su tierra, el , para comprobar dónde quería poner el listón el conjunto de Arrasate en este final de campaña, máxime tras la derrota de la final de Copa. Derrota única y exclusivamente en el campo, nunca me cansaré de repetirlo. El caso es que era una piedra de toque perfecta para ver el objetivo, el estado de ánimo y el nivel en el que estaban los rojillos. Almería , para comprobar dónde quería poner el listón el conjunto de Arrasate en este final de campaña, máxime tras la derrota de la final de Copa. Derrota única y exclusivamente en el campo, nunca me cansaré de repetirlo. El caso es que era una piedra de toque perfecta para ver el objetivo, el estado de ánimo y el nivel en el que estaban los rojillos.

¡Cómo están los máquinas, oigan! Desde Aitor hasta Budimir, pasando por todos y cada uno de ellos. Titulares y suplentes. Todos, No se salva ninguno. Están on fire, están enchufados, están con ganas de terminar el campeonato doméstico con 59 puntos, ganando los cinco últimos choques. ¿Por qué no? La maquinaria ha demostrado estar más que engrasada.

Jagoba iniciaba el choque con un once de gala, con Aridane y David en la zaga acompañados en las alas por Manu Sánchez y, esta vez sí, Rubén Peña de lateral. Línea por delante con Torró, Moncayola, Barja, Aimar Oroz y Abde. Budimir arriba. Pocos cambios se pueden pedir a este once, igual Moi Gómez por Barja o el Chimy por Budimir, pero el caso es que eran los elegidos. Y enfrente el Almería de Rubí, jugándose la vida con el descenso y con gente como Fernando, Ely, Melero o Luis Suárez y Baptistao en sus filas, casi nada.

Una primera parte en la que a los puntos ganó Osasuna, pero sin goles. Fenando sostenía a los suyos en otra exhibición de Abde por la izquierda y una nueva entrega del fútbol control y robo tras presión de los rojillos. Aitor era un mero espectador y Budimir, Kike Barja, Aimar y compañía buscaban el primero. No llegó, pero los engranajes estaban aceitados y encajaban a la perfección. No se marcó en el primer tiempo pero se puede decir que sí...

Porque nada más empezar el segundo tiempo se abrió la lata. La máquina de Arazuri metió un pase perfecto que dejó correr Budimir y que desvió con el exterior de la izquierda ante la salida de Fernando. Ely corrió, pero no estaba tan engrasado como los rojillos. 1-0 y la grada se venía arriba. Pero el equipo también se venía arriba...

Ni inteligencia artificial ni espárragos fritos. Lo que mola es la maquinaria, la que propició la revolución industrial y que pensábamos, necios egoístas, que iba a terminar con el trabajo humano. La máquina está para servir al humano, no lo olvidemos nunca. Tanto es así que incluso los humanos muchas veces queremos ser máquinas. Y salieron los robots rojillos a presionar y subir de revoluciones el choque.

Moncayola es otra de esas máquinas que está perfectamente montada. Corta en la frontal, conduce casi todo el campo el esférico, abre a la izquierda a Abde y el genio de la lámpara hace el resto. Para gozo de la grada, para escarnio de las telarañas de "su" escuadra, que volvió a colar el esférico en ese ángulo que descubrió el día del Elche. 2-0, humo blanco de los tractores rojillos que marchaban como cohetes. Más madera, es la guerra. Más madera a la máquina del tren...

Incluso desde le banquillo saltaban repuestos de lujo, recambios que aumentaron la diferencia a tres, con el tanto de Moi en un nuevo pase hilvanado de un enorme Aimar Oroz. El gol de la honra para los visitantes quedó en anécdota, era el descuento, no se iba a sufrir, los pulmones de la grada recuperaban tranquilidad aunque seguían incansables. Ecos de Sevilla le llaman...

Hasta hubo pasillo a Mateu Lahoz, uno de los pitolaris más carismáticos que se retira, a saber por qué ya que no está la cosa clara. En este panorama de Negreiras y abusos de los grandes, que se vaya alguien con un pasillo hecho por los profesionales dice mucho. De todos modos sigo pensando que el mejor árbitro, el mejor político y el mejor programador informático es aquél que se retira. Tal cuál. Tanta paz encuentren como dejan, aunque lo malo es que a estos los sustituyen...

¡Cómo están los máquinas! Han ganado, han vuelto a la senda del triunfo en , el sueño de Europa sigue vivo, una victoria de cinco. Toca la segunda, en una plaza muy exigente como el Wanda Metropolitano, contra los del Cholo. Luego vendrá el que se lleva a los juveniles, ese que como si fuera un vulgar caco, aprovecha la nocturnidad y alevosía para llenar de pajaritos la cabeza a niños de la cantera osasunista. Siempre lo mismo. Pero a nosotros, plim. Los máquinas están enchufados y engrasados. Que siga la fiesta y que suene la música... maquinera, obvio. LaLiga , el sueño de Europa sigue vivo, una victoria de cinco. Toca la segunda, en una plaza muy exigente como el Wanda Metropolitano, contra los del Cholo. Luego vendrá el que se lleva a los juveniles, ese que como si fuera un vulgar caco, aprovecha la nocturnidad y alevosía para llenar de pajaritos la cabeza a niños de la cantera osasunista. Siempre lo mismo. Pero a nosotros, plim. Los máquinas están enchufados y engrasados. Que siga la fiesta y que suene la música... maquinera, obvio.

¡Hasta la muerte, Forofillo hasta la muerte!