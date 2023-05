Moncayola: "En la primera parte, lo pasé fatal, pero el equipo no se vino abajo"

Jon Moncayola fue uno de los cuatro capitanes designados por el club para representar al equipo. El de Garínoain reconocía sentirse triste por varios motivos. “Queríamos haber celebrado algo grande con las familias y los amigos que se habían desplazado hasta allí. No pudo ser, la cena fue un poco triste. La gente lo ha disfrutado mucho y nosotros no tanto, porque con los nervios del partido lo hemos vivido de otra manera. Pero estamos muy agradecidos por lo que han hecho por nosotros, el recibimiento que nos hicieron antes de llegar al campo fue espectacular, no habíamos vivido nada igual. Saltamos al campo con los pelos de punta en el calentamiento y en el partido. fueron muchos nervios, muchas emociones, imagino que con el tiempo lo valoraremos más. Queda un mes de temporada y vamos a darlo todo para darles ese séptimo puesto, que sería grandioso para el club volver a Europa. Se nos escapó la oportunidad, pero esperamos que en los próximos años llegue otra y ojalá a la tercera sea la vencida”, se expresaba Moncayola. fue uno de los cuatro capitanes designados por el club para representar al equipo. El de Garínoain reconocía sentirse triste por varios motivos. “Queríamos haber celebrado algo grande con las familias y los amigos que se habían desplazado hasta allí. No pudo ser, la cena fue un poco triste. La gente lo ha disfrutado mucho y nosotros no tanto, porque con los nervios del partido lo hemos vivido de otra manera. Pero estamos muy agradecidos por lo que han hecho por nosotros, el recibimiento que nos hicieron antes de llegar al campo fue espectacular, no habíamos vivido nada igual. Saltamos al campo con los pelos de punta en el calentamiento y en el partido. fueron muchos nervios, muchas emociones, imagino que con el tiempo lo valoraremos más. Queda un mes de temporada y vamos a darlo todo para darles ese séptimo puesto, que sería grandioso para el club volver a Europa. Se nos escapó la oportunidad, pero esperamos que en los próximos años llegue otra y ojalá a la tercera sea la vencida”, se expresaba Moncayola.

Fue sin duda uno de los nombres propios de la final. Su duelo con Vinicius fue complicado para Monca, sobre todo en el primer tramo del encuentro. “La primera parte lo pasé fatal -reconocía el navarro-. No se dio el partido de la mejor manera, pero sabemos que este equipo, a pesar de encajar el gol, no se viene abajo. Hicimos una primera parte decente para lo mal que empezó. En la segunda, estuvimos a un gran nivel y eso nos dio un golpe anímico terrible. La gente estaba como loca. La pena es que nos metieran tan rápido el empate porque creo que a la prórroga habríamos llegado muy arriba de ánimo. Se notó que ellos tenían más experiencia en ese tipo de partidos. Al principio había nerviosismo y ellos están más acostumbrados. Ojalá tengamos más oportunidades de vivir esta experiencia inolvidable”, deseaba el jugador rojillo. “Desde el ascenso no se había vivido nada parecido. Son varios años en la mitad de la tabla sin jugarnos nada importante. No habíamos tenido este tipo de recibimientos. Lo que hemos vivido este año, la vuelta de San Mamés, el día que vinieron los finalistas del 2005... ha sido todo increíble”, insistía.

ÉXTASIS TOTAL

La plantilla valora el esfuerzo que ha hecho la afición, en todos lo sentidos. “Antes del partido hablamos de que las entradas parecían más de los de blanco, pero durante el partido no tuvo nada que ver. Desde el principio, estuvieron animando, tras el gol fueron minutos de éxtasis total. Estamos muy agradecidos por el esfuerzo, económico, gente que se ha quedado en Pamplona y nos ha animado igual o más. Yo también lo digo como aficionado que viví de pequeño la del 2005”, apuntó.