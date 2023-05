ÚLTIMA HORA: BAJA EN EL REAL MADRID

Dani Ceballos no podrá disputar la final tras sufrir una "pequeña lesión" en el último entrenamiento completado en Sevilla en vísperas del partido. "A veces las ganas pueden jugar malas pasadas. Ayer entrenando sufrí una pequeña lesión que me impide jugar hoy", reveló Ceballos en sus redes sociales tras confirmarse su ausencia en el once titular y no estar presente entre los jugadores de banquillo.