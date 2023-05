De los espacios rojillos al centro de Sevilla

unión hace la fuerza y eso es justo lo que buscan desde el club rojillo para la final de copa de este sábado. Para reunir a todos en un mismo entorno, final la famosa Fan Zone ubicada en el Parque Fernando de Magallanes. “La federación activa una zona destinada a ocio a cada uno de los equipos participantes en la final”, explicó Fran Canal, director general de Osasuna, en la rueda de prensa informativa. La afición rojilla, ajena a este tipo de recintos desde la final de 2005, enseguida reaccionó. Lay eso es justo lo que buscan desde el club rojillo para la final de copa de este sábado. Para reunir a todos en un mismo entorno, Osasuna anunció tras el pase a laubicada en el. “La federación activa una zona destinada a ocio a cada uno de los equipos participantes en la final”, explicó Fran Canal, director general de Osasuna, en la rueda de prensa informativa. La afición rojilla, ajena a este tipo de recintos desde la final de 2005, enseguida reaccionó.

Unos la valoraron de forma positiva y otros se mostraron algo reacios asegurando que ellos pasarán su estancia en Sevilla en otros espacios de la ciudad. Guste o no, vayan a asistir o no, la Fan Zone es una realidad y estará disponible al público rojillo entre las once de la mañana y las 18:30 horas, momento en el que se clausurará y empezará una marcha rojilla a La Cartuja, estadio en el que a partir de las siete de la tarde tendrán lugar los conciertos previos al partido. Actuarán: Ozuna, Brian Cross, Romy Low, Marta Sánchez, Soraya y Alaska y Mario. Por lo que respecta al parque Fernando de Magallanes, que data de 2019, es amplio y ajardinado. Aún así, cuenta con pocas zonas de sombra, por lo que se recomienda protección solar ante las temperaturas elevadas. También destaca por su proximidad al río.

En su interior se ofrecerán varios servicios. “Habrá una zona de restauración para poder ofrecer comida, otra zona de barras y una zona VIP”, informaba Canal. En el recinto de 40.000 metros cuadrados, en el que habrá “personal de seguridad, servicios médicos, baños químicos y control de aforo”, existirá también un área infantil con pintacaras e hinchables. También habrá un photocall con camisetas, puntos de información y tienda con productos oficiales del Club Atlético Osasuna. “Dentro de la Fan Zone teníamos una preocupación importante: la cantidad de residuos que podían quedar”, reconocía el director general anunciando unos vasos reutilizables diseñados para la ocasión. “Buscamos no tener tanto impacto negativo en el suelo de Sevilla y que la gente se quede el vaso de recuerdo”, apuntaba.

ÁREA ROJILLA

De la Fan Zone al Área. Dos espacios diferentes al mismo lado del río Guadalquivir. En este recinto hostelero ubicado en Río Terraza y autodenominado ‘Área rojilla’ caben 6.500 personas. El club ha llegado a un acuerdo con el complejo para organizar dos fiestas rojillas el viernes y el sábado. El primer día será entre las ocho de la tarde y las cinco de la mañana y el sábado desde las 18.30 horas hasta las 05.00. “De esta manera tenemos más complementos de ocio para nuestra afición”, comentaba Canal. “Osasuna colabora, pero no es el organizador de esta fiesta. Evidentemente hay una empresa, nosotros hemos llegado a un acuerdo para que todos los rojillos puedan disfrutar”, aclaraba. Según él, “si conseguimos la hazaña de ser campeones de la Copa del Rey, podremos disfrutar todos juntos de ese título porque la Fan Zone no nos permiten abrirla”.

Las entradas para acceder a las fiestas en Río Terraza ya están disponibles redactando en el buscador “entradas Área Rojilla Río Terraza”. Los precios oscilan entre los 16,25 euros de la entrada individual con una consumición para la fiesta del viernes y los 250 euros de las mesas VIP para cinco personas del sábado. La entrada individual para el sábado con consumición ascienden hasta los 21,75 euros. También ofrecen el bono de dos días con dos consumiciones por 27 euros, la opción más económica si uno está seguro de que acudirá las dos noches. Las ventajas de estas zonas están claras: asegurar la presencia de ambiente rojillo. Las desventajas: espacios muy comerciales ubicados en zonas alejadas de la cultura sevillana.

PUNTOS DE ENCUE NTRO

Además de todo lo respectivo al ocio, el club habilitará en La Cartuja cuatro puntos de encuentro a los que acudir en caso de extraviarse del grupo y no poder comunicarse por teléfono móvil con sus acompañantes. La presencia de más de 55.000 personas y el gran despliegue de seguridad provocarán problemas de cobertura y uso de datos móviles. Según la información aportada por Osasuna, habrá dos puntos de encuentro ubicados fuera del estadio y otros dos en su interior. El primero se denomina A y se instalará junto a la caseta de incidencias que habilitará Osasuna en el acceso Sur del estadio y el segundo (B), en la propia fachada del edificio. Los otros dos ‘puntos’ (C y D) estarán en el interior del estadio, en las dos esquinas de la galería de la planta baja. Todos estos puntos estarán identificados visualmente con cartelería y en ellos habrá personal del club a disposición de los aficionados que bien se encuentren extraviados o que quieran encontrar a un integrante de su grupo extraviado. La entidad solicita que no se utilicen como puntos de quedada para no “limitar su operatividad”.

Paseo por el centro de Sevilla

CORDOVILLA (ARCHIVO)

Si a un sevillano le preguntas cuáles son las zonas en las que se deben mover los aficionados rojillos te contestan de forma tajante: que huyan de la Fan Zone. “Puede estar bien para un ratito, pero...”, comenta David, un hostelero bético que invita a salir de esos recintos y conocer rincones de la ciudad. Desde su casco antiguo hasta Triana.

DE TAPAS

La ruta puede empezar en la Bodeguita Romero, que para muchos tiene la mejor “pringá” de Sevilla. Se ubica en la calle Harinas, 10, cerca de la Catedral. El establecimiento es “hermano” de la Bodeguita Antonio Romero, en el que destaca la tortilla de camarón. Poseen dos locales, uno en la calle Gamazo, y otro en Antonia Díaz, junto a la Maestranza. En la zona también está Casa Morales, un clásico con vinos de siempre. Ofrecen tapas de cocina. Un bar de “vieja barra y viejo sabor”, como indica un vecino . Si le gusta el pescaito frito deberá acudir a Inchausti-La Moneda, “uno de los lugares donde mejor se fríe el pescado”. Está en la calle Tomás de Ibarra. Otro local emblemático es Puerta Grande, espacio taurino junto a la plaza de toros que destaca por sus cocidos, carnes, pescados y la tarta de Alcalá.

Para los rojillos que son más de croquetas es recomendable Casa Ricardo, junto al Gran Poder en la calle Hernán Cortes, 2. “Es un fragmento de la Semana Santa con ambiente cofradiero”, describen. Se dice que su bechamel de “textura líquida” es deliciosa. Cerca de la calle Sierpes, la calle comercial por excelencia de Sevilla, se puede visitar la Bodega Blanco Cerrillo. Está en la calle José de Velilla, 1, y son recomendables sus boquerones en adobo. Otro de los muchos que se podrían añadir a esta lista es La Flor del Toranzo, entre las calles Gamazo y Barcelona. Se conoce popularmente como Trifón y es una “magnífica” mantequería de origen cántabro. Recomiendan el montadito de picante con lomo y el de lomo al jerez con manzana. Estos son unos pocos ejemplos recopilados gracias a la colaboración de sevillanos que visitan los locales con asiduidad. Como dato se puede destacar que, por lo general, la caña ronda el 1,50€.

TRIANA

Los vecinos de este barrio, que tiene “mucha vida” de día, se consideran prácticamente “independientes” de Sevilla al estar al otro margen del río. La actividad hostelera de día se centra en la calle San Jacinto. Una tapa típica son “los pajaritos” de Casa Ruperto, que son codornices. Los colores de las casas, los tablados flamencos y la amabilidad de sus vecinos son tres elementos que caracterizan a esta zona. Es buena oportunidad para ver al Cachorro y la Virgen de la Estrella de Triana, dos símbolos espirituales del barrio.

LA PREVIA DE LA ALAMEDA

Otra de las alternativas a la Fan Zone y la Zona Rojilla es la Alameda de Hércules, una mezcla entre plaza alargada y jardín público. Este entorno se ha convertido en una zona de restauración y ocio. Establecimientos con tapas conviven con locales de ocio nocturno. Se recomienda reservar para comer el sábado. Además, es un zona que no queda lejos de La Cartuja, ya que está próxima al puente de la barqueta, que une el núcleo urbano con la isla.

DE COPAS

Sevilla cuenta con varios espacios en los que los rojillos podrán celebrar la victoria o ahogar penas por la noche. Uno de ellos es la ya citada Alameda de Hércules. Otro el paseo Colón, el barrio de El Arenal, la Plaza Nueva y la calle Betis en Triana. La oferta nocturna es enorme en la capital andaluza, desde discotecas enormes como Antique Theatro , cerca de Río Terraza, conjunto hostelero alquilado por Osasuna, hasta El Garlochi de la calle Boteros, 26, un bar con una temática muy particular.

Escoger entre tantas opciones no es fácil, pero lo importante es saber disfrutar del sitio al que vayas y dejar bien alto la camiseta rojilla. “Es importante asimilar desde el minuto uno que tu ritmo es el equivocado y que el de los sevillanos es el correcto”, recomiendan. Por lo tanto, si “tardan” en servir recuerda: su ritmo es el correcto. En el campo el ritmo será otro y los navarros también tendrán que saber adaptarse.