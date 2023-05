Para evitar sustos y anticiparse a las dudas que surjan entre los más de 24.000 rojillos desplazados a tierras andaluzas marcaremos en un mapa los puntos de referencia, transporte, aparcamientos, lugares de interés y distancias a pie. Le será útil en su camino hacia la consecución de la copa en La Cartuja. Todo suma.

LAS REFERENCIAS

Lo primero es determinar una localización a modo de campo base. Un punto de encuentro. La entrada de la Fan Zone rojilla es buena opción por localización y presencia de más osasunistas. Como ya anunció el club, este recinto estará ubicado en el parque Fernando de Magallanes. Un espacio ajardinado de 40.000 metros cuadrados en la margen derecha del Guadalquivir a los pies de Torre Sevilla, el edificio más alto de la ciudad con sus 180 metros. Limítrofe con Triana.

En el mismo lado del río está el Estadio Olímpico de La Cartuja, escenario de la final. Está lejos, a unos 40 minutos a pie de la Fan Zone citada y unos 50 minutos del centro histórico. El desplazamiento hacia el campo habrá que realizarlo con tiempo. La organización y aficionados béticos que disputaron la última final en La Cartuja recomiendan ir con dos horas de margen para evitar sustos en los controles de acceso. Las puertas se abrirán a las 19.00 horas. Auxiliares de servicio colaborarán con agentes de las fuerzas de seguridad en los exteriores para realizar hasta tres controles a los aficionados rojillos, que deberán entrar por las puertas de Gol Sur. Estas son los números 4, 5, 6, 7 y 8. Como informó Fran Canal, director general de Osasuna, se impedirá la entrada con bolsas y mochilas que superen los 25 X 25 centímetros, baterías portátiles, megáfonos, palos de banderas, bombos, bengalas o pirotecnia, paraguas y carteles o pancartas con dimensiones superiores a 2 X 1,5 metros.

En esta parte del mapa, catalogada como “isla” al estar separada del centro, también hay que ubicar el espacio de ocio Río Terraza, un recinto con capacidad para 6.500 personas alquilado por Osasuna para celebrar fiestas el viernes y el sábado. Está a medio camino entre la Fan Zone y el campo. Destaca por su proximidad con la Fan Zone del Real Madrid, instalada en el parque del Alamillo.

Aunque para llegar a este punto habrá que superar un largo y caluroso día en el que podrán visitar varios puntos emblemáticos del casco antiguo que también servirán de referencia. Basta con cruzar el puente del Cachorro o del Santísimo Cristo de la Expiración, como aparece en Google Maps, para cruzar al centro desde la Fan Zone. Esta infraestructura cubierta de lonas se construyó para facilitar la llegada de turistas a la Expo de 1992. Al cruzar desde el parque se llega exactamente a la estación de autobuses Plaza de Armas, la más importante. Aunque no será la estación principal, ya que muchos de los buses rojillos estacionarán en un espacio habilitado por el club entre la Fan Zone y el estadio.

Una vez en la margen derecha del Guadalquivir, los rojillos estarán muy cerca del Paseo Colón, avenida emblemática paralela al río que destaca por ser una zona de copas. Un punto de interés y de reunión en caso de extraviarse del grupo en esta zona es la puerta de la plaza de toros la Maestranza. Uno de los cosos taurinos con más importancia del panorama nacional. De ahí, a cinco minutos andando se encuentra la Torre del Oro, monumento que alberga en su interior el Museo Naval de Sevilla. Esto en lo respectivo a la zona próxima al Guadalquivir, pero para seguir descubriendo la esencia de la ciudad hispalense hay que adentrarse.

Este sábado la Giralda presumirá orgullosa de ver a la marea rojilla inundar las calles. Esta estructura y la Catedral de Sevilla forman el conjunto monumental más atractivo del casco histórico de la capital. Si la afición rojilla está de previa en esta zona deberá tener en mente que la distancia con respecto a La Cartuja es mayor. En el centro, concretamente en el barrio de Santa Cruz, destaca El Real Alcázar, datado del siglo XV. Ubicar estos puntos les facilitará el desplazamiento por la ciudad en un día que se prevé intenso. Fuera del casco antiguo, pero no tan lejos, está la Plaza de España, en la que Navarra tiene dedicada una puerta. Detrás de esta plaza está la estación de buses Prado de San Sebastián. Más alejada, en la parte este, se ubica Santa Justa, estación de tren a la que llegarán muchos rojillos.

DISTANCIAS Y TRANSPORTE

Destaca por ser una ciudad “muy llana y peatonal”, como comentan sus vecinos. “No hay una cuesta, es una ciudad para desplazarse andando”, remarcan. A esto se añade que al ser un evento multitudinario, las líneas de bus y la gran demanda de taxis complicarán el desplazamiento en transporte público. Partiendo de los puntos de referencia citados y poniendo como ubicación de destino siempre el estadio, Google Maps indica que siempre costará más de cuarenta minutos llegar. Ese minutaje suele reducirse una vez puesto en práctica, pero sirve de referencia.

Lo dicho, desde la Fan Zone hasta La Cartuja “algo más de media hora andando” por el Camino de los Descubrimientos, una avenida recta. Desde el barrio de Triana es prácticamente la misma distancia. Igual que desde la Plaza de Armas, aunque esté al otro lado del río. Si el rojillo está en el Paseo Colón junto a La Maestranza, la distancia aumenta hasta los 4,1 kilómetros, en torno a los 51 minutos a pie. Desde la Torre del Oro, 56 minutos.

Si se hace tarde el vermú torero a los pies de La Giralda y se decide ir a pie, los navarros deberán recorrer 4,2 kilómetros, algo menos de una hora. Parecido a los 55 minutos que hay desde El Real Alcázar si se escoge el camino que discurre por la Alameda de Hércules, zona amplia hostelera en la que los aficionados del Real Betis hicieron la previa el año pasado.

LAS LÍNEAS DE BUS QUE LLEGAN A LA CARTUJA SON LA C1 Y C2

La distancia aumenta hasta la hora y diez minutos si se parte desde la Plaza de España. Desde Santa Justa hay una hora. En Sevilla, a las 'villavesas' se les llama Tussam y son rojas con líneas amarillas y grises oscuras. Esta será la alternativa si uno no quiere patear. Hay que tener claro que las líneas que llegan a La Cartuja son la C1 y la C2. Ambas pasan cerca la Fan Zone, pero realizan rutas circulares y no pasan por el centro, por lo que los rojillos que estén en el casco antiguo y quieran subirse en una de estas dos líneas deberán aproximarse hasta ellas en otras rutas -explicadas en el destacado la parte superior- y hacer transbordo.

En la última final, el consistorio sevillano reforzó a partir de las 19.00 horas las rutas C1 y C2 para satisfacer la demanda. A cada ruta, que por lo general la realizan seis buses simultáneamente, sumaron 16 más. Además, se ordenó a estos vehículos que a la hora de finalización del encuentro estuvieran esperando a los aficionados en las paradas próximas al estadio. El billete sencillo cuesta 1,40 euros y se compra en el propio Tussam. Existe la opción de adquirir la tarjeta para un día en los puntos de información por 5 euros. Con esta, el viaje único costará 0,69 euros y con transbordo subirá hasta los 0,76. Por lo que respecta al metro, hay que informar de que no sirve para llegar al estadio. Otras vías son las flotas de taxi, que el año pasado se liberaron desde las 18.00 del viernes para atender a los aficionados. Este año se desconoce si el Ayuntamiento de Sevilla ha preparado un plan especial para el evento. Paciencia, hidratación, crema solar, buena compañía y un buen mapa. Los mejores aliados para la afición rojilla en el mayor desplazamiento masivo de la historia reciente del Club Atlético Osasuna.

A TENER EN CUENTA

​

​Distancias a pie a La Cartuja. Fan Zone (40 minutos), Estación de Autobuses Plaza de Armas (42 minutos), La Maestranza (51 minutos), Torre del Oro (56 minutos), Catedral de Sevilla y La Giralda (52 minutos), Plaza de España (1 hora y 10 minutos), Estación de Trenes Santa Justa (1 hora) y Estación de Autobuses Prado de San Sebastián (1 hora y 8 minutos).

​

​Líneas de bus importantes. La C1 y C2 llegan a La Cartuja. Pasan muy cerca de la Fan Zone. Son líneas circulares que evitan todo el casco antiguo.

​

​Líneas desde puntos concretos. Desde la Catedral la mejor opción es aproximarse a la línea 03 en paseo Colón (Jardines Cristina) y hacer transbordo a C2 en la parada de Resolana (Barqueta). Desde la Torre del Oro es exactamente lo mismo. Una buena opción desde la Estación Plaza de Armas es aproximarse a las paradas de la Fan Zone y subirse en ese punto. Otra vía es montarse en la línea C3 en la propia estación y hacer transbordo a C2 en la parada de Resolana (Barqueta). Desde Plaza España, que no se considera casco antiguo, la mejor opción es aproximarse andando hasta la parada de la Avenida María Luisa y montarse en la C1. Si el punto de partida es Santa Justa, la operación es sencilla. Basta con llegar a la parada de José Laguillo en la propia estación y subirse a la línea C2. Hay que destacar que todos estos trayectos, que van desde los 20 hasta los 45 minutos aproximadamente, incluyen tramos a pie correspondientes a las aproximaciones a las paradas, transbordosy camino al estadio, ya que ninguna línea llega hasta la puerta.

​

​Taxi. Radio Taxi Giralda (945 675 555), Tele Taxi Sevilla (954 622 222) y Radio Taxi (954 580 000), entre otras. También hay Uber y Cabify. La línea de metro no interesa para llegar a La Cartuja.



Aparcamientos gratuitos. Están a las afueras. Hay grandes superficies en torno a La Cartuja, pero no cuentan con vigilancia y están apartadas. En el centro hay plazas libres en los barrios de San Vicente, San Julián, El Fontanal, un solar en el Parque de María Luisa, San Isidoro y La Macarena, en la que no recomiendan adentrarse mucho al ser calles muy estrechas.



Aparcamientos de pago. Destaca el de Paseo Colón, Mercado Arenal y José Laguillo. Se recomienda reservar de forma previa. Rondan los 35 euros por dos días. En Sevilla también hay zona azul, zona mar y zona verde. Todo de rotación. Recomendable descargarse la app APPARKYA.



Centros de Salud. Los numeros a los que llamar en caso de urgencias son 112 y 061. El centro de salud más cercano a la Fan Zone es el de El Cachorro (5 minutos). Su teléfono de urgencias es el 955 40 24 82. Está abierto de 8.00 a 22.00. Otro próximo a la zona rojilla es el de Marqués de Paradas, en la calle que lleva su nombre. A 11 minutos. Mismo número telefónico.



Farmacias. La más próxima es Torre Sevilla, a 4 minutos de la Fan Zone (09.30-22.00 horas). A 6 minutos están las de Pilar Casquete Prado y Farmacia Cartuja.



Cajeros. Destaca el de CaixaBank en Ronda de Triana, a 9 minutos. Hay otro de la misma entidad en la plaza Altozano, a 13 minutos. De Banco Santander y Caja Rural también hay en Triana algo más alejados.