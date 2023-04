Bestia albiazul

Es raro, cuanto menos, que un vizcaíno sea incapaz de meterle mano a la . Todo superhéroe tiene su talón de Aquiles, la criptonita que le hace ser "blandengue", que decía el Fary. La peca o lunar, el manchón, el borrón, la cosa que te tira por la borda una carrera o que se te queda impresa en una casi intachable hoja de servicios. Y Jagoba Arrasate ya lo tiene. Es el equipo donostiarra... Real Sociedad . Todo superhéroe tiene su talón de Aquiles, la criptonita que le hace ser "blandengue", que decía el Fary. La peca o lunar, el manchón, el borrón, la cosa que te tira por la borda una carrera o que se te queda impresa en una casi intachable hoja de servicios. Y Jagoba Arrasate ya lo tiene. Es el equipo donostiarra...

Ocho encuentros, un punto. 16 chicharros en contra, 6 a favor. Y el empate, para más escozor, en San Sebastián, ni siquiera hemos podido saborearlo en Pamplona. Lo dicho, que da igual que vengas de ganar dos partidos seguidos, que estén los que salen tocados por el dedo divino, que hasta con los menos habituales te salgan las cosas. Si se te cruzan los txuri-urdin por el camino...

La bestia negra de Arrasate es albiazul. Imanol le ha dejado la oreja al técnico de Osasuna más mojada que las piedras del fondo de Eugi. Del fondo, que las de las laderas empiezan a secarse, oiga, que andamos con una sequía que para qué vamos a hablar. No es normal en abril, que eso de las aguas mil se van a quedar en cien. Si llegan...

Cuando la fiesta llega a El Sadar, se van los puntos. Así de claro. Ya lo avanzaba el amigo JIM en el minuto a minuto del encuentro. Y es que no habíamos saboreado el triunfo de Cádiz y ya estaban calentando los chavales en Pamplona para arrancar la Jornada 32. Con fiesta, con los exjugadores de la finalísima de 2005 siendo homenajeados, cantando, bailando...

Y así saltó el equipo. Bailando, de fiesta y siesta. Lo que aprovechó la Real para recibir, encantada, los dos regalos de Sergio Herrera que, si el saque en largo ya lo regaló a Cho y no se quedó contento con ello, cuando Barrenetxea metió el pase la empujó a su meta de tacón. Ojo, sin querer. O eso creo. Más que nada porque luego no fue a celebrarlo con los Merino, Carlos Fernández y compañía...

Osasuna la primera parte estuvo de homenaje. Kike García tuvo un par pero demostró que no está ya para mucho trote. Y el resto le acompañaron en la comparsa, a las palmas y al cajón. Los de rojo seguían con la feria de abril de Cádiz, pensando que esto estaba hecho, y la Real quería distanciarse del quinto y anclar la Champions para la próxima campaña. Fyue una cita que, si Osasuna se esmera, podría haber tenido tintes europeos en El Sadar aunque se rindió lejos de lo que se debe hacer si vas a Europa.

La segunda parte arrancó con más gana, con más mordiente, buscando a Remiro en el intento de empatar. pero lo que no sabían los rojillos es que para hacerle un gol a la Real hay que hacer las cosas muy bien. Y lo único que se hizo, y medio bien, fue organizar la traída de los jugones de la 2005. El resto, mal. Hasta el vídeo de la camiseta oficial de la final, que mira que anda Darko para poco trote y le hace tirar las muletas. No hablamos de sacar solo 1.000 a la venta. En fin, dichosa Famiglia...

Nada. Ni rascar, míster. Está visto que padeces alergia a las barras blancas y azules. Por lo menos no te da como a mí por estornudar, dichosa primavera. Entre los mosquitines, el polen, ir a caminar como un señor mayor (ojo, que me junté un día de estos con tu jefe, Sabalza, qué majo es) está visto que no hay manera. A ver si el galeno del club da con algún remedio, no sé, una máscara como David, una pastilla como Gurpegui, un algo que tomaba Maradona y el año que viene le metes mano a la Real. Porque espero que no te vayas sin ganarles. Al menos una vez. Media...

