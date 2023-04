Trenes gratuitos de Pamplona a Araia (Álava) para sortear la huelga

Ante el anuncio de huelga del sector de transporte de viajeros por carretera y la consecuente preocupación generada en clientes y personal contratado, Gorriak on Tour ha buscado alternativas que garantizan el 100% de los viajes organizados por esta agencia.

La agencia, especializada en desplazamientos para seguir al Club Atlético Osasuna, fletará trenes gratuitos para sus clientes desde Pamplona a Araia (Álava) desde dónde saldrán los viajes organizados en autobús. Los horarios de salida sí que pueden verse modificados dependiendo del tipo de viaje reservado por lo que los responsables de Gorriak on Tour piden a sus clientes revisar bien la información que se les envíe.

De esta forma, el viaje a Sevilla está asegurado.

“Respetamos como no puede ser de otra manera el derecho a la huelga de los trabajadores del sector del transporte por carretera de Navarra, pero a la vez tenemos que defender a las personas que trabajan en nuestro sector, en nuestra empresa y a las personas que habían decidido realizar alguno de los viajes con nosotros”, comenta Óscar Briones, director de Gorriak on Tour.

Briones hace una petición a que las partes en conflicto y el Gobierno de Navarra den los pasos suficientes para que esta situación se pueda solucionar a la mayor brevedad posible para que la operativa que supone desplazar a miles de osasunistas se pueda gestionar de forma correcta; y no sean las agencias las que tengan que soportar cancelaciones o pérdidas económicas sobrevenidas por la convocatoria de huelga.

Gorriak on Tour tiene organizadas 5 operativas diferentes, tres de las cuales se verían afectadas por la posible huelga en el transporte de viajeros por carretera, por eso, y agradeciendo de antemano la confianza y paciencia, piden a sus clientes revisar bien la información que se les envíe o consultar cualquier novedad en la web www.divertisenvivo.com; o redes sociales de la agencia.

Gorriak on Tour es la marca de Divertis en Vivo, agencia principal que desde 2007, mueve a los rojillos y las rojillas en sus desplazamientos para ver a Osasuna fuera del Sadar. La andadura comenzó con la salida histórica a Burdeos y durante 16 años han viajado siguiendo a Osasuna fuesen cuales fuesen las circunstancias.

Modificación de desplazamientos organizados por Gorriak on Tour, en caso de huelga



VIAJES DEL 5 AL 7 DE MAYO A SEVILLA

En caso de que la huelga siga adelante, se saldrá el 5 de mayo desde Pamplona – Estación RENFE, con destino a Araia, a las 8.38 horas. La hora de llegada a Araia será a la 9.32 horas donde se continuará el viaje hasta Sevilla en autobús.

En el caso de que la huelga se paralizase, el plan de viaje se mantendría como en un principio: salida desde Pamplona el viernes 5 de Mayo por la mañana y regreso el 7 de Mayo desde Sevilla a Pamplona.



VIAJES DEL 5 AL 7 DE MAYO CON 2 NOCHES DE HOTEL EN CÓRDOBA Y SEVILLA

En caso de que la huelga siga adelante, se saldrá el 5 de mayo desde Pamplona – Estación RENFE, con destino a Araia, a las 8.38 horas. La hora de llegada a Araia será a la 9.32 horas donde se continuará el viaje hasta Sevilla en autobús.



En el caso de que la huelga no siga adelante, el plan de viaje se mantendría como en un principio: Salida viernes por la mañana, estancia de 2 noches en Mérida o Córdoba y regreso el 7 de Mayo desde estos puntos. Traslados a Sevilla incluidos el día de partido.



VIAJES DE IDA Y VUELTA EN EL DÍA

En caso de que la huelga siga adelante, Gorriak on Tour plantea dos posibilidades:

1. Salida desde Pamplona – Estación RENFE, con destino a Araia, a las 19.58. La hora de llegada a Araia será a 20.46 horas desde donde se continuará el viaje hasta Sevilla en autobús.

2. Salida desde Araia a la 23.30h. En este caso el traslado hasta Araia correría por cuenta del cliente.



En el caso de que la huelga no siga adelante, el plan de viaje se mantendría como en un principio: salida desde Pamplona el viernes 5 por la noche (23.30 - 00.30 y 2.00 horas) y regreso a la conclusión del partido de La Cartuja.