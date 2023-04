El partido se vio muy trabado en casi todo su transcurso. Osasuna y Real Murcia disputaban por tener el control del partido, y se sucedieron muchos duelos en medio campo y segundas jugadas. Los rojillos presionaron arriba la salida de balón del equipo visitante y no les permitieron progresar hacia su campo, pero los visitantes hicieron un buen ejercicio defensivo y apenas concedieron ocasiones a los de Santi Castillejo.

Cerca del cuarto de hora de partido, Romera fue derribado en la frontal del área y Pedro León no desaprovechó la ocasión a balón parado para, en un alarde de calidad, enviar un disparo certero por encima de la barrera y pegado a la cepa del poste, imposible de alcanzar para Yoel. Con el 0-1 el Real Murcia se echó un poco atrás tratando de proteger su ventaja en el marcador, y Osasuna pudo dar más continuidad a su juego con posesiones más largas y sacando el balón desde atrás. Aun así, los murcianos se cerraron bien en su área y los rojillos no pudieron amenazar la portería de Miguel Serna hasta el final de la primera mitad.

Al filo del descanso, Pau M. envió un centro milimétrico desde la esquina que habilitó a Herrando en la frontal del área pequeña para empatar el partido de cabeza, en una jugada de pizarra de Osasuna. No obstante, el Murcia estuvo cerca de retomar su ventaja en la última jugada con un disparo desde la frontal del área que pegó en el poste.

Tras la reanudación, los murcianos tuvieron sus mejores minutos y dominaron a un Osasuna que se vio obligado a replegarse para defender las acometidas del rival. Yoel R. sacó un balón sobre la línea con una gran parada en un saque de esquina, y los murcianos le dieron a la madera en dos ocasiones más. Pero los rojillos supieron sufrir cuando tocaba y después se reencontraron de nuevo con su mejor versión del partido.

Cerca de cumplirse la primera hora del encuentro, Ander Yoldi fue derribado dentro del área, y Barbero fue quien se encargó de ejecutar la pena máxima. El ariete rojillo no perdonó desde los once metros y el Promesas se vio por delante en el marcador. Sin embargo, la alegría iba a durar poco en Tajonar, ya que, tres minutos después, Toril iba a empatar de nuevo el partido con un cabezazo cruzado.

Con el empate, ambos equipos tuvieron sus momentos y gozaron de algunas ocasiones que bien les podrían haber valido para llevarse la victoria. Osasuna tuvo la más clara en las botas de Moreno en el último minuto del tiempo de descuento. Tras una buena combinación de los rojillos, Jony habilitó al extremo, que enfiló la portería rival con velocidad y trató de batir a Miguel Serna con un disparo cruzado que se fue desviado por poco.

Así, Osasuna Promesas suma un total de 46 puntos en 33 partidos. En su próximo encuentro, los de Santi Castillejo visitarán al Barça Atlètic en el estadio Johan Cruyff el sábado 29 de abril a las 18:30 horas.

C. A. Osasuna Promesas: Yoel R., Diego M., Herrando, U. Dufur, Barbero (Moreno, min. 77), Pau M. (Adama, min. 77), Xabi H. (Kako, min. 46), Eneko, M. Llinares, Ander Yoldi (Jony, min. 67) y Osambela (C. Mutilva, min. 86).



Real Murcia C. F.: Miguel Serna, Alberto López, Alberto González, Romera (Toril, min. 19), Pedro León, Julio Gracia (Ale Galindo, min. 77), Dani Vega (Alfon, min. 46), Arnau Ortiz (Loren, min. 82), Aguza, Ilgo Piña y Javi Rueda.



Goles: 1-0 (min. 16): Pedro León. 1-1 (min. 45 + 2): Herrando. 2-1 (min. 60): Barbero (p). 2-2 (min. 63): Toril.



Árbitro: Daniel Palencia Caballero, asistido por Albert Riubrugent Espósito y José Miguel Álvarez Borbolla, amonestó a Diego M., Xabi H. y Jony por parte del conjunto local; y por parte visitante a Toril.



Incidencias: Unas 400 personas acudieron a presenciar el partido correspondiente a la trigésimo tercera jornada del grupo II de Primera Federación.