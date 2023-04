En más de una ocasión he dejado caer por estas líneas que el feo de la foto, el que suscribe, vamos, el menda lerenda, hizo la mili en El Ferrol del Caudillo, que tiempos ha perdió su apellido por cosas de la Memoria, y que por ende llevo en la sangre parte de la vida marinera a la que me sometí durante los meses que estuve en aquella aventura. Además, y para más alegría, me tocó embarcar en la Marina, en dos fragatas en las que recorrí buena parte del orbe y que siempre terminaban amarradas a puerto. Como Osasuna.

Llegar a buen puerto significaba ganarse el pan, el descanso del guerrero, la satisfacción del deber cumplido. Bien tras una Tramontana en aguas del Estrecho, bien tras una navegación de un mes sin pisar tierra por los fiordos noruegos, bien tras una misión de apoyo al buque de guerra Hernán Cortés que llevaba material a los soldados que estaban en la guerra de Bosnia. Tal cuál. Todas y cada una de las salidas, incluidas las de inspección por las Azores, finalizaban con el regreso al puerto. Delicia para nuestros oídos, sobre todo para uno que es más de secano que los espárragos.

Cada comienzo de temporada Osasuna fija el objetivo en el mismo lugar: la permanencia. Y con la victoria contra el Betis de Clarita parece que la cosa está hecha. 41 puntazos y a pensar en la siguiente misión, en el desembarco de Sevilla con el botín de la Copa del Rey (curiosamente otrora del generalísimo, coincidencias de la vida) para poder entrar en la historia de este deporte. Cómo molaría...

De puerto a Puerto, el de Santa María, y tiro porque me toca. El cachondo de Joaquín se retira, parece que las viejas glorias quieren hacer de El Sadar un cementerio de ballenas y prefieren colgar las botas sobre el verde navarro. O por lo menos anunciarlo. Así lo hizo Piqué, claramente, y ahora Joaquín, el del Puerto de Santa María. "Quiyo, que me voy, que cuelgo las botas". En una lacrimosa rueda de prensa, el más alegre de LaLiga dice adiós, no sin antes fastidiar el récord a Andoni Zubizarreta, con el añadido de que el andaluz es jugador de campo y tiene más mérito por el desgaste, las lesiones, etc...

La fiesta fue total. Para nosotros. Partidazo de los de Jagoba, Con el cuchillo entre los dientes, a tumba abierta, de ida y vuelta, con cuatro goles en un primer tiempo que incluso pudieron ser más. Con muchas noticias bonitas, con el regreso anotador de Budimir (insisto, huele a héroe de la Copa), con un gran Rubén Peña, con Monca mojando, con Aridane en plan estelar y con la chavalada saliendo del banco y queriendo hacer cosas buenas. ¿Qué más podemos pedir?

Podemos pedir seguir así, podemos pedir que el club se moje con algún detalle para los que vayan a Sevilla, con algún puntito de apoyo, de estirarse por lo menos a una ronda de cañitas, un algo económico para la plebe que no llega a fin de mes y que se va a apretar 800 kilómetros para dejarse el alma, la voz y el corazón por su equipo. Un 'nosequé', oigan, que la gente agradezca. Por comentar. Aunque dudo mucho que se dé...

Osasuna ha atracado en puerto. Es hora de amarrar, de lanzar por babor (o estribor, depende cómo se atraque) las estachas, que ruede el chigre, que se coloque el portón, la pasarela para poder echar pie a tierra. Son 41 puntos, cosas muy raras se tienen que dar para que se tuerza el objetivo. Ahora a afilar las espadas, a revisar los cañones, a remendar las velas. Es hora de poner en dique seco el barco, repararlo, remozarlo, cubrirlo de minio y protegerlo. Engrasar los motores, afilar las hélices, recauchutar los bajos para que Lepanto se quede corto el próximo día 6 de mayo. Hasta entonces, que los grumetes se ocupen de los partidos ligueros y los capitanes velen armas para la finalísima...

¡Hasta la muerte, Forofillo hasta la muerte!