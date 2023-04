Lateral izquierdo, objetivo prioritario del próximo Osasuna

Con todo por decidir en la Liga y esa final de Copa que se disputará en dos semanas, la actividad de los despachos del club no se detiene para decidir la configuración de la plantilla de la próxima temporada. Hay una necesidad que se ha marcado como prioritaria por la dirección deportiva y el cuerpo técnico: se buscará en el mercado un lateral izquierdo.

Hasta la fecha, las operaciones que están cerradas son las de Alejandro Catena y Jose Arnaiz. No existen más negociaciones avanzadas y, de hecho, existe el planteamiento de que los refuerzos vayan a llegar en el último tramo de verano. Bajo el liderazgo de Braulio Vázquez, Osasuna tiene trabajo adelantado para mirar a su próximo proyecto. Un central y un atacante serán rojillos.

Catena llegará libre del Rayo Vallecano a partir del 30 de junio con un contrato que le unirá para las siguientes cinco temporadas. Acabará de esta forma un brillante ciclo en el barrio madrileño. Su fichaje es independiente a lo que suceda con David García, el jugador en propiedad más cotizado de la plantilla y que está en las agendas de equipos de la Premier League. En el club se desconoce qué ocurrirá. En esa misma línea, Aridane acaba contrato y no descarta que renueve tras haber cambiado su situación en la segunda vuelta.

MÁS CHISPA ARRIBA

El fichaje de Arnaiz también se da por descontado en El Sadar De la misma manera, acaba su vinculación con el Leganés, aunque hay letra pequeña. Si el club pepinero asciende a Primera, tendría la opción de ofrecerle la continuidad y el delantero sería el dueño de su destino. No parece que se dé ese escenario porque la distancia con el playoff es de nueve puntos con seis partidos por disputar. Pero llegados a ese punto, en Osasuna también son optimistas. En definitiva, el acuerdo está cerrado si el Leganés no sube. Y si lo hace, parece que también será rojillo.

Su temporada está siendo destacada. Suma 8 goles y es uno de los más desequilibrantes en Segunda con su rapidez, cualidad que se busca para romper al espacio al entender que se carece de ese perfil con la nómina actual. Puede jugar en banda y arriba. Ya estuvo medio año a préstamo.

UN LATERAL PROFUNDO

Las posibilidades de que Manu Sánchez siga una cuarta temporada en calidad de cedido por el Atlético de Madrid se reducen. Osasuna quiere incorporar un lateral izquierdo que sea profundo con sus incorporaciones. Es una puesto que se considera clave para sorprender a los rivales. Juan Cruz cuenta con un perfil más defensivo y se busca como contrapunto a un zurdo con mayor vocación ofensiva que tenga un recorrido amplio.

Ez Abde no seguirá, pero al disponer de este lateral que estirara al equipo por este carril, no necesariamente se buscaría un recambio como extremo puro. Es un movimiento de equilibrio. A falta de las vueltas que dé el mercado, entre las necesidades está la de un atacante, pero no tiene por qué ser un futbolista de banda. Hay otra variable. Que Osasuna entrara en Europa supondría una mayor bolsa de ingresos y otras aspiraciones a la hora de fichar.

ABDE Y EL BARCELONA

El nombre del marroquí está presente en las informaciones del Barcelona que salen de los medios catalanes estos días. Este jueves concurrían noticias contradictorias en Sport. Primero, se deslizaba que no se descartaba que siguiera una temporada más en Pamplona si con Xavi no iba a tener protagonismo. Horas más tarde, se decía con rotundidad que el técnico azulgrana quiere quedárselo de forma definitiva.

Osasuna da por imposible que Abde pueda seguir otro año después de su explosión, poniendo como antecedente que su cesión ya fue muy dificultosa cuando tenía menos nombre. No se certificó hasta el último día de mercado.

El club se ha convertido en un buen escaparate para jóvenes con proyección por la garantía que ofrece. Exitosas han sido las cesiones de Estupiñán, Manu Sánchez o el propio Abde. Se ha vinculado a Estanis Pedrola, extremo del filial del Barcelona, como objetivo de Osasuna. Sin embargo, no figura entre las preferencias que se contemplan.