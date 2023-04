Los 19.208 socios inscritos tienen garantizada su entrada para la final de la Copa del Rey

Osasuna ha cerrado este martes por la tarde a sus socios el plazo de preinscripción para solicitar entradas para la final de la Copa del Rey que se disputará el 6 de mayo en el Estadio de La Cartuja, en Sevilla. Finalmente han sido 19.208 los socios que han solicitado entrada, es decir, más de un 97% de los mismos, una vez descontados los carnets de socio de los clubes convenidos que han sido desviados a la Federación Navarra de Fútbol. El club agradece a la FNF su colaboración durante todo el proceso. ha cerrado este martes por la tarde a susel plazo de preinscripción para solicitar entradas para la final de laque se disputará el 6 de mayo en el Estadio de La Cartuja, en Sevilla. Finalmente han sido 19.208 los socios que han solicitado entrada, es decir, más de un 97% de los mismos, una vez descontados los carnets de socio de los clubes convenidos que han sido desviados a la Federación Navarra de Fútbol. El club agradece a la FNF su colaboración durante todo el proceso.

Una vez cerrado el plazo de preinscripción, el club puede confirmar que todos los socios que se han inscrito correctamente tienen garantizada la posibilidad de adquirir una localidad para la final. El club atenderá toda la demanda existente para que nadie se quede sin la opción de comprar su entrada para una cita histórica.

El próximo paso, en el que ya está trabajando el personal de oficinas, es ordenar las preinscripciones por orden de antigüedad en el club. En el caso de los grupos, se calculará la media de antigüedad del grupo para colocarlo en el orden correcto. Este proceso no afectará al derecho de compra, ya que todos los socios preinscritos tienen garantizada su entrada.

La antigüedad servirá en este caso para dividir a los socios en dos grandes grupos. La mitad de ellos, los más antiguos, podrán empezar a comprar entradas a partir del día 21 de abril en la web habilitada para ello por la RFEF. La otra mitad de los socios podrán comprar entradas a partir del día 22.

Se enviará un mail con todos los detalles para la compra

Los socios recibirán entre los días 19 y 20 un correo con las instrucciones para efectuar la compra. Quienes se hayan apuntado en solitario solo estarán habilitados para comprar una única entrada, mientras que quien se haya inscrito en grupo podrá comprar tantas entradas como personas haya en ese grupo. En el caso de los grupos, los códigos para la compra de entradas los recibirá únicamente la persona que llevó a cabo la inscripción de todos, y será ella quien tenga que efectuar el pago de todas las entradas. En ese sentido es importante, en caso de grupos grandes, revisar los límites de las tarjetas de débito o crédito antes de realizar la compra con el fin de asegurarse que la operación no será rechazada.

El club recuerda que los socios podrán elegir entre zonas del campo y rangos de precio, pero no el sector concreto, fila y asiento, que serán asignados automáticamente por el sistema. Después, en el recibo de la compra, el socio podrá ver en qué sector concreto, fila y asiento estará en La Cartuja. Asimismo, aquellas entradas que tengan la indicación VR, las más baratas, son localidades de visibilidad reducida, bien sea por la escasa altura de esas filas o por la existencia de obstáculos visuales (vallas, cristaleras, etc).

Del mismo modo, durante el proceso de compra la persona encargada de hacerla deberá indicar sus datos y a continuación poner nombre, apellidos y DNI a cada una de las entradas que adquiera. Es en este paso cuando las localidades se pueden poner a un nombre diferente al del socio. Lo importante es que el nombre que figure en la entrada sea el de la persona que realmente va a asistir a La Cartuja el día 6, así como su DNI. Este nombre, una vez finalizada la compra, es el que se imprimirá en la entrada y no hay posibilidad de efectuar cambio alguno. El club no se hace responsable si hay personas a las que no se les permite el acceso al recinto al no coincidir su nombre con el que figura en la entrada.

Entrada garantizada hasta el 24 de abril

Los socios tendrán garantizada su localidad hasta el día 24 de abril, incluido. A partir del día 25 se incorporarán al proceso de compra los titulares del carnet ‘Soy Rojillo’, por lo que los socios que no hayan efectuado su compra durante los días 21, 22, 23 y 24 podrían quedarse sin localidad.

Preinscripciones para titulares del carnet 'Soy Rojillo'

En el caso de los titulares del carnet ‘Soy Rojillo’, este miércoles día 19 a partir de las 9:30 horas se abrirá en el Área del Socio el proceso de preinscripción exclusivo para ellos. En el caso de que se quiera realizar una inscripción en grupo, la gestión la tiene que hacer un solo simpatizante. Para ello primero debe inscribirse él y después le aparecerá un formulario para ir uniendo a otros simpatizantes a la lista. La unión de grupos de simpatizantes a grupos de socios ya inscritos no es posible. Las inscripciones podrán realizarse hasta el día 20 a las 23:59 horas.

Una vez cerrado el plazo el club ordenará las solicitudes por antigüedad y se pondrá en contacto con los simpatizantes que tengan plaza asegurada. Esos titulares del carnet ‘Soy Rojillo’ podrán acceder al portal de compra de la RFEF el día 25 y solo tendrán garantizada su plaza durante ese día. El día 26, todos los demás simpatizantes que hayan quedado en espera recibirán claves de compra para acceder al portal. Estos no tendrán plaza asegurada, pero podrán acceder a comprar todas aquellas entradas que no hayan sido retiradas por los socios durante los días anteriores hasta agotar localidades. Por lo tanto, los simpatizantes que tengan acceso el día 25 a la plataforma de compra tendrán entradas libres aseguradas, pero los que accedan el día 26 podrán acceder a lo que haya quedado libre en los días precedentes, no teniendo garantizada por lo tanto la entrada.

En el mail se indicará el día y la hora para la recogida

Todos los compradores de entradas, una vez efectuado el pago, recibirán un correo en el que se les indica cuáles son las localidades adquiridas y en qué grada y sector figuran. Asimismo, encontrarán en ese correo un mapa de La Cartuja y la fecha y hora a la que tendrán que acercarse hasta el estadio de El Sadar para recoger las entradas. La recogida se llevará a cabo los días 28, 29 y 30 de abril y el 1 de mayo. Sin embargo, cada colectivo tendrá un día y hora asignada para acercarse hasta el estadio de El Sadar.

En el caso de los titulares del carnet ‘Soy Rojillo’ que vivan lejos de Pamplona podrán recoger sus entradas en Sevilla el día de la final solicitándolo previamente en la dirección socios@osasuna.es