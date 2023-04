Así fue el flechazo del Barcelona con Abde

Ramón Planes, el que fuera director deportivo del Barcelona, además del Getafe, habló anoche en una entrevista en El Larguero de la Cadena Ser sobre Ez Abde. Planes explicó cómo se gestó el fichaje del marroquí desde el Hércules para dar el salto al club azulgrana. La operación se cerró a comienzos de septiembre de 2021. Han pasado menos de dos años, tiempo suficiente para ver la evolución que le está llevando a triunfar en Osasuna como cedido. , el que fuera director deportivo del Barcelona, además del Getafe, habló anoche en una entrevista en El Larguero de la Cadena Ser sobre. Planes explicó cómo se gestó elpara dar el salto al club azulgrana. La operación se cerró a comienzos de septiembre de 2021. Han pasado menos de dos años, tiempo suficiente para ver la evolución que le está llevando a triunfar en Osasuna como cedido.

“Me convence su carácter, su personalidad, su determinación. Es una personalidad desconocida. Él da una imagen un poco de pasota y es un chico que tiene mucho carácter”, destacó el ex director deportivo del Barcelona. “Cree mucho en él, es de una familia muy humilde, lo ha pasado mal. Tuvimos una comida muy larga de tres horas. Ve en el fútbol como una tabla de salvación, como le pasa a algunos jugadores sudamericanos. Es descarado. Le vi esa determinación en plan pasota de aceptar el reto de ir al Barcelona. Eso es algo que hoy es difícil de encontrar. Es que tiene mucho desequilibrio. Las cosas casan. Su personalidad, que la vi en un encuentro con él, y su juego”.

Planes, que apunta a ocupar los despachos del Betis próximamente, añadía sobre la llegada de Abde: “Se le firma porque antes el Barcelona traspasa a Ilaix. Mateu me da el OK, las negociaciones duran casi todo el verano. Empezamos con una cantidad muy baja porque estábamos convencidos de que el Hércules lo iba a vender. Dijeron que no, que era su mejor jugador. Se complicó. Incluso le dijimos a Abde que se esperara otro año. Al final pagamos la cláusula (2 millones) dos días antes del cierre de mercado, por la venta de Ilaix. Cuando yo llego es la primera vez que se habla de ventas en el Barça. Se batió el récord de ventas en el club. Me pidieron que fuera más agresivo en el mercado. Que no se podía comprar jugadores de 70 u 80 millones”.