peores pronósticos, y también los que más se preveían, se cumplieron por la mañana cuando examinado en la grave lesión en la rodilla derecha: rotura del ligamento cruzado anterior y menisco externo. No podrá jugar hasta el próximo año, 2024, ya que como mínimo estará 8 meses de baja. Los, y también los que más se preveían, secuando Darko Brasanac fueen la Clínica Universidad de Navarra . El centrocampista serbio sufre una: rotura del ligamento cruzado anterior y menisco externo. No podrá jugar hasta el próximo año, 2024, ya que como mínimo estará 8 meses de baja. Osasuna tendrá la deferencia de ofrecer la renovación por una temporada al jugador, que se lesionó durante el partido frente al Elche.

La intención del club, según pudo confirmar este medio, es la de hacer una oferta al balcánico por una cantidad inferior a la que cobra actualmente, sin conocer todavía cuál sería la respuesta del jugador, que será intervenido quirúrgicamente el próximo lunes 17 de abril en la Clínica.

Brasanac no entraba en los planes de Osasuna para la próxima temporada, por lo que su grave lesión es un contratiempo económico, ya que la cantidad que se le ofrezca iba a ser destinada a la nueva plantilla, pero se entiende que es un gesto lógico que hay que tener por un jugador que lo ha dado todo por el club. Osasuna confía en esa posición para Pablo Ibáñez, el hombre de moda en el equipo tras su histórico gol en San Mamés que supuso la clasificación para la final.

Darko Brasanac fichó por Osasuna el 22 de julio de 2019, por tres campañas. Fue uno de los refuerzos rojillos tras el ascenso a Primera. Se abonó un millón de euros al Betis, su club de procedencia, aunque estuvo cedido en la 2018-19 en el Alavés y en la 2017-28, en el Leganés. Además, en el contrato se acordaron 750.000 euros en variables.

UN GRAN RENDIMIENTO

El de Darko, que cumplió 31 años en febrero, ha resultado un gran fichaje para Osasuna. Su primera temporada fue notable, con 31 partidos jugados (27 de ellos como titular). La siguiente se vio mermada por una luxación en el hombro en septiembre de 2020 que le tuvo dos meses de baja y una posterior en diciembre, cuando sufrió una contusión en el peroné que le tuvo un periodo similar ausente de los terrenos de juego. Volvió a su gran nivel en la 2021-22, en la que disputó 35 encuentros (27 de inicio).

Renovó en enero de 2021 hasta junio de 2023 con una cláusula de rescisión de 8 millones de euros. Ahora, si acepta la oferta cuando le sea presentada por el club, se extenderá hasta junio de 2024.

En este ejercicio su presencia en los onces de Jagoba Arrasate ha decaído. Ha sido sólo 9 veces titular, aunque ha participado en 25 partidos.

El serbio siente el calor de sus compañeros y del mundo del fútbol

Nada más hacerse pública la lesión de rodilla de Darko Brasanac, la más grave de su carrera deportiva, la mayor parte del vestuario de Osasuna publicó mensajes de ánimo en las redes sociales. “Mucha fuerza aunque no la vas a necesitar por cómo eres. Estamos contigo”, escribió el capitán David García. Su compañero de la zaga Unai García tampoco quiso desaprovechar el momento: “Ejemplo de profesionalidad. Mucha fuerza amigo”. Nacho Vidal también se sumó a la causa: “Si alguien va a trabajar 24/7 en su recuperación y va a salir más fuerte de esta, eres tú, no tengo dudas. ¡Estamos contigo, brate!”. Otro defensor como Aridane Hernández se acordó de su compañero en estos momentos tan delicados: “Todo el osasunismo te estará apoyando. Mucha fuerza y mucho ánimo”. Al igual que Lucas Torró: “Mucho ánimo. Vas a volver mucho más fuerte”. El navarro Kike Barja publicó un pequeño texto junto a una fotografía de ambos: “Siempre en mi equipo. Estamos contigo”.

La oleada de mensajes también salió de Tajonar. El guardameta internacional del Sevilla, Marko Dmitrovic, quiso animar a su compatriota en Instagram. Lo mismo que Rodri Sánchez, centrocampista del Real Betis: “Mucho ánimo y pronta recuperación”.

Clubes de Primera División como el Celta de Vigo también enviaron mensajes con dedicatoria, así como el Leganés o el Alavés, conjunto al que defendió en la Segunda División. El Fuentes de Ebro, primer rival de Osasuna en la Copa del Rey, no dudó en escribir al enterarse la noticia.

Sin embargo, uno de los mensajes más especiales llegó desde Irán donde su excompañero Roberto Torres le dedicó una amplia publicación: “Ánimo brate (hermano en serbio). Nadie está preparado para este tipo de contratiempos, pero tú sé que vas a dar el 300% cada día y cada segundo para volver pronto y bien. Tu querido gimnasio te está esperando con los brazos abiertos”.

"Ahora me toca animar en este ilusionante final de temporada"

A última hora de este martes, 11 de abril, el centrocampista Darko Brasanac publicó en sus perfiles sociales un largo texto de agradecimiento por las numerosas muestras de apoyo que ha recibido estos días el serbio por su grave lesión de rodilla.

“¡Con vosotros va a ser más fácil! El pasado sábado sufrí una dura lesión en El Sadar y, desde entonces, no he parado de recibir muestras de cariño y apoyo de todos vosotros. Quería daros las gracias en público a todos y todas. Con vuestra fuerza va a ser más fácil volver a los terrenos de juego. Desde ese mismo día estoy enfocado en recuperarme lo mejor posible y con la motivación de volver más fuerte. Ahora me toca animar a Osasuna y ayudar a mis compañeros en este ilusionante final de temporada. Juntos vamos a pelear en la final de Copa y terminar lo más arriba que se pueda en La Liga. Muchas gracias por vuestro apoyo”, escribió en su cuenta de Instagram. Darko será operado el lunes en la Clínica Universidad de Navarra.