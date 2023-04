Juan José Padilla: "Osasuna es como un Fuente Ymbro por su fondo físico y bravura"

Juan José Padilla (Jerez de la Frontera, 1973) se declara seguidor del ondear la bandera de Osasuna en las numerosas tardes sanfermineras en las que ha salido victorioso. El diestro, retirado en 2018, confiesa por primera vez su simpatía hacia el conjunto rojillo y habla sin tapujos sobre el partido de San Mamés. Su inconfundible acento andaluz invade la finca sanluqueña de La Gayola para atender a este periódico. (Jerez de la Frontera, 1973) se declara seguidor del Athletic de Bilbao y no ha dudado en vestir su camiseta para celebrar sus triunfos en la capital vizcaína. Pero también sabe lo que esen las numerosas tardes sanfermineras en las que ha salido victorioso. El diestro, retirado en 2018, confiesa por primera vez su simpatía hacia el conjunto rojillo y habla sin tapujos sobre el partido de San Mamés. Su inconfundible acento andaluz invade la finca sanluqueña de La Gayola para atender a este periódico.

¿Qué recuerdos guarda de Navarra y San Fermín en su casa?

Muchos. Tengo también un salón-comedor dedicado a Pamplona con los toros de mi primera salida a hombros y con los dos de mi despedida. Hay muchos recuerdos maravillosos como los pañuelos con los que he corrido los encierros. Muchas cosas bonitas dedicadas a Pamplona.

¿Tan importante ha sido esta ciudad en su carrera como torero?

Yo diría que Pamplona ha sido la culpable de que yo haya conseguido los sueños de estar en todas las ferias y de ser un torero reconocido por todo el mundo. Pamplona me dio el chupinazo para ser lanzado a todas las ferias más importantes de España y del mundo taurino.

¿Qué imágenes tiene en su mente al recordar sus visitas?

Muchísimas porque han sido muchas tardes, toda una vida profesional. Pamplona me lanza en el año 1999 con aquel triunfo rotundo con la corrida de Miura. Eso me dio la oportunidad de estar en el resto de ferias. También hay momentos duros como una grave cornada de un Miura que me atravesó el cuello y me partió la tercera y cuarta vértebra ósea. Eso me permitió hacer muchos lazos de cariño y demostración de apoyo. Recuerdo los doctores Ortiz e Hidalgo y todo su equipo médico. También la doctora Isabel. Amigos hice como los pastores Iñaki y Miguel Reta... Siempre he sentido mucha emoción al hacer el paseíllo porque se me ha demostrado cariño. La última vez que he llorado de verdad en un paseíllo fue cuando reaparecí y vi a la afición ondeando las banderas piratas y con el parche puesto. Me emocioné muchísimo.

¿Cómo define a los navarros?

Recuerdo que me integré desde el primer día que fui a Pamplona antes de mi primera corrida. Sabía que iba a tener buen feeling con el norte. Había seguido desde niño los encierros y los comentarios de profesionales que habían tenido la suerte de vivir ese entorno al toro durante los días de San Fermín. Me apasionaba e ilusionaba mucho. Pamplona me abrió su corazón y se entregó a mí. Así que defino a los navarros y pamploneses como personas de corazón abierto.

En su estancia en Pamplona, ¿ha notado la relación que hay entre los navarros y Osasuna?

En Navarra son grandes aficionados al fútbol y les gusta defender a su Osasuna. Cuando ha salido el tema en alguna conversación se nota que son grandes defensores de su equipo. Además, en estos momentos, Osasuna está brillando en la clasificación.

¿Se considera futbolero?

Ahora lo sigo mucho más porque tengo un hijo de 17 años que se desvive por el fútbol. Ha jugado en Cádiz y es muy futbolero. Sigo con él la Liga y ahora estoy un poco más activo.

Dicen que tanto el fútbol como el toreo son un arte.

Yo también destacaría al fútbol como un arte. He visto partidos en directo y esa forma de mover el balón que tienen los jugadores son seres especiales. Son unos cracks, la técnica, la colocación, aparte del fondo y la preparación. En este siglo llevan una preparación diferente. Técnicamente también ha evolucionado este deporte. Es justo reconocer los grandes futbolistas que hay en nuestro país.

Como hijo de panadero y ama de casa, de familia humilde que es, ¿se siente identificado con el hecho de que un club como Osasuna esté en semifinales?

Tengo total admiración, no cabe duda. Todo el que tiene esa capacidad de esfuerzo y sacrificio tiene su recompensa y se demuestra en el caso de Osasuna. En mi vida he podido conseguir grandes logros que jamás hubiera imaginado porque yo era un niño que ayudaba en casa y también a mi padre haciendo pan. Pero también desde pequeño tenía en mente ser torero y conseguir el reto. En ambos casos se demuestra que, gracias a los esfuerzos, llegan las recompensas. Nunca hay que abandonar el barco. En el fútbol también hay muchos obstáculos, muchos rivales. En el caso de Osasuna es un equipo con carácter de esfuerzo, sacrificio y gracias a ese gran equipo y su maravilloso entrenador Arrasate están consiguiendo logros. Entre todos están haciendo una muy buena temporada.

Habla de Osasuna como equipo con carácter de esfuerzo y sacrificio, ¿qué ganadería podría ser?

Mira, una muy vinculada a Pamplona en la que, por suerte, he podido triunfar mucho. Me atrevería a decir que Osasuna es un Fuente Ymbro.

¿Por qué?

El toro de Fuente Ymbro tiene mucho fondo y una bravura especial. Yo la bravura la defino como la capacidad de embestir de principio a fin. Osasuna demuestra en todos los partidos no dejarse ganar en esa pelea.

Y ahora toca San Mamés, una plaza de primera categoría y muy complicada.

Son palabras mayores. No cabe duda de que estar ahí es el sueño de todo equipo. Mi sueño era estar entre las mayores figuras y reconocía que era un reto difícil y había rivalidad entre todos. En este caso tanto el Athletic como Osasuna son dos rivales fuertes, pero Osasuna no se va a venir abajo y están cerca de cumplir los sueños que deseas desde pequeños. Pero enfrente tendrán un Athletic muy fuerte y complicado, que se ha mantenido en buena línea los últimos años.

¿Se podría decir que es un partido de puerta grande o enfermería?

Así es. Es una definición que tenía en mente decir también. Cuando llegué a Pamplona por primera vez iba desde Sevilla, que había toreado un 6 de mayo. Ya después no tenía más corridas que la de Pamplona. Sabía que era mi única oportunidad del verano, así que estaba dispuesto a pasar por la enfermería para conseguirlo. Dios quiso que se confirmara ese triunfo y pude cortar tres orejas. Osasuna, por su parte, tendrá en mente no guardarse nada y saldrán a tope para conseguir el éxito.

Tanto el Athletic como Osasuna son equipos que apuestan por la cantera, que dan la alternativa a los más jóvenes. ¿Le gusta?

Reivindico la admiración hacia estos equipos que apuestan por la cantera, por jugadores que están ahí por derecho propio y por amor a la ciudad a los colores del equipo de su tierra. Son oportunidades que se deberían ofrecer en otros equipos. A golpe de talonario es fácil o relativamente fácil. Así que es de admirar y dice mucho de estos dos equipos que se van a enfrentar por jugar una final. Ojalá tomaran ejemplo otros clubes.

Osasuna ahora quiere hacer el camino inverso al que hizo usted en 1999. De Pamplona a Sevilla para visitar La Cartuja.

Será un compromiso fuerte. Estos son los retos que uno se tiene que plantear siempre. En mis particulares temporadas taurinas mis retos eran Sevilla, Pamplona, Madrid, Bilbao, Valencia, Santander... Anhelaba con triunfar en esas plazas de primera categoría. Así fue, supongo, que los jugadores están ante el sueño de cualquier futbolista. Estos días estarán viviendo uno de los mejores momentos de sus vidas entrenando con ilusión y con mucha moral.

Habrá que encomendarse a San Fermín a ver si echa un capote al osasunismo.

Yo también lo haré como cuando visitaba Pamplona para darme protección. Tengo que decir que tendré el corazón dividido porque soy defensor del Athletic, pero estaré expectante en un partido que será reñido y muy ilusionante para sus aficiones. Que gane el mejor porque el juego es así. Osasuna está haciendo una gran campaña y querrán consumar este triunfo.