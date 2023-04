El ciclismo le gusta. Sin embargo, comenzó a practicarlo con cierta asiduidad desde hace no mucho tiempo. Soria le dio una buena oportunidad y Pamplona le ofrece una variedad de recorridos que él aprovecha. Bittor Alkiza, segundo entrenador de Osasuna, asegura que la bicicleta le viene bien para liberar la mente y sobre ella se muestra como una persona abierta, con conversación. Habla de su familia, de las anécdotas que le han ocurrido a él o a sus amigos. En esos momentos, prefiere dejar a un lado el fútbol, ese deporte que le ha ocupado y lo sigue haciendo, muchas horas de su vida.

¿Cuándo comenzó a andar en bici y por qué?

Siempre me ha gustado la bici pero la he visto más como espectador. Cuando dejé el fútbol, empecé a andar con la bicicleta de montaña que tenía, pero la usé muy poco. Hasta que no fuimos a Soria con el Numancia practicaba otros deportes. Hacía travesía por la nieve con la tabla de snowboard, y también practicaba surf. Ya en Soria, como hay mucha carretera y poco coche, me animé más por la bici de carretera y ahí fue cuando comencé a salir más a menudo.

Al margen de mantenerse en forma, ¿salir en bicicleta para qué le viene bien?

Yo diría que lo utilizo más para liberar la mente y muchas veces para limpiar esa toxicidad que puedas tener en momentos determinados que para mantenerme en forma. Es verdad que sobre todo de cara al verano, con el buen tiempo, me gusta hacer salidas largas y pararme a echar el bocata, el café. Ahí disfruto y, al margen de hacer deporte, noto que para la cabeza me viene muy bien.

¿Sale solo o en grupeta?

No sé andar en grupo porque casi siempre he salido solo o con algún amigo. Con Iñigo Larrainzar he salido mucho, con gente de aquí de Pamplona. Por temas de mis horarios, suelo salir más veces solo que acompañado.

Diario de Navarra

¿Qué horario del día le gusta más para ir en bicicleta?

Por gustos, a mí siempre me ha gustado hacer deporte por la mañana. Ahora, como no puedo, intento utilizar el rato que tengo después de terminar en Tajonar. Si por la tarde tengo que hacer algo más, ocuparla en ello. Siempre he preferido por la mañana y ahora depende de la hora a la que salga de Tajonar. Como no tenemos horarios fijos, establecidos, unos días terminas antes o después. Precisamente por eso salgo muchos días solo.

Elija una ruta diaria y otra que, aunque no la recorra a menudo, le guste mucho.

La más habitual suele ser la ruta del sol, que le llamamos Iñi (Iñigo Larrainzar) y yo. Es la antigua carretera que va a Sangüesa. A mí me viene bien por cercanía a Tajonar. La coges enseguida y no hay tráfico. Es la más fácil de coger, ahora en invierno o primavera que tampoco salgo durante mucho tiempo. Pero la que más me suele gustar es salir de la zona de Zubiri hacia adelante. Hasta allí, quizá sea lo más pestoso por decirlo de alguna manera, pero de allí hacia el norte tienes muchas alternativas. Puedes ir hacia Elizondo, Izpegui…Esa zona, en verano, es la que más me atrae.

¿Es maniático en algún sentido: bicicleta, ropa, sillín...?

No soy nada maniático. Primero porque no entiendo de bicis. Hasta hace poco no sabía qué desarrollo llevaba atrás. Me preguntaban si llevaba 32 o 34, y no sabía. Salgo a hacer deporte, no quiero mejorar marcas, ir a gusto y que no me duela nada al día siguiente a ser posible.

¿Se considera fiel a una marca de bici o de ropa?

No, no soy.

¿Cuándo se compró la última bici?

Hasta ahora sólo me he comprado una bicicleta. Justo ahora cambio. Es la segunda vez que voy a coger bicicleta nueva.

¿Por cuál se decanta? ¿Bicicleta de carretera o de montaña?

Empecé a andar con una bici de monte. Salía de vez en cuando pero desde el día en el que cogí la de carretera no he vuelto a tocar la de montaña. De eso hace ya unos cuantos años.

¿Teme los peligros de la carretera?

Sí, siempre, pero no me los pongo en la cabeza cada día que voy a salir porque sino no lo haría. Es verdad que casi siempre salgo solo y llevo luz delante, atrás, y tengo precaución, pero no le doy demasiadas vueltas.

¿Suele participar en alguna marcha cicloturista? ¿Cuál? ¿Hay alguna en la que le gustaría estar y todavía no haya podido hacerlo?

Hice una vez la Larra-Larrau y otra la Irati Xtrem de carretera. Me gustaría repetir cualquiera de las dos porque la zona y el recorrido son espectaculares y también porque el ambiente no es nada competitivo. He conocido gente y la verdad es que, aparte de la dureza que tienen, se me hicieron amenas porque para mí es algo diferente. No había hecho nunca y a ver si puedo repetir.

¿Ha programado alguna vez vacaciones en torno a la bici?

Sí, sí, no en plan familia, pero sí con algunos amigos. Solemos ir una semana a la zona de los Pirineos o de Alicante, que también hemos estado alguna vez. No muchas veces, porque no tenemos tiempo, pero sí que merece la pena. En Alicante, era primavera pero aquí estaba haciendo frío.

¿Qué puerto le queda por ascender?

Hay muchísimos puertos que me quedan pero por decir alguno mítico el Tourmalet que no he subido nunca. Ya me gustaría subir. No lo tengo tachado con una equis para hacerlo. Me gusta andar en la bici y no me importa si he subido un puerto conocido o desconocido.

¿Cómo se definiría: escalador, rodador...?

Me gusta más subir que rodar. No tengo patas para rodar y, como no tengo mucho peso, pues subir. Sin embargo, no me gustan en exceso las bajadas porque no tengo tanto nivel en la bici como para hacerlas fuertes. Pese a ello me gusta subir. Me gusta ir tranquilo, mirando lo que hay alrededor. Subiendo como voy despacito lo voy viendo bien todo.

¿Cuál ha sido su tirada más larga?

150 o 160 kilómetros que he hecho por aquí, que me ha llevado alguien a hacer alguna ruta.

¿De qué le gusta hablar si sale en bici?

De todo. Yo creo que en la bici hablamos de todo. Iba a decir que si no hablamos de fútbol, mejor, pero solemos hablar de fútbol. Cuando salgo con amigos, de cualquier cosa, y si puedes hablar, es buena señal. Me gusta ir en la bici y si voy con alguien me gusta ir hablando, disfrutar del momento. No salgo a entrenar.

¿Ha visto desde la cuneta algún paso del pelotón profesional?

Sí, porque desde txiki siempre me ha gustado el ciclismo. En la Vuelta al País Vasco iba todos los años a ver una etapa. Solía ser en el puerto de Aritxulegi. Viendo el Tour también he estado en los Pirineos. Hacíamos alguna escapada con la tienda de campaña. Pero estoy hablando de hace muchísimos años. Ahora soy más de verlo en la tele, que se ve mejor. Hace años ya me gustaba, sí.

¿Sube sus recorridos a ‘Strava’ (aplicación para registrar la actividad física)?

Utilizo la aplicación pero lo hago por saber el kilometraje y el desnivel de cada salida en bici. No lo utilizo para mejorar marcas.

Jesús Caso

"Estoy convencido de que vamos a sufrir en San Mamés"

¿Cómo está asistiendo desde el banquillo al partido histórico que tiene ante sí Osasuna?

Se nos está haciendo muy largo. Es una eliminatoria que va a durar dos meses. Desde que se celebró el sorteo hasta el partido de vuelta son dos meses. A veces pienso que ya quisiera saber, hace tiempo, si estamos en la final o no.

¿Cómo van a vivir ese partido de San Mamés?

Lo viviremos sabiendo que vamos a sufrir pero que contamos con la ilusión de un montón de gente que tenemos detrás. Con esa ilusión que tiene la gente por poder llegar a otra final después de mucho tiempo, nosotros estamos enchufados.

El hecho de ser una eliminatoria contra el Athletic, ¿para usted es especial?

Yo creo que hubiera sido especial cualquiera. Es una semifinal de la Copa. Para mí sí es especial porque he jugado en el Athletic durante muchos años, pero una semifinal de la Copa creo que, contra cualquier equipo que hubiéramos jugado, es especial; porque es especial para el público en general, para el socio, por lo tanto también para mí.

Son cinco años los que suman al frente de Osasuna.

Después de un inicio que no fue fácil, hablo de los dos primeros meses, todo ha ido rodado y ha sido fácil. Hemos pasado por momentos críticos a nivel de resultados pero el apoyo que nos da la gente de aquí ha hecho que estemos encantados y que trabajar haya sido muy fácil. Intento disfrutar cada temporada. Es un momento histórico por la Copa, sí, pero creo que sentimos que Osasuna se está asentando en la Primera División y que cada vez se están poniendo los cimientos para que esto dure durante más tiempo. Creo que eso es importantísimo y fue uno de los retos que nos marcamos tras haber ascendido.

¿En qué se sustenta la buena comunión Jagoba Arrasate-Bittor Alkiza?

No sé decir. Creo que tenemos pensamientos parecidos pero somos muy diferentes los dos. Yo te diría que el estar en esa situación con Jagoba es muy sencillo. Lo hace muy fácil. Te deja trabajar y ser de la manera que tú eres. No te exige que cambies de manera de ser. Yo a veces soy muy crítico con él. Se lo digo, él lo acepta y entonces para mí es muy sencillo, pero creo que es más por él que por mí.

¿Cuál es el puerto en el que más ha sufrido? ¿Cree que será un sufrimiento similar al que pueda sentir el martes en San Mamés?

Larrau. Lo tengo atragantado. Cada vez que voy a Larrau sufro. Llego hasta con dolor de tripas. Que vamos a sufrir en San Mamés estoy convencido. ¿Tanto como para tener dolor de tripas y acabar en el baño? Espero que no y si es con final feliz, me da igual. Todo lo que sea estará bien sufrido.

EN BREVE

​

​Pogacar o Vingegaard.



Van Aert o Van der Poel.



Tour o Vuelta.



Barrita o gel.



Erro o Etxauri.



Elige un ciclista guipuzcoano. “Conocí el ciclismo a través de los Pericos y entonces me quedo con Peio Ruiz Cabestany de aquel entonces, y ahora los Azparren, que están en auge”.



Cambio mecánico o electrónico. “No he probado otro, así que mecánico. Con la nueva bici, he cambiado a electrónico”.

​