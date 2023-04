Jagoba Arrasate: "Cuántas veces me ha venido a la cabeza esa imagen del Calderón con ese fondo de camisetas rojas"

Cómo llegan los equipos. “No me importa mucho. Es verdad que hemos tenido momentos mejores y que en la fase ofensiva no estamos en nuestro mejor momento, pero estamos ante una cita histórica donde las dinámicas no cuentan mucho. Estamos centrados en hacer un buen partido y poder pasar”.

Los factores emocionales y futbolísticos. “Sentimos el apoyo de la gente, estamos súper agradecidos. Pero una cosa son las emociones y otra la mentalidad. La mentalidad tiene que ser la del Villamarín. No estuvimos clasificados en ningún momento, solo en la tanda de penaltis. Esa fuerza mental del equipo hizo que remontáramos dos veces el partido. Luego está lo futbolístico. Podemos hablar de emociones y de ambiente, pero cuando pite el árbitro hay que hacer un montón de cosas bien en el verde”.

El tipo de partido que espera. “Es una eliminatoria y no hay vuelta atrás. Lo que va sucediendo puede marcar el devenir. Que se adelanten ellos, nosotros… Pero espero a un Athletic reconocible en casa, que le mete muchísimo ritmo y que va a por el rival. Espero a un Osasuna que sea capaz de sacudirse de esa presión, que tengamos la personalidad de tener balón y que estemos ajustados, y que apretemos bien. No podemos salir a cruzar los dedos y que corra rápido el reloj. Tenemos que merecernos estar en la final, no solo esperar a ver si tenemos suerte”.

Balón parado. “Ellos es un casa es un equipo que saca infinidad de córners por el dominio que tienen y porque juegan mucho en campo rival. Tenemos que defender bien eso. Es una faceta que tenemos que mejorar. En la ejecución y en ser más incisivos en la zona de remate. Los detalles marcan y puede ser un detalle importante el balón parado”.

El Athletic. “Siempre intenta llevar el partido a su terreno desde el ritmo. Necesitamos estar muy concentrados. Cuando juegan en campo rival, cualquier despiste puede ser una ocasión. Pero también tenemos que obligarles a meterles hacia atrás porque si no, es muy difícil”.

Ilusión. “Queremos poner la guinda. Jugar la final sería una cita histórica. En más de 100 años solo se ha conseguido una vez. Tenemos esa ilusión. Estoy orgulloso de los jugadores, de la afición y todo lo que rodea a Osasuna. También estoy responsabilizado porque sabemos que podemos hacer feliz a toda esa gente”.

Moncayola o Nacho para el lateral. “Nacho lleva dos partidos. Diego Moreno lo hizo bien en el partido de Liga, Rubén Peña lo tenemos recuperado y Moncayola es una solución también. Ya lo he decidido, pero mañana veréis”.

Chimy. “No ha podido entrenar, ha hecho solo la primera parte, el calentamiento. Quiero que estén todos, es una cita histórica. Luego en Copa son 22 convocados, vamos 23. Él ha hecho un gran trabajo por querer estar. Mañana valoraremos si es el descarte o podemos llevarle al banquillo”.

Emociones personales. “Estoy bien, voy a dormir perfecto. Mañana en el autobús también. Luego ya durante el día... Ahora tenemos la Itzulia y nos despistaremos un poco. Luego, conforme llegue el partido es normal. Creo que tenemos la obligación de intentarlo y la ilusión de conseguirlo”.

Apoyos. “Jugamos con mucha gente. Esa gente que está ahí fuera, los 600 que van a ir mañana que se les va a escuchar, la gente que estará en casa… Toda esa gente que ha hecho partícipe que estemos aquí. Jugamos todos, jugamos por ellos. Se merece que les hagamos felices”.

Javier Aguirre. “Lo que no sé si creerle porque es tan tramposo y tan pícaro… Primero me felicitó por los 200 partidos y luego le dije cómo lo hicieron (pasar a la final). Era igual. 1-0 en casa contra el Atlético y 0-0 en el Calderón. Ojalá se repita”.

Claves. “Es verdad que las últimas veces en San Mamés nos hemos hecho pequeños. Me gustaría ver a otro Osasuna, que tenemos personalidad, balón, ratos de dominio. El Athletic lleva el partido a un terreno donde es difícil sacudirte. Habrá momentos de sufrir”.

El marcador a favor. “La idea es que vamos 0-0 y que vamos a intentar ganar el partido. Pero si no puedes ganar, empatar. Y si no puedes empatar, perder por uno”.

La importancia de lo emocional. “Hemos ensayado, pero no sé si es ensayar, los penaltis. Son con El Sadar vacío cuando mañana vas a tener 50.000 personas y 49.400 pitándote. A nivel emocional, por suerte tenemos un vestuario que no se come mucho la cabeza. No se deja llevar por la euforia, tampoco dramatiza en las situaciones malas”.

Rutina. “Es un día para no hacer cosas raras. Hemos pasado situaciones en Copa. En Tarragona, en el Villamarín estuvimos eliminados dos veces. Aquí contra el Sevilla nos hacen un gol en el último minuto. Hay que hablar poco y hacer mucho”.

Soñar con la final. “Cuántas veces me ha venido esa imagen a la cabeza del Calderón con ese fondo de camisetas rojas. Son flashes que te llegan. Pero lo veo lejos. Hay que hacer muchas cosas. Agradecemos el apoyo a la afición de sentirnos respaldados. Es una muestra más de lo que somos, de que jugamos juntos”.

Sufrir. “Es un sufrimiento diferente. Cuando tú estás para descender, en este club ha habido momentos así, es diferente. Estamos sufriendo por algo histórico, eso es muy diferente. Ves la Liga, los equipos que están abajo… Hoy han caído dos compañeros, dos entrenadores”.