Cuatro voces y un pronóstico para el Athletic-Osasuna

Un mes ha dado para mucho, el tiempo que ha pasado entre la ida y la vuelta de la semifinal. Momento de analizar y pronosticar. ¿Sigue siendo favorito el Athletic? ¿Será suficiente el 1-0 que lleva Osasuna? ¿Cómo será el partido? Opiniones para todos los gustos antes de una noche histórica en San Mamés. Cuatro voces de referencia en el mundo de la comunicación deportiva ponen luz y taquígrafos en la previa del Athletic-Osasuna.

Miguel Quintana: “Falta una noche memorable en el proyecto rojillo”

Miguel Quintana, director de La Pizarra de Quintana en Radio Marca y presentador del ‘Post’ DAZN, augura un partido muy competitivo y ve al Athletic “ligerísimamente” favorito.

“Veo la eliminatoria a un 51%-49%”. “Es un tema curioso porque con 0-0 y victoria del Athletic ellos serían favoritos. Si Osasuna ganaba por dos goles el favorito era Osasuna, y estamos en ese resultado bisagra de ganar por uno que lo iguala todo mucho. El Athletic es muy potente en San Mamés en días así y sigue siendo ligerísimamente favorito, veo la eliminatoria a un 51-49%. Espero un partido largo, espero prórroga y no descarto de hecho penaltis y por tanto portada para Sergio Herrera”.

“Si va largo, Osasuna tiene las de ganar”. “Creo que el Athletic debería marcar un gol durante el partido. ¿Qué sucede? Ya sabes cómo está el Athletic con el tema del gol, es poco contundente. Y como pase el tiempo y se mantenga el 0-0, Osasuna se va a hacer fuerte. La ventaja que tuvo en la ida es que Abde siempre hizo daño en esa banda derecha del Athletic. Siendo un partido muy igualado, Osasuna sacó una buena ventaja. Me gustó el partido. Entendí el plan del Athletic, lo más justo quizá hubiese sido un 0-0, pero cuando tienes a un futbolista como Abde, tan desequilibrante y al que encima no le están sabiendo parar, es cuestión de tiempo que haga una jugada de peligro. Justificó porque Jagoba se puso tan pesado con Braulio para que llegara”.

“Me encanta la versatilidad de Jagoba”. “En lo que respecta a la táctica, esquemas alturas de presión me gusta Arrasate. Es un equipo directo pero eso no significa que no pueda jugar de forma combinativa. Es una mezcla muy buena, un estilo Mendilibar a su manera. Lo que más destaco es que es un equipo muy pesado. Llega con muchos hombres al área, es una gran virtud. Es un equipo muy constante en los partidos. El nivel más alto del Athletic es más alto que el de Osasuna, pero creo que los rojillos son más martillo pilón. Por eso obtuvo la ventaja”.

“Lo espero cerrado, pero se puede abrir si Osasuna marca un gol temprano”. “Creo que un primer gol puede cambiar el partido, pero lo espero cerrado porque Osasuna estará en bloque medio y el Athletic empuja mucho. Es una barbaridad, aprietan. Con esos centros desde la banda, el desequilibrio de Nico, la llegada de Sancet... Puede hacer daño. La gran ventaja que tiene Osasuna es que llegar 10 veces no garantiza el gol para el Athletic, tiene ese problema. Creo que Osasuna es más contundente en el área. Por ejemplo, no tiene su mejor temporada, pero creo que Budimir sería titular en el Athletic”.

“Tienen mucho que ver Jagoba y Braulio por la selección de perfiles”. “Es un equipo moderno y vive un momento perfecto. Los proyectos están muy bien. Sin proyecto, Osasuna no puede llegar a esto. Pero los proyectos necesitan días memorables. Ya los ha tenido, pero no hay nada más grande quizá que la previa de una final de Copa. No hablo de ganar o perder, hablo de la afición, de ese viaje, de las horas previas, del ‘y si sí’... Sabes que a Madrid y Barça ya se lo has puesto complicado en la Liga y te aferras a eso. Es un día bonito. Los buenos proyectos se lo merecen. La Real Sociedad lo ha tenido ganando la Copa; el Betis también ganando la Copa; y el Villarreal ganando la Europa League. En cuanto a proyecto, el que me queda que tenga una noche de estas características es Osasuna. Ojalá la tenga”.

Manu Carreño: “Lo veo muy abierto, doy alguna opción más al Athletic”

El presentador de El Larguero de la Cadena SER, Manu Carreño, coincide al poner al Athletic un paso por delante en el pronóstico, pero augura un duelo de extrema igualdad.

“Daría un 60%-40% al Athletic”. “Lo veo abierto. Es un resultado corto. Le daría alguna opción más al Athletic por el hecho de jugar la vuelta en casa, eso influye. Se mueven bien y están encantados en ese ambiente. Eso no quita para valor a Osasuna y los jugadores que tiene. Está haciendo una gran temporada. Es una eliminatoria muy abierta”.

“Osasuna pudo llevarse más ventaja”. “Osasuna tuvo acercamientos para llevarse más ventaja en la ida, pero no logró más renta. Quizá en la vuelta te puedes arrepentir de no haberlo aprovechado en la ida, eso siempre ocurre en el fútbol. Cuando empiece el partido no creo que Osasuna piense que lleva poca ventaja”.

“Llegan muy igualados, ahora Osasuna tiene más opciones”. “Creo que la eliminatoria se iba a decidir seguro en San Mamés salvo un escándalo con una hecatombe de uno de los dos. Son equipos igualados y todos dábamos por hecho que tal y como está Osasuna y el Athletic, que está mostrándose irregular, que iba a decidirse todo en San Mamés. El 1-0 no me resuelve nada. ¿Que tiene más opciones ahora Osasuna? Evidentemente porque va por delante en la eliminatoria. Pero pensando en San Mamés y el Athletic le doy una ligera ventaja a los bilbaínos”.

“Visualizo a un Athletic volcado”. “No me imagino otro escenario que no sea un Athletic en tromba en los primeros minutos y con la grada empujando para meter el primer gol pronto. Veo a Osasuna más precavido. Querrán igualar la eliminatoria y a partir de ahí que Dios reparta suerte. Si eso ocurre, que es lo que pueden imaginar muchos, el planteamiento de los de Arrasate cambiará y podemos entrar en un ida y vuelta. Creo que va a ser muy bonito. No creo que Osasuna vaya a meterse muy atrás. Tiene jugadores que les gusta llegar arriba, que son muy verticales, hay calidad arriba. Al principio visualizo un Athletic volcado y Osasuna más precavido, pero veremos qué pasa según transcurren los minutos”.

“Jagoba querrá un partido largo”. “Supongo que Jagoba quiere un partido largo. Luego en una hipotética prórroga es una moneda al aire. Te condiciona el cansancio y todo puede ocurrir. Al Athletic le puede costar más si ha salido con un ritmo muy alto. Pero para Osasuna cuanto más largo sea mejor, claro”.

“Da gusto ver así a Osasuna”. “Veo muy bien a Osasuna como casi siempre. Serio en la gestión, con una directiva que se toma en serio lo que hace. En esta ocasión, además, ha dado frutos el trabajo de la dirección deportiva con la confección de la plantilla. Hay una camada de futbolistas muy interesante entre los que han irrumpido de abajo y los fichajes. Miras el ataque y me gustan Budimir, Chimy Ávila y Abde. La llegada de Moi Gómez también ha sido clave y qué vamos a decir de David García, que ha ido con la selección, o Jon Moncayola. Hay un equipo. Hasta la portería, con Sergio Herrera y Aitor. Jagoba tiene las ideas muy claras, parece un equipo hecho a medida para él”.

Manolo Lama: “Creo que Osasuna va a pasar a la final”

“Va a pasar Osasuna”. Manolo Lama, voz de referencia en la COPE, apuesta por la clasificación rojilla y pone en valor la trayectoria en la era Jagoba Arrasate en declaraciones a Alberto Sanz que se emitirán hoy lunes en Deportes COPE Navarra.

“Lo que hace Osasuna es admirable”. “Lo veo difícil, entiendo la angustia del seguidor de Osasuna y los nervios. Pero hay que darse un baño de ilusión, de esperanza, de ganas. Lo que está haciendo Arrasate y su equipo es digno de aplaudir. Creo que va a pasar Osasuna, pero de lo contrario no debería suponer una decepción y excesiva tristeza. Lo que hace Osasuna con su presupuesto, con Tajonar y sus chavales, con la gran gestión del club, de su director deportivo, es admirable más allá de entrar o no en la final. Se está creando un gran ciclo”.

“Va a ser crucial la primera media hora”. “San Mamés impone y el Athletic en casa es fuerte, pero Osasuna va ganando 1-0. Tienen que marcarte dos para eliminarte. La presión que puede tener los jugadores del Athletic si no marcan pronto se va a notar, ¿eh?

“Osasuna debe ser fiel a su estilo y no regalar”. “Creo que vamos a ver un partidazo de Copa. Vida o muerte. Aquí no vale especular. No vale pensar que lo que no haga ahora lo haré más adelante. Los de Valverde exprimirán cada minuto pero tendrán que guardar sus espaldas porque si reciben un gol se les complica muchísimo. Osasuna es un bloque fuerte, sólido. Tiene que aprovechar sus ocasiones y matar la eliminatoria. Ya lo hizo con una contra en la ida y debe repetirlo”.

Rubén Martín: “Me da la sensación de que va a haber prórroga”

Rubén Martín es otro de los narradores más influyentes de la COPE y de DAZN. “Le doy bastantes opciones a Osasuna”, augura el comunicador que va más allá y cree que habrá prórroga.

“Veo favorito al Athletic, el factor San Mamés pesa”. “Aparte del resultado de la ida, creo que es favorito el Athletic y no está basado en nada racional. Osasuna ha hecho mejor temporada, trae un resultado favorable, pero la experiencia y el factor San Mamés creo que van a pesar en la eliminatoria. Diría que no es muy favorito. Si tuviera que jugármela en un porcentaje sería 52-48% para el Athletic”.

“Tengo claro que hay que jugar con el resultado de la ida”. “Osasuna debe saber que el Athletic tiene que generar más espacios. Los de Arrasate no se van a encontrar más cómodos esperando atrás, su mejor versión es ahogando al rival. Ese es el mejor Osasuna que se puede ver. Sería un error encerrarse atrás, es arriesgarse mucho. No lo espero así ni tampoco un Athletic excesivamente volcado porque sabe que un gol en contra le complica mucho. Creo que de las dos eliminatorias de las semifinales una se va a la prórroga y me da la sensación de que es ésta. En penaltis tiene a Osasuna a Sergio Herrera, ojo. Y los dos vienen de jugar en días diferentes, tiene 20 horas más de descanso Osasuna. Puede parecer una tontería. Pero si se va a 120 minutos se puede notar”.

“Los dos van a querer protegerse y cometer pocos errores”. “La clave es que el que acierte se lo lleva. Igual me equivoco. Pero creo que no va a haber muchos goles. Cuando hay algo muy importante en juego tiendes más a proteger lo que tienes que ir a buscar lo que puedes conseguir. La sensación es ésa. En el Barça-Madrid puedes ir a un intercambio de golpes porque están más habituados a pelear por títulos, una final es importante pero no algo único. No es fácil jugar finales y estar en un lado del cuadro en el que te toca Athletic u Osasuna”.

“Siempre pongo de ejemplo a Osasuna”. “Veo un proyecto muy estable. Siempre lo pongo de ejemplo cuando voy por ahí. Miras hacia atrás y Osasuna casi se va al garete. Estuvo cerca en Sabadell. Osasuna es el ejemplo de que puedes dar la vuelta a una situación cuando crees que estás muerto. No solo eso, sino que tomando buenas decisiones, teniendo un proyecto de club y de equipo se pueden conseguir las cosas. Si confías en un director deportivo que lo hace bien, que trae buenos jugadores, que conecta con el entrenador, que lo refuerza, y un entrenador con esa implicación a todos los niveles estás más cerca de que te vaya bien. Miras hacia atrás y ves a Osasuna a punto de desaparecer y ahora tiene uno de los campos más bonitos de Primera, un proyecto estable, buenos futbolistas.