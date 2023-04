Aridane conquista la isla

La ausencia por decisión técnica de David García no hizo temblar a su pareja en el centro de la zaga. Aridane Hernández, inmerso en la incertidumbre de su renovación, volvió a cuajar un partido destacado y se erigió como el bastión de la defensa. La sensación tras el encuentro era de ‘MVP’, pero las estadísticas no hicieron más que confirmarlo. El majorero acabó con el 80% de los duelos ganados y realizó once recuperaciones. No tuvo una marca sencilla, ya que se midió a uno de los ogros del campeonato, el kosovar Muriqi y sus casi dos metros de estatura.

En un once determinado por la Copa del Rey, Aridane -de central derecho- entró pronto al partido. Corrigió un fallo de Unai García para batirse en carrera con Dani Rodríguez y ganarle la posición. El local pidió penalti. No coló. El defensor rojillo acabó maltrecho la primera mitad tras una falta por detrás de Raillo de la que se dolió con vehemencia. Sin embargo, pudo continuar y siguió rindiendo a gran nivel. La plenitud en la confianza la demostró al tirar un caño en el centro del campo, una acción poco habitual de él. Su momento más meritorio todavía estaba por llegar. En el 91, ya en superioridad numérica, el central estuvo bien colocado en el balcón del área para repeler un potente disparo de Antonio Sánchez que llevaba veneno.

“EL PUNTO NOS SABE A POCO”

Como se puso el partido, el punto nos sabe a poco porque con uno más en esta categoría se tiene que notar. Aunque si no se puede ganar, el empate es bueno”, apuntó el protagonista.

Aridane reconoció la falta de gol de Osasuna en las últimas jornadas: “Nos está faltando eficacia ofensiva. Sabemos que manteniendo la portería a cero tenemos mucha calidad y los goles terminarán llegando”.

Por último, el majorero piensa ya en el histórico duelo copero del próximo martes. “Era importante sumar en Mallorca para coger confianza y mejorar el estado de ánimo, ya que no hemos estado muy alegres en las últimas jornadas. Ahora tenemos una gran batalla. La afición, nosotros mismos y Pamplona estamos muy ilusionada porque hemos hecho un gran trabajo para llegar hasta las semifinales”, concluyó.