Osasuna fue muy ambicioso desde el principio y acosó al Alcoyano en su área. En el minuto cinco, I. B. Sánchez recibió dentro del área un centro de Adama desde la izquierda y cuando el ‘siete’ se deshizo de su marca, fue derribado dentro del área provocando así un penalti. Barbero fue el encargado de materializar el gol desde el punto fatídico, batiendo a Stopajnik por su derecha. Aun así, el gran inicio no pareció saciar el hambre de los de Santi Castillejo, que llegaron con velocidad en varias ocasiones por la banda de I. B. Sánchez. Según pasaron los minutos, Osasuna calmó un poco el ritmo de partido, adueñándose de la posesión del balón y llevando la batuta del encuentro. Los rojillos llegaron con facilidad al área rival con sensación de peligro, pero el Alcoyano defendió bien su área y no concedió ocasiones claras de gol.

En la segunda mitad, los rojillos siguieron siendo los principales protagonistas del encuentro controlando el juego. Por su parte, el Alcoyano se centró en defender las acometidas de los rojillos y trataron de crear peligro a balón parado, que es uno de los puntos más fuertes del equipo. El conjunto de Alcoy amenazó el área local con centros laterales peligrosos, aunque no llegó a amenazar con seriedad la portería defendida por Yoel R. Por su parte, Stopajnik solo tuvo que intervenir para desviar dos disparos de I. B. Sánchez y Barbero. Así, los defensores se impusieron a los delanteros en ambas áreas y el resultado no se vio alterado durante la segunda mitad, consiguiendo así Osasuna su tercera victoria consecutiva en Tajonar.

Con esta victoria, Osasuna Promesas suma 41 puntos en 29 partidos. En su próximo encuentro, los de Santi Castillejo visitarán al Bilbao Athletic en Lezama el domingo 2 de abril a partir de las 12:00 horas.

FICHA TÉCNICA



C. A. Osasuna Promesas: Yoel R., Diego M., Herrando, U. Dufur, I. B. Sánchez, Iker Muñoz, Barbero (Jony, min. 86), Pau M. (Moreno, min. 70), Xabi H. (Kako, min. 60), Adama y Osambela (C. Mutilva, min. 86).



C. D. Alcoyano: Stopajnik, Primi, Lobato, Raúl G. B. (Akono, min. 90 + 3), Fran Miranda (J. A. Soler, min. 64), Juanan, Agüero, Moyita, Lillo (Rubio, min. 64), Armental (Koke Saiz, min. 80)y Alcaina.



Gol: 1-0 (min. 6): Barbero.



Árbitro: Gorka Etayo Herrera, asistido por Albert Riubrugent Expósito y Yuval Conde Pérez, amonestó a Herrando, Ander Yoldi e Iker Muñoz por parte del conjunto local, y a Agüero y Moyita por parte visitante.



Incidencias: Unas 400 personas acudieron a Tajonar para presenciar el partido correspondiente a la vigesimonovena jornada del grupo II de Primera Federación.