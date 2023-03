El laboratorio arbitral del fútbol profesional

Debido a las polémicas decisiones adoptadas por los arbitrajes con VAR en encuentros recientes del C.A Osasuna, he sido interpelado por algunos cualificados socios y aficionados, dado mi pasado como directivo de la RFEF.

El affaire del Barça, telón de fondo que enmarca estas actuaciones arbitrales, influye de forma importante en el malestar de entrenadores, socios, aficionados, medios deportivos, provocando emitir juicios un tanto apasionados sobre el colectivo.

El laboratorio de ideas, de inventos y ocurrencias, de IFAB y FIFA, y las interpretaciones de del comité técnico de la RFEF, me hace pensar que sólo se trata de justificar unos sustanciosos emolumentos de sus miembros. Nunca me satisfizo el VAR. Dije que “se iba hacia otro fútbol”, opinión que hice pública en varios medios especialistas antes de aplicarse, e incluso en este Diario el 26 de enero de 2021: “El VAR y la perversión del fútbol”.

El laboratorio ideó varias medidas con la aplicación del VAR (aparte de su farragoso protocolo) asegurando el acierto en la línea de gol (conseguido). En el fuera de fuego, desvirtuando el papel de los antiguos jueces de línea. Y en cuanto a faltas o manos, los conceptos e interpretaciones nos han desbordado.

Del trío arbitral, hemos pasado al equipo arbitral (ya no sé cuantos) aunque la UEFA dio marcha atrás con los jueces de gol. Ahora, la figura del cuarto árbitro, que aparte de romper la unidad cromática de la foto del sorteo de campo , lo convierte en el “chivato de banquillos” como me dice el socio nº 120 de Osasuna.

De este laboratorio, han salido conceptos, como proyectar el diámetro de la pelota sobre las rayas, los signos de consulta al VAR, las manos: grises, invasivas, en caída, en ataque, en defensa, de forma natural (brazos atrás), en prolongación del cuerpo o penaltis y penaltitos, la ampliación del tiempo, o la última del ex-árbitro Pierluigi Collina, sobre no descontar tiempo cuando la diferencia de goles es abultada.

El espíritu de las originales XVII reglas ( y el sentido común) era la voluntariedad de las manos, ahora son multitud de variantes y la” regla XVIII” ha desaparecido. Comprendo que el Barca, y dicen que la mayoría de los equipos, dispongan de asesores en la materia, bien retribuidos.

“Se me hace difícil seguir creyendo”, dice Arrasate, y lo comprendo, pero me identifico con el “sois patéticos” del preparador físico, pues creo que esto ya no tiene remedio.