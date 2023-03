segunda victoria consecutiva en casa y recupera su mejor versión. Se impuso por 4-2 a un Real Unión que llevó a la máxima expresión la eficacia. El filial rojillo dominó con claridad el partido pero vio cómo su rival se adelantaba en el marcador o cómo se acercaba con peligro en el marcador con el 3-2. Sin embargo, solventó el duelo con un claro 4-2 casi sobre la bocina. Osasuna Promesas suma suy recupera su mejor versión. Se impuso por 4-2 a un Real Unión que llevó a la máxima expresión la eficacia. El filial rojillopero vio cómo su rival se adelantaba en el marcador o cómo se acercaba con peligro en el marcador con el 3-2. Sin embargo, solventó el duelo con un claro 4-2 casi sobre la bocina.

En apenas trece minutos, Osasuna Promesas construyó dos ocasiones muy claras de gol. La primera la tuvo Sergio Moreno y la segunda, Barbero. El extremo la subió por su banda acompañado por un único defensor. Le ganó en velocidad y sacó un disparo que rozó la cepa del poste. Barbero la robó, se fue bien dentro del área pero el disparo le salió muy desviado.

Sin embargo, el equipo que se adelantó fue el Real Unión. Oyarzun botó una falta peligrosa y obligó a estirarse a Pablo Valencia, que envió a córner. En esa jugada a balón parado, Marc Vales remató de cabeza en el segundo palo para hacer el 0-1 en el minuto 17. Demasiado premio para lo visto hasta entonces en el partido, ya que fue prácticamente la única llegada de peligro del Real Unión.

Osasuna Promesas volvió a la carga y, de nuevo, Barbero gozó de una clara ocasión. Inexplicablemente, solo ante el portero, la mandó alta. Pero a la tercera marcó. Un buen centro puesto por Diego Moreno, de regreso al once del Promesas, lo cabeceó para el empate a 1.

El filial rojillo se adeñuó del partido ante un Real Unión que sufrió mucho atrás, sobre todo con los centros laterales. Irazusta, portero del Real Unión, tuvo que afanarse para mantener el empate a 1 en el marcador. Eneko Aguilar realizó un buen disparo desde la frontal del área que el cancerbero visitante mandó fuera. Moreno le puso un pase largo a Pau que atajó con peligro Irazusta.

La segunda parte comenzó con un Osasuna Promesas dominador y un Real Unión, a su merced. Tras un buen disparo de Barbero, desde la frontal del área, Irazusta mandó el balón a córner tras una buena estirada. Pau botó el saque de esquina y Herrando, imponiéndose a la defensa, cabeceó para el 2-1. Bajó el ritmo del partido pese a que el Real Unión agotó los cinco cambios en el minuto 59. No le sirvieron de revulsivo.

Osasuna Promesas, por su parte, se mantuvo firme atrás. Que su ventaja aumentara era cuestión de tiempo. De nuevo, el filial rojillo botó una falta que salió por la línea de fondo. El saque de esquina lo aprovechó Barbero para el 3-1 global y su doblete personal. En una de las escasas ocasiones, el Real Unión hizo el 3-2 y metió el miedo en el cuerpo. En una jugada por su banda derecha entre Santos y Bravo, el balón llegó a Luque que marcó. El empuje visitante tras este segundo gol llevó al Promesas a meterse atrás y sufrir. El Real Unión tuvo que arriesgar y, en los dos últimos saques de esquina, subió, incluso, el portero a rematar. En la segunda ocasión, Diego Moreno capturó el balón, corrió junto a Iker Benito, se la cedió y el extremo marcó el 4-2 a puerta vacía.

Ficha técnica:

​

Osasuna Promesas 4

Real Unión 2



Osasuna Promesas. Pablo Valencia; Diego Moreno, Unai Dufur, Herrando, Adama (Mutilva, m.89); Iker Muñoz; Pau (Iker Benito, m.65), Osambela (Kako, m.72), Sergio Moreno (Yoldi, m.65); Barbero (Jony, m.89).



Real Unión. Irazusta; Jon Mikel (Santos, m.58), Marc Vales (Montoro, m.50), Espigares, Parada; Chan (Quique Rivero, m.45), Beobide (Luque, m.50), Azkue (Pérez, m.58), Nacho; Bravo, Oyarzun.



Árbitro. Gonzalo Romero Freixas (comité catalán), auxiliado por Enrique Acero y David Cantón. Mostró tarjeta amarilla a Pau Martínez (m.46), de Osasuna Promesas, y a Bravo (m.44), Jon Pérez (m. 69), Antonio Montoro (m.77), Miguel Santos (m. 86), del Real Unión.



Goles. 0-1 (m.17): Marc Vales. 1-1 (m.27): Barbero. 2-1 (m.50): Herrando. 3-1 (m.67): Barbero. 3-2 (m.75): Luque. 4-2 (m.95): Iker Benito.



Incidencias. Partido de la jornada 27 de la Primera RFEF disputado en Tajonar ante 500 espectadores.



Castillejo: "En casa, volvemos a ser un equipo reconocible"

El entrenador de Osasuna Promesas Santi Castillejo indicó que esta victoria lo que significa que su equipo está volviendo a ser en Tajonar lo que fue. “En casa estamos recuperando lo que fuimos, quizá con más dificultades de lo que en realidad ha dado de sí el partido. Creo que deberíamos haber ganado con más comodidad pero bueno hemos recuperado lo que somos nosotros. Después, el resultado es una consecuencia de hacer las cosas bien. Ahora nos toca dar con la tecla para que fuera de casa seamos ese equipo parecido al de Tajonar. Podrás ganar o perder pero que seamos ese equipo reconocible”, destacó. El Real Unión, que no generó gran peligro, marcó casi en las dos únicas ocasiones de peligro de las que dispuso. “Lo del segundo gol no me lo creo, lo del segundo gol de ellos. Nosotros hemos creado diez ocasiones de gol. Ellos han tenido dos y han metido las dos. La categoría te dice que todos los equipos tienen jugadores de mucha calidad y necesitan poco para hacerte daño. Me quedo con el hecho de que hemos metido cuatro goles y volvemos a ser, en casa, un equipo reconocible. Con el 3-2, estábamos bien pero en cualquier jugada pueden marcar. Pero ha llegado el cuarto, que nos permite ganarles el golaveraje personal. Estoy contento”.