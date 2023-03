Kakun Mainz: "Hoy no sólo estaba nuestra familia. Es la mayor victoria"

Iraia decía que no ha sido suerte sino acierto, ¿cómo lo ve usted?

Ahora mismo tenemos sentimientos encontrados. Estoy triste y orgullosa a la vez. Hemos sido dominadoras de la primera parte y perder ha sido un palo -ríe de forma irónica-. Hemos tenido un error que nos ha costado, pero hemos sido muy valientes.

¿Cuáles han sido los errores que han determinado el choque?

El primer gol es un desajuste, en el que nos pillan bien la espalda. Maitane, que es de las mejores porteras de la categoría en el uno contra uno, hoy ha recibido los dos goles así. No es algo usual que no haya podido parar ninguno. Pero las rivales eran de Primera División.

El equipo se recomponía de cada golpe. ¿Es motivo de orgullo?

Las jugadoras han creído. Si algo tiene este equipo es valentía. Ha habido dos situaciones adversas y ha salido ese sentimiento para coger impulso y rehacernos de lo que nos provocaba el rival.

¿Se valorará lo conseguido conforme pasen los días?

Con el tiempo, estaremos más contentas. La grada nos ha dado mucho calor. Jugar en El Sadar igual es más bonito que hacerlo en Tajonar. Pero hoy aquí no solo estaban nuestras familias, había mucha gente. Ese es el mayor valor y la mayor victoria. Parece que siempre generamos mucho en la grada, con más afición, etc. Pero no lo terminamos de hacer en los resultados. Aunque hoy hemos dado un recital de fútbol.

¿Qué piensa una entrenadora tras darle cuatro veces al palo?

Pena. Porque el equipo ha merecido más. Al final, éste es nuestro trabajo y ves que las chicas creen y confían. Es una pena. Nunca me había pasado y espero que no me vuelva a pasar.

Jugadoras como Valero han dado un paso adelante en el medio campo. ¿Es este el camino?

Valero está en un momento increíble. Ha subido del filial y ya se quedará aquí. Nos está dando mucho, no sólo hoy. Hoy ha ganado todas las disputas, se ha anticipado, ha metido bien el último pase, ha rematado… Y eso ante jugadoras con el doble o triple experiencia que ella. No se le puede pedir más. Ha demostrado que tiene un gran futuro por delante en Osasuna.

¿Cómo le afectará al equipo este buen partido de cara a la liga?

Lo más importante es el golpe de moral que nos llevamos. Las chicas han visto que tienen fútbol. Cuando el equipo tiene el balón y es capaz de generar, coge confianza. A veces tenemos esa presión y ansiedad por sacar los puntos adelante con los que lograr el objetivo. En Copa, sin ese nerviosismo, hay más soltura. Espero que eso nos dé el arreón que necesitamos para el final de temporada.

Iraia Iturregi: "Ni en la victoria ni en la derrota me gusta hablar de suerte"

Los dos goles han llegado tras aprovechar los huecos entre defensoras, ¿ha sido improvisado?

Evidentemente, antes de cada partido analizamos al rival. Sabíamos que sus laterales eran perseguidoras, y que tenían alegría para ir hacia adelante. Eso les ha venido bien en la primera parte para acumular gente arriba. Pero atacar con mucha gente te puede hacer sufrir a la contra. Nosotras tenemos jugadoras muy rápidas para aprovechar eso y el pase de Izas en el gol de Ane ha sido perfecto. Aún así, felicitar a Osasuna por su partidazo. No se ha notado el salto de categoría. En intensidad, han sido superiores a nosotras en la primera parte. Ha sido un partido muy sufrido, ya dije en la previa que esperaba un partido muy duro en Tajonar y así ha sido.

¿Qué supone para el equipo estar en la ‘Final Four’?

Tener el pase es algo muy complicado. Lo importante es que estamos a un solo partido de jugar la final de Copa. Para el Athletic es muy motivante. Además, de cara al final liguero nos da un plus, porque nos obliga a estar centradas hasta el final, sabiendo que tenemos las semifinales a escasos días. Eso no da pie a relajaciones.

¿Qué peso le daría a la suerte en este partido?

Ni cuando ganamos ni cuando perdemos me gusta hablar de la suerte. Es verdad que Osasuna ha dado cuatro veces al palo, pero eso no es suerte. Suerte es un error garrafal del árbitro, que es algo externo. Y en este caso, el arbitraje no ha estado para nada a favor del Athletic. Sí que han tenido ocasiones al palo, pero eso no es suerte. Han hecho un partidazo, pero nosotras tenemos jugadoras muy eficaces.