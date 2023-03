Abde, del barrio más pobre de España a sensación de la temporada

Abdessamad Ezzalzouli, más conocido como Abde, se está convirtiendo en una de las sensaciones del fútbol español por su descaro y calidad. En Pamplona saben muy bien que tienen un diamante en bruto. El gol del extremo marroquí para la victoria de Osasuna frente al Athletic en la ida de semifinales de Copa del Rey resume las cualidades del futbolista cedido por el Barcelona, con el desequilibrio y la velocidad como sus armas más letales.

A sus 21 años, Abde ya ha jugado un Mundial y es uno de los diamantes en bruto de Europa, pero su llegada a la élite no fue fácil. Nació en la ciudad de Beni Mellal, situada en el centro de Marruecos, pero cuando cumplió siete años, su familia se mudó a España por compromisos laborales de su padre, que buscaba un futuro mejor para los suyos en tierras españolas. Aterrizaron en Elche, más concretamente en Carrús, considerado el barrio más pobre de España. En 2021, Carrús lideró el escalafón de barrios con menor renta del territorio nacional, con 15.542 euros por persona, según datos de la Agencia Tributaria. También cuenta con una de las tasas de 'okupación' más altas del país.

"Carrús es un barrio normal. Hay gente de distintas nacionalidades, como Mali, Senegal, Marruecos., de todo, pero normal", explicó Abde en una entrevista reciente en Movistar. Su ídolo de la infancia era Neymar, coincidiendo con la llegada del brasileño a Barcelona, y el marroquí explicaba que "bajaba a un locutorio de debajo de mi casa, y por 50 céntimos tenías 30 minutos. Me iba a ver los vídeos de Neymar y después le imitaba con mis amigos".

Comenzó su aventura futbolística en el Promesas Carrús, el equipo de su barrio, cuando tenía 16 años. Allí su entrenador le animó a tomarse el fútbol en serio porque le veía aptitudes para hacer algo importante. De ahí, dio el salto al Hércules B, de la mano de Javier Portillo, exfutbolista y director deportivo por aquella época del conjunto alicantino, que le vio y quedó maravillado: "Le vi y acto seguido le firmé porque le vi mucho potencial. Después, le renové cuatro años y con una cláusula importante para un club humilde como el Hércules", explica Portillo, actualmente miembro de la secretaría técnica del Rayo Vallecano.

Confirma también lo que vemos de Abde cada día y lo que hizo que le firmara sin pensárselo dos veces: "Es un futbolista diferencial, encarador y con gran 'dribbling'. Es un jugador que marca diferencias por sus cualidades y le ha venido bien salir a Osasuna para explotar todo su fútbol semana a semana", comenta Portillo.

En relación al entorno del que proviene el marroquí, explicaba también que "Carrús es un barrio muy humilde, como lo es también Abde. Es un lugar muy mejorable, pero ahí viene el mérito del chaval. Es una buena persona y estoy muy contento de haberle descubierto".

APUESTA PERSONAL DE RAMÓN PLANES

Tras cosechar el ascenso a Tercera con el filial, Abde hizo la pretemporada con el primer equipo del Hércules para jugar en Segunda B. Cuando debutó en partido oficial, Portillo estuvo rápido y rubricó su ampliación de contrato hasta 2022 ante el aluvión de ofertas hacia el extremo. "No tiene techo, yo no se lo veo. Pese a sus grandes cualidades, tiene aún mucho margen de mejora e irá a más", confiesa Portillo.

En 2021, el Barcelona mostró un fuerte interés de la mano de Ramón Planes, que fue a verle cuando el Hércules jugó en Cornellá y en Llagostera. Curiosamente, el fichaje de Abde por el Barcelona, que se realizó el último día de mercado por el pago de la cláusula de rescisión de dos millones de euros, fue viable gracias a la venta de Ilaix Moriba al Leipzig alemán por 16 millones de euros. Tras una temporada en la que Abde no ha participado mucho en el conjunto culé, la secretaría técnica del Barcelona vio con buenos ojos una cesión a Osasuna, donde el marroquí es pieza importante y muestra cada semana que puede ser un gran jugador.

"Claro que tiene hueco en el Barça. Si yo estuviera en la secretaría técnica del Barcelona no tendría dudas. Es un perfil de jugador que no tienen y le darían un plus claramente", afirma Portillo sobre el futuro más próximo del marroquí.

Esta es la historia de Abde, un jugador que sabe valorar el éxito porque ha crecido en el más humilde de los entornos. El máximo exponente del fútbol de barrio con el descaro por bandera. "Se está perdiendo este descaro por el nivel de la sociedad. El fútbol de hoy en día es distinto, más táctico y la comodidad en este tipo de jugadores es más difícil", concluye Portillo, el descubridor de una de las mayores perlas del fútbol español.