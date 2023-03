Nico Williams: "90 minutos en San Mamés son muy largos"

La victoria conseguida en el primer duelo de las semifinales dejó a los locales satisfechos. A pesar de ello, se mostraron con calma y sabiendo que no hay nada cerrado. Con la mente puesta en la competición liguera hasta la visita a San Mamés, quieren llegar en buen estado de forma a un partido clave.

La calma de Juan Cruz. “Nos vamos a casa con la cabeza donde la tenemos que tener. Queda un partido de vuelta muy complicado. Pero estamos muy contentos, porque era un partido que llevábamos esperando mucho tiempo, tanto nosotros como la gente y el resultado que nos llevamos es bueno”, dijo el lateral, que quiso agradecer el triunfo a la afición. “Cuando nos faltan las fuerzas, siempre están ellos. La victoria también es suya”, concluyó.

Chimy, maestro de Abde. Preguntado por el gran partido del extremo marroquí, el Chimy Ávila desveló por qué celebran los goles juntos. “Ya le he dicho a Jagoba que yo a este chico me lo llevo a casa”, bromeó el argentino. “Le aconsejo mucho, soy así con los jóvenes. Por eso viene a abrazarme en los goles”, indicó el atacante, que afirmó que la “victoria es un plus para la vuelta, donde nos enfrentaremos a un Athletic con mucho potencial y que va a salir con todo”. Sin hacerse de menos, el Chimy finalizó: “Estamos preparados”.

Barja y el sueño de un niño. Arrasate agarró del hombro a Kike Barja instantes antes de que este ingresase en el verde. Ante la incógnita de esas palabras, el de Noáin la despejó. “Me ha felicitado, porque estaba ante un momento que había soñado desde pequeño. Jugar un partido que te puede meter en una final de Copa del Rey es algo con lo que sueña todo canterano”, afirmó. “Es normal que nos haya tocado sufrir al final, pero hemos sabido frenarles. Somos justos vencedores y tenemos que estar contentos del Osasuna que se ha visto hoy”, sentenció Barja.

La progresión de Aimar. “Hace unos meses estaba en la grada y ahora me toca vivirlo desde dentro. Es increíble jugar con El Sadar lleno, es único”, dijo el 22 rojillo, que agradeció a la grada superar el récord de asistencia “a pesar del frío”. Con más de un mes para la disputa del encuentro de vuelta, el mediocentro afirmó que “el equipo ahora solo piensa en la Liga”.

La inconformidad de David. “No nos tenemos que conformar con esto, nos espera otro partido muy duro. Va a haber que sufrir si queremos estar en la final”, dijo el capitán. David habló de la “cabeza fría” con la que el equipo disputó el partido de ayer, en especial la primera mitad. “En la primera parte ha habido un respeto mutuo por parte de los dos equipos. Y en la segunda es verdad que hemos dado ese pasito adelante”, añadió el defensa. Preguntado por la presencia en la grada del seleccionador nacional, Luis de la Fuente, el de Ibero fue discreto. “Si ha visto el partido, ya está bien”, indicó entre bromas.

Nico ya piensa en San Mamés. “90 minutos en San Mamés son muy largos, y estamos preparados para ello. Ahí sacaremos esta eliminatoria hacia adelante”, dijo de forma rotunda el jugador navarro del Athletic, Nico Williams. El atacante salió desde el banquillo debido a una lesión que le tuvo entre algodones durante la semana. “Es una molestia que llevo arrastrando, pero estaré listo para el partido de vuelta”, concluyó.