Isaac Manjón (Arnedo): "Es un partido soñado para todo navarro y rojillo"

El capitán del Arnedo, el navarro y exrojillo Isaac Manjón, valora el duelo de esta noche en El Sadar. Tras el Fuentes de Ebro, el conjunto riojano fue rival en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. El resultado fue de 1-3.

Animará a Osasuna.

Por supuesto, no tengo ninguna duda. Es el equipo de mi tierra y el club que he defendido durante muchos años. Soy rojillo.

¿Y el resto del equipo?

La mayoría vamos con Osasuna porque somos muchos navarros entre jugadores y miembros del cuerpo técnico. Seremos once.

Va con Osasuna, pero ¿quién cree que llegará a la final?

Creo que la eliminatoria está al 50%. Quizá pueden tener ellos algo de ventaja por jugar la vuelta en San Mamés. Creo que va a pasar Osasuna y confío en ellos. Además es lo que quiero. Estará igualado, pero espero que pasemos. Deseo que el equipo saque el pundonor de estas grandes citas.

¿Estará en El Sadar?

Entrenamos a las 19.30, así que no puedo. Es una pena porque me hubiera gustado estar en el campo. Hasta las once de la noche no llegaré a casa.

¿Qué recuerda de aquella eliminatoria ante Osasuna?

Fue una experiencia única y, más, por enfrentarte al equipo de tu tierra y del que eres aficionado. Disfrutamos mucho y creo que la gente del Arnedo, también.

Es el sueño de todo futbolista navarro.

Es un partido muy bonito porque es en El Sadar después de pasar tantas eliminatorias en la Copa del Rey. Además hay mucha rivalidad. Es el partido soñado para todo navarro y rojillo. Ojalá se pueda repetir la final del Calderón contra el Betis. Yo tuve la suerte de estar ahí, a pesar del resultado.

¿Qué significa un partido así para Pamplona y Navarra?

En Pamplona y toda la Comunidad foral están peleando juntos por alzar un título así con todo el nivel que tiene el fútbol español. Es algo histórico y que intentaremos animar lo que se pueda para ayudar.