Ancelotti, ¿tú también?

Podía esperarse que, se encarara con algún jugador de Osasuna , hiciera comentarios con ese aire tan gesticulante que desespera o celebrara un gol besándose el escudo mientras miraba a la grada (el que le anularon). El brasileño, un extraordinario futbolista por cierto, vive en un mundo agitado donde él mismo participa siendo uno de los protagonistas. Cada campo que visita parece un desafío para él por todo el ruido que le rodea y que después se magnifica. Hay hechos condenables que no tienen justificación del exterior, pero esto ya no es cuestión de que vista de blanco o de un problema de racismo. Habría que preguntarse por quéno levantan tantas ampollas. Podía esperarse todo lo que ocurrió con él en El Sadar sobre su figura. Pero lo que nadie podía esperar era ver acuando terminó la. Si por algo se ha caracterizado el entrenador italiano ha sido siempre por su mesura en sus manifestaciones. Se cuida mucho en no pisar charcos innecesarios y precisamente esa compostura habrá sido una de las claves de éxito para triunfar en un vestuario de egos complicado de llevar como es siempre el de un grande. Su imagen recordó a la de Gerard Piqué en el día de su despedida en El Sadar, también en ese momento del partido, levantando el dedo acusador con ese alarde de superioridad como el que se cree con derecho a todo. Que estos equipos que se han construido con bastantes más recursos que Osasuna, o cualquiera de su perfil, adopten estas actitudes para quejarse de esas formas y presionar a los árbitros es bastante lamentable. Ancelotti dijo, con el 0-2 en el bolsillo, que le protestó que Osasuna sacara una última falta 20 metros más adelantada y que la actuación arbitral había sido muy buena. Su presencia llegaba tras el encontronazo de Vinicius y Moi Gómez y generó la lógica bronca de El Sadar para encenderse todavía más de lo que estaba. No hubo ni rastro de esa fea actuación en el acta. ¿Alguien se imagina a Arrasate saliendo al centro del campo a decirle algo al árbitro en el Bernabéu? No, y de ser así no se le hubiera permitido ese medio minuto de protestas y se hubiera llevado un castigo. Cuestión de clases.