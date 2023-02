Osasuna Promesas cae en casa ante La Nucía

La Nucía (0-1) en un partido en el que los de Santi Castillejo tuvieron que remar a contracorriente durante casi todo el encuentro. Juan Delgado puso por delante a La Nucía en el minuto veinte y, aunque los rojillos empataron a través de I. B. Sánchez al inicio de la segunda parte, Ángel López anotó el segundo para los visitantes cuando los rojillos estaban en su mejor momento. El Promesas lo intentó hasta el final y tuvo buenas ocasiones en la recta final del partido, pero no consiguieron materializarlas. Osasuna Promesas cayó derrotado este domingo en casa frente a(0-1) en un partido en el que los de Santi Castillejo tuvieron quedurante casi todo el encuentro.puso por delante a La Nucía en el minuto veinte y, aunque los rojillos empataron a través deal inicio de la segunda parte,anotó el segundo para los visitantes cuando los rojillos estaban en su mejor momento. El Promesas lo intentó hasta el final y tuvo buenas ocasiones en la recta final del partido, pero no consiguieron materializarlas.

Osasuna Promesas salió con la intención de ser protagonista y dominar la posesión del balón. Un centro peligroso de Pau desde la derecha al que no llegó Barbero por poco fue el primer aviso de los rojillos que, sin embargo, no consiguieron golpear primero. En el veinte de partido, La Nucía trenzó una jugada rápida por la izquierda que terminó rematando a gol Juan Delgado. Mientras los de Santi Castillejo procuraban madurar sus jugadas para llegar con peligro a la meta de Ackermann, los nucieros salían rápido al contraataque cuando recuperaban el balón. Barbero llegó a la frontal del área y un defensor detuvo su disparo, y Osambela superó al portero rival por arriba pero su remate de cabeza se fue desviado y los rojillos no pudieron neutralizar la ventaja inicial de los visitantes antes del descanso.

Tras la reanudación, Osasuna consiguió tener la presencia que le faltó durante la primera mitad, y obtuvo su premio en el cincuenta y cinco cuando, a pase de Pau M., I. B. Sánchez se anticipó a Ackermann, se fue en velocidad y pudo marcar a puerta vacía para devolver la igualdad al marcador de Tajonar. Con la inercia del gol, los de Santi Castillejo siguieron atacando en busca del tanto de la victoria, pero en sus mejores minutos llegó el segundo tanto de Ángel López para La Nucía, que metió la pierna para enviar a gol un tiro que se iba desviado.

Osasuna tuvo que remar de nuevo a contracorriente, pero los rojillos no se arrugaron y, ante una Nucía que se centró en defender para proteger el resultado, crearon varias ocasiones que bien les pudieron haber valido para marcar. En los minutos finales, Eneko recibió un pase lateral de Barbero dentro del área y consiguió controlar, pero su disparo se fue desviado por poco. Después, en el descuento, el propio Barbero llegó al área con el balón controlado en velocidad, pero un defensor le arrebató el balón cuando se disponía a chutar solo ante Ackermann.

De esta forma, Osasuna Promesas continúa con treinta y dos puntos en su casillero, y ocupa la novena posición de la tabla a la espera de que concluya la vigesimotercera jornada de liga. En su próximo encuentro, los de Santi Castillejo visitarán a la S. D. Amorebieta el sábado 18 de febrero a las 19:00 horas.