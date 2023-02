Valladolid-Osasuna: el gol que marcó una vida

Cuenta la hemeroteca que una jornada antes, en El Sadar contra el Sevilla, no había podido debutar por un infortunio. Camacho le había mandado salir al campo, pero en ese momento no encontraba la camiseta. Le ayudaron sus compañeros ante la desesperación del técnico. Finalmente la encontraron. Estaba en el vestuario. Pero ya era tarde. El partido estaba finiquitado. Derrota.

el destino le tenía preparado un regalo mejor días después. Era un miércoles del verano recién terminado, en Valladolid. Cuarta fecha del campeonato. Jorge Galán pertenecía al primer equipo tras su brillante paso por el Juvenil y el A este gran oportunista del área,días después. Era un miércoles del verano recién terminado, en Valladolid. Cuarta fecha del campeonato. Jorge Galán pertenecía al primer equipo tras su brillante paso por el Juvenil y el Promesas , y el murciano le reclamó con 1-1 en el marcador en la segunda parte. Era el minuto 71. Doble cambio. Al canterano le tocaba salir junto a una leyenda que se forjaba, Patxi Puñal . Se colocaba en punta en sustitución de Aranda.

le cayó la pelota, se revolvió y gol. Era el debut soñado para cualquier futbolista. Mañana, Fue increíble que pasara aquello. Un sueño”, repasa el futbolista de Garde. El juego se reanudó. Miguel Flaño mandó una falta arriba. En cosa de seis segundos,Era el debut soñado para cualquier futbolista. Mañana, Osasuna volverá a pisar un terreno que ha marcado la vida de este delantero que a sus 34 años sigue en activo. “Son los mejores recuerdos de mi carrera deportiva. Me acuerdo justo del gol y que luego fue una locura. Lo tengo grabado en vídeo. Es una falta que saca Miguel y salta Pandiani. Me cae a mí el rebote y meto gol. Primer balón que tocaba y para a dentro. Ni creérmelo.”, repasa el futbolista de Garde.

“Venía de un buen año con el Promesas (16 goles), pero me lesioné en los últimos partidos. Estuve la pretemporada recuperándome. Debuté con 20 años y toda la ilusión del mundo. Vino todo de repente. Fue muy rápido y era difícil de asimilar. Pasé del juvenil al Promesas y del Promesas al primer equipo en dos años. El salto era grandísimo”, recuerda.

GESTIONAR LAS EXPECTATIVAS

Galán no se salió de la normalidad, pese a todo el ruido que se montó a su alrededor. “Yo lo llevé muy bien, con total naturalidad. Luego te paras a pensar fríamente y ahora ves a cualquier chaval de 18 años que da ese salto y sabes que le va a costar. Es complicado darlo. Me tocó a mí y creo que lo hice bien. El momento es cuando marco el gol. De repente, se te viene todo encima. Se empieza a hablar mucho de ti. Ha debutado un chaval de la cantera y ha marcado. Las expectativas eran altas por todos los lados. Toda la gente habla de ti. Pero bueno, yo lo llevé normal. Siempre he sido un tío muy casero, también en los otros equipos donde he estado. Me ha gustado siempre vivir en Pamplona, es mi sitio. Es la comodidad de vivir siempre con los míos en casa”.

Peleaba por el puesto con Pandiani, Aranda, Portillo y Dady, apunta, para aportar la frescura dentro de una “camada muy buena, con Rúper, Echaide, Oier, Jokin, Andrés…”. “Estábamos unos chavales que competíamos y habíamos llegado al primer equipo. Agradecimos el trato de los veteranos. Han vivido eso años antes y luego lo transmiten. Es Osasuna”.

JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

Ziganda, Kike Sola, Galán... La lista de delanteros de la base que han debutado en Osasuna es corta. “Es complicado no solo que salga un delantero sino también que haga carrera en ese mismo equipo. Si no van las cosas bien, te tienes que buscar la vida. Siendo de la casa, yo no podía pedir más”.

El punta había entrado a Tajonar años antes, cuando iba y venía de Garde con su padre. “Hasta juveniles, había hecho una carrera como un chaval más. Pero en el Liga Nacional empecé a meter muchos goles y en el División de Honor me salió un año muy bueno. Siendo juvenil, hice una pretemporada con el primer equipo del Cuco. En esos momentos te empiezas a dar cuenta que sí, que si no… Estás ahí con la duda de si podrás llegar y te planteas cosas”.

LA ESPAÑA DE GALÁN, PAREJO, JORDI ALBA...

Galán fue internacional sub 20 y sub 21, el último de aquella época estando en Osasuna hasta la más reciente con Moncayola y Aimar Oroz. Meses antes de su debut, jugó un amistoso en El Cairo ante Egipto. Luis Milla le puso en el once junto a exrojillos como Lillo, Cote y Fran Mérida, o ilustres como Parejo o Jordi Alba.

El paso más difícil llegaba después, el asentamiento en el primer equipo. “En invierno de esa temporada me dijeron para salir cedido. Dije que no, quería estar al menos un año en Primera División para disfrutarlo. Luego vino una cesión al Huesca que no salió nada bien. Después, una lesión de rodilla en Irún en otra cesión. Me quedé sin estar en el peldaño más alto. Me tuve que buscar las habichuelas en otro lado”.

Al igual que muchos jugadores de aquella época, no guarda un buen recuerdo de Camacho. “El trato con él era más a la antigua usanza. Él vino aquí con un caché increíble por haber estado en otros equipos. El trato con los jóvenes no era el que puede tener ahora un entrenador. No tuve la suerte de coincidir con alguien que sí apostara más por la cantera. Mendilibar o Arrasate, que llegó más tarde, han sido entrenadores diferentes para eso”.

UN CLÁSICO DEL REAL UNIÓN y 116 GOLES

Jorge Galán rescindió en 2013 con Osasuna. Las cesiones anteriores no habían fructificado, tampoco su salida a Escocia. El Real Unión estaba esperando su olfato. “Me fui al Levante B, un filial, pero el equipo no funcionó. Ese verano me llamó un entrenador que conocía. Encajé bien con la gente y con el club. He pasado allí ocho años. Ellos encantados y yo, más todavía”.

Con la camiseta guipuzcoana, batió el récord de goles. En su carrera, suma 116 en casi 400 partidos. La mayoría en Segunda B. El gusanillo le sigue picando. Hoy defiende los colores del Racing Rioja de Segunda RFEF. “Se acabó mi ciclo y de Irún me fui a Logroño. Llevo dos años. Un proyecto bonito. No me quería mover de Pamplona. Valoro estar cerca de casa. Sigo con ganas. Esto viene desde que eres pequeño y seguiré hasta que las piernas aguanten y vea que me pasan por un lado”.

LA RIOJA

De esas decenas de goles que ha celebrado todos estos años, no tiene dudas del mejor. “El de Valladolid. Es el más importante de todos. Es el que ha marcado mi carrera. Si te juntas con un amigo o con alguien en la calle que te reconoce y hablas, es algo que te recuerdan. Estoy muy orgulloso de haberlo disfrutado y de haber jugado en Osasuna”.

UN RÉCORD QUE SIGUE VIGENTE

El de Valladolid fue el primero de los 20 partidos que Jorge Galán disputó en Primera en aquella campaña 2009-2010, todos saliendo desde el banquillo. El gol es el más rápido de un debutante, al menos en este siglo, según constata Pedro Martín, analista de datos de Cope. El navarro tardó exactamente 28 segundos desde que pisó el terreno de juego de Zorrilla y 6 contando solo el tiempo de juego real, desde que Flaño puso el balón en movimiento. Salió junto a Puñal, pero el capitán entró antes al llegar Nekounam a la banda con más premura que Aranda. Esa pequeña circunstancia le favoreció para que el contador de segundos se activara más tarde. En 2016, Diego González (Sevilla) marcó a los 31 segundos de debutar, mismo tiempo que Jonathan Pereira (Villarreal) años antes. Este lunes, el rayista Álvaro García necesitaba solo 20 tras salir del banquillo y anotar al Almería, pero sin la condición de debutante.

CON LOS SUYOS EN PAMPLONA

Jorge Galán Anaut, 22-1-1989 y de Garde, lleva años en Pamplona. La última década ha jugado en Irún y ahora en Logroño, para entrenar por las mañanas como profesional. “De aquí para allá voy con el coche. Siempre he querido estar con los míos”, expresa Galán, que en la charla del jueves con este periódico estaba en las horas previas de su segunda paternidad. De momento, no tiene concretado a qué se dedicará cuando se retire. Le quedan goles. “A Osasuna le sigo mucho. El proyecto ha crecido. No es un equipo normal. Está quedando entre los diez primeros y roza Europa. Los jugadores que fichan quieren venir, son palabras mayores”, dice sobre los rojillos. “Con la cantera se está trabajando estupendamente. Unai y David están consolidados. Está Moncayola y ahora se suman Aimar, Pablo… Contra estos dos, ya he jugado estos años. Se les quedaba corta la categoría. Se les veía potencial, otra velocidad”.