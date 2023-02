Carmen Sobrón: "Espero que lleguen muchos más goles"

Carmen Sobrón le costaba llevar tanto tiempo sin marcar, casi tanto como aguantar su contagiosa sonrisa a la hora de posar para este reportaje. Desde que había anotado su primer tanto en Lleida ante el SE AEM en octubre, la atacante rojilla no ha dejado de intentar romper las redes rivales, pero tuvo que ser en Eibar, en uno de los terrenos más difíciles de la categoría, cuando por fin se reconcilió con el gol. Y qué gol. No está acostumbrada a que el gol se le resista tanto. Delantera nata, de velocidad, desmarque y disparo, ale costaba llevar tanto tiempo sin marcar, casi tanto como aguantar su contagiosa sonrisa a la hora de posar para este reportaje. Desde que había anotado su primer tanto enante el SE AEM en octubre, la atacante rojilla no ha dejado de intentar romper las redes rivales, pero tuvo que ser en Eibar, en uno de los terrenos más difíciles de la categoría, cuando por fin se reconcilió con el gol. Y qué gol. Su toque desde 40 metros por encima de la portera fue antológico, dio la victoria a Osasuna y le reforzó anímicamente. La punta riojana, de 20 años, llegó en verano a apuntalar el ataque y espera que, tras atascarse ofensivamente el equipo ante el Tenerife B, vuelva la senda del triunfo.

¿Cómo está el equipo anímicamente?

La victoria de Eibar viene muy bien porque llevábamos 6 jornadas sin ganar. El empate ante el Tenerife no es justo pero es la tónica de esta liga, porque los equipos de abajo tienen mucho nivel y puedes empatar aun haciendo un buen partido. Estamos trabajando, creo que los resultados van a llegar pero es verdad que tenemos que apretar porque ya estamos en la segunda vuelta.

Antes habían estado siete jornadas sin perder, fueron colíderes...

Las temporadas van por rachas, otros días no mereces ganar y tienes un golpe de suerte. El día del Dépor merecimos ganar pero no nos pitaron un penalti en el añadido. Ojalá ahora venga otra racha buena. Pero no tenemos que estresarnos, es bueno puntuar cada semana.

El domingo tiraron 20 veces a puerta. Como delantera, ¿se frustra o es de las que le da la vuelta enseguida?

Personalmente, me está costando un poco encontrar el gol. Soy una jugadora con gol y vivimos de eso. Tenemos que poner el foco en generar ocasiones, igual un día te vas a casa con tres goles. El gol de Eibar me vino muy bien. Me estaba afectando un poco a la confianza y espero que lleguen muchos más.

Menudo golazo marcó. ¿Cómo se le ocurrió ese disparo?

Había visto a la portera varias veces adelantada. Me caracterizo por un juego muy directo. Maitane golpeó, vi que Valero peinaba a la perfección, porque en Eibar viví mucho de las peinadas de Valero, y cuando me botó el balón no me lo pensé porque intuía que la portera podía estar adelantada. Mi mayor miedo es que la pelota botase y saliese, pero entró. Muy contenta, porque además sumamos 3 puntos en casa del líder. Fue un día perfecto.

¿Lo ensaya, le gusta probar?

Sí, he marcado algún gol así, creo que tengo un buen disparo. Me gusta sorprender a las porteras, no hay que meterse siempre en el área para hacer goles.

Llegó de Pradejón, un club pequeño dedicado al máximo al fútbol femenino.

Solo tengo buenas palabras para el Pradejón, todo lo bueno que les pase lo será también para mí. Cuando tomo la decisión de tomar el salto es porque me veo capacitada. Osasuna era lo que más se adaptaba a mis características. Creo que mi juego le viene bien y me he adaptado rápido. Estoy muy contenta y espero estar más años.

Es una jugadora que hace muchos kilómetros. ¿Cuál es el perfil de Carmen Sobrón?

Sí, tengo bastante despliegue físico y soy una delantera trabajadora. Soy rápida, dinámica y vertical. Estoy muy cómoda jugando con espacios.

¿Cómo ve lo que queda de temporada? No hay nada dicho.

Queda lo más duro y lo más bonito, tenemos que estar tranquilas y confiar en el trabajo, que es bueno. Hay que estar muy unidas porque la cabeza puede jugar malas pasadas. Con esa unión, conseguiremos afrontar los objetivos, día a día.

¿Qué hueco les queda para pensar en la Copa?

Siempre es ilusionante. Es un reto más, el equipo se lo merece. Hay que verlo como un premio. De momento pensamos en el Espanyol y cuando toque el Athletic ya pensaremos en él.

La mayor fan de su hermano Fermín, portero del Izarra

Comparte piso en Pamplona con sus compañeras Mar Torras, Celia Ochoa y Arantxa Medina. Estudia Derecho y Ciencias Políticas a distancia en la Universidad de Burgos. “Estudio por las mañanas, como solo me presento a los exámenes, tengo que adelantar trabajo durante todo el año”, explica. “He estado de exámenes todo el mes de enero y el gol de Eibar me vino muy bien porque es un mes emocionalmente complicado. Pero me organizo bien y espero sacar todo adelante”, desea la navarra.

La riojana espera ser profesional de ello. “El Derecho me gusta muchísimo y en el segundo cuatrimestre tengo que hacer las prácticas. No sé qué rama voy a hacer, pero espero dedicarme a ello en un futuro”, reconoce.

Baños del Río Tobía (La Rioja). Su hermano es Fermín Sobrón, portero del Siempre ha sido mi referente. Si hubiera jugado a tenis, yo también lo habría hecho. Él es portero y yo delantera, pero cuando jugábamos juntos lo hacíamos al revés -sonríe-. Él era el que me tiraba. Tiene un juego con los pies increíble y he aprendido de él. Siento admiración por la persona de mi hermano. El fútbol le ha llevado a vivir cosas increíbles. Lo que le pase bueno es porque se lo merece”, dice orgullosa. “No podemos vernos porque nos coinciden los partidos pero nos seguimos y nos animamos muchísimo”. Sus padres son Fermín y Nela y viven en su pueblo,. Su hermano es Fermín Sobrón, portero del Izarra . “Juego al fútbol por él y nos llevamos genial. Yo soy más fan de él, porque soy la pequeña.Si hubiera jugado a tenis, yo también lo habría hecho. Él es portero y yo delantera, pero cuando jugábamos juntos lo hacíamos al revés -sonríe-. Él era el que me tiraba. Tiene un juego con los pies increíble y he aprendido de él. Siento admiración por la persona de mi hermano. El fútbol le ha llevado a vivir cosas increíbles. Lo que le pase bueno es porque se lo merece”, dice orgullosa. “No podemos vernos porque nos coinciden los partidos pero

La rojilla espera que al equipo de su hermano siga su gran progresión en Segunda RFEF. “El Izarra empezó regular, pero tienen un equipo sólido y les va a ir bien, confío en ello”, concluye Carmen Sobrón.