El zasca de Braulio Vázquez a Javier Aguirre

Braulio Vázquez ha comparecido este miércoles ante los medios de comunicación, como es costumbre, para analizar el mercado de fichajes invernal recién finalizado. Dentro de los muchos temas que se ha tocado y el análisis y valoraciones que ha realizado el director deportivo de ha comparecido este miércoles ante los medios de comunicación, como es costumbre, para analizar el mercado de fichajes invernal recién finalizado. Dentro de los muchos temas que se ha tocado y el análisis y valoraciones que ha realizado el director deportivo de Osasuna , sus ojos han mirado durante unos segundos a Mallorca.

Javier Aguirre declaraba en esa misma sala de prensa de Osasuna tuvo más capacidad económica y se lo llevó. Es un grandísimo jugador, hoy lo ha demostrado una vez más pero lleva un año bastante bueno. Es titular, le da ritmo al equipo donde lo pongas, te rinde donde lo pongas. Lo felicito". Hace escasas semanas,declaraba en esa misma sala de prensa de El Sadar que el club rojillo había conseguido el fichaje de Moi Gómez por dinero, razón por la que no fue al Mallorca , señaló el mexicano. Moi Gómez había firmado un partido soberbio en el triunfo navarro y Aguirre declaraba: "Demostró que es un grandísimo jugador. Nosotros cuando supimos que estaba en el mercado, lo intentamos.Es un grandísimo jugador, hoy lo ha demostrado una vez más pero lleva un año bastante bueno. Es titular, le da ritmo al equipo donde lo pongas, te rinde donde lo pongas. Lo felicito".

Diario de Navarra

Esas palabras no sentaron nada bien en el club rojillo. Si Moi Gómez pasaba del Villarreal a Osasuna no era precisamente por eso. La operación se cifró en solo 1,8 millones y al centrocampista le sedujo el proyecto deportivo para descartar otras propuestas. Osasuna supo moverse.

Braulio le ha contestado así al exentrenador osasunista: "Me hace gracia cuando nosotros llegamos antes por Moi y alguno dice que pusimos la chequera. A lo mejor, si no gastara los 9,3 (millones) por Muriqi, tendría para 4 Mois. No soy tan simpático como otros, pero me duelen las cosas. Igual es que llegamos antes que los demás. Esto lo quería decir".