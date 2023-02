Braulio Vázquez: "No veo a Jagoba con intención de irse a ningún lado"

El director deportivo de Osasuna, Braulio Vázquez , ha afirmado que no ve a Jagoba Arrasate "con intención de irse a ningún lado", reafirmando así la apuesta por un técnico que termina contrato en junio de 2024 y que intentará batir el récord de partidos dirigiendo al club, que actualmente posee Zabalza con 340.

El director deportivo ha dicho que la entidad navarra ha vivido un periodo de fichajes "relativamente tranquilo", al haberse derivado a las cláusulas de rescisión de manera firme ante las ofertas que han podido recibir por sus pesos pesados durante el último mes.

"Cuando este sueño deje de estar no normalicemos la situación actual. Hace dos años salí para comentar lo del famoso barco de Arrasate. Había marejada y ahora estamos en semis de Copa disfrutando. Somos un club y no tenemos un dueño que a final de temporada haga una ampliación para invertir en fichajes. No olvidemos la dificultad que esto conlleva. El futuro vendrá y estaremos otra vez peleando por no descender", ha dicho con perspectiva.

Y ha añadido que Osasuna va a "competir la Copa a muerte y estoy encantado porque nuestra gente esté ilusionada", para agregar que "todos nos querían a nosotros" y jugar en casa primero dentro de un mes contra el Athletic "no lo veo tan mal" después de que "contra el Betis competimos increíble”.

El gallego ha mostrado su confianza en Budimir, a pesar de no estar pasando su mejor racha goleadora. "Budi siempre ha hecho goles. Físicamente, es su mejor año. Si ha hecho tantos goles, lo normal es que lo vuelva a hacer, pero ahora, sin duda, no está en buena racha", ha señalado.

Y sobre la "suerte" de contar con futbolistas que se siente cómodos en un club como Osasuna ha apuntado que "ha habido llamadas por nuestros jugadores importantes. El jugador de la cantera ahora ve que se les paga un buen salario, que se les pone unas cláusulas normales para así poder tener una vida profesional buena en su equipo".

Vázquez asegura además que para que las cosas salgan bien en verano "nos gusta planificar con mucha antelación. Osasuna no puede ir a pujas ni a nivel económico, y hay que hacerlo con mucho tiempo".

salida de Roberto Torres hacia Irán, el futbolista fue "dueño de su destino", ya que el club no puso "ninguna traba", sino al "contrario", y de Juan Pérez, el tercer portero rojillo, que va a Huesca , ha indicado que "quería salir y es normal. No pusimos inconveniente en que así fuera" y,"si va todo muy bien, el club tenga la posibilidad de que vuelva".

De los motivos de la salida, Vázquez ha aclarado que Pérez "ha tenido una competencia durísima. Tener a Sergio al nivel que lo ha tenido o a Rubén… Los porteros maduran más tarde y esto es el máximo nivel. Ha tenido la mala suerte de tener unos compañeros de nivel muy alto".