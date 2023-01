Goikoetxea: "Osasuna es la revelación de LaLiga, van a ser partidos durísimos"

Andoni Goikoetxea destacó que LaLiga y pronosticó que tendrán que afrontar dos partidos "durísimos" para lograr la clasificación para la final. El exjugador y representante del Athletic Clubdestacó que Osasuna, rival en las semifinales de la Copa del Rey de fútbol , es la "revelación" de la presente temporada 2022-23 eny pronosticó que tendrán que afrontar dos partidos "durísimos" para lograr la clasificación para la final.

"Muchísima ilusión y respeto. Todos tenemos ilusión por jugar la final. Nos ha tocado Osasuna, que está siendo la auténtica revelación en la Liga, un rival difícil y complicado. En San Mamés empatamos a cero, aunque ésta es otra competición. Y respeto al contrario porque tiene un buen equipo y van a jugar sus bazas", comentó tras el sorteo de los emparejamientos en la Ciudad del Fútbol de la RFEF en Las Rozas (Madrid).

Goikoetxea expresó su satisfacción por disputar el partido de vuelta en San Mamés. "Que el segundo partido se juegue en San Mamés es bueno. Siempre he preferido jugarlo en casa, aunque el Athletic ha tenido que ir a Valencia a ganar y ganó. Estamos con la ilusión de llegar a La Cartuja", indicó.

Para el exdefensa rojiblanco hablar del Real Madrid y FC Barcelona es hacerlo de "dos de los grandísimos clubes del mundo". "Espero verles en la final, he felicitado a Emilio (Butragueño) y le he dicho: 'Nos vemos en la final'. Van a ser dos partidos durísimos porque Osasuna es un gran equipo y no va ser nada fácil", sentenció.