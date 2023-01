El borrón de Alberola Rojas

Osasuna fue con todo, sin miedo, en busca del empate. Hubo más fricciones y jugadas polémicas. Los rojillos trataban de dar velocidad al juego, mientras el rival jugaba con el tiempo a su favor. El meta Oblak arañaba cada segundo que podía -y le dejaban- en cada saque de puerta. Se realizaron los diez cambios disponibles -cinco por cada equipo- y el partido encaraba su recta final con ventaja mínima en el marcador y una grada que quería dar el último aliento a su equipo.

SHOW EN LOS BANQUILLOS

Por el camino, Alberola Rojas ya se había olvidado de una clamorosa falta de Reinildo sobre Moi Gómez en el balcón del área. El defensor se lanzó al suelo y barrió de forma contundente al centrocampista de Osasuna, que se desesperó desde el suelo. Una entrada de amarilla, que quedó sin sanción. El 0-0 todavía campeaba en el marcador.

También pasó por alto el show de Koke. Cuando fue sustituido se marchó andando hacia la posición de Oblak para darle el brazalete de capitán. El árbitro le señaló que abandonara el césped por la otra banda, pero el centrocampista caminó para salir por la zona de banquillos. El otro día Moi Gómez recibió amarilla por no salir por la banda cercana.

El cuarto árbitro, Sergio Escriche Guzmán, enseñó el cartelón del tiempo reglamentario. Para sorpresa Jagoba Arrasate no se lo podía creer. Con diez sustituciones, las pérdidas de Oblak y el gol del Atlético la cifra se quedó realmente corta. Entonces empezó el juego en la zona de banquillos.. Empezó a saltar y hacer aspavientos con las manos. El banquillo navarro entró en ebullición con un Arrasate que no podía parar y buscaba una explicación. Fueron momentos tensos, que no pasaron a mayores, pero acabaron por torcer de forma total el buen arbitraje inicial del toledano.