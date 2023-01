Cagadica para cerrar

Sale el técnico del Farsa, el chiquitín este que estuvo unos años trabajando en Arabia Saudí o por ahí y que se empeña en defender que tienen los mismos derechos que nosotros en un anuncio del Canal Pús sobre su club hablando a sus jugadores en el vestuario. Y les viene a decir algo así como que aquí, en el conjunto culé, el notable nastis de plastis, hay que aspirar a la excelencia (que no Vuecencia) y que si tal y cual. Pues eso es lo que no ha hecho Osasuna. Los rojillos han dejado pasar la ocasión de cerrar una primera vuelta excelente dejándola en notable. Ojo, que en la Jornada 1 firmamos hacerla como la han hecho, ¿eh?

Pero es lo que hay. No tienen excusa alguna para justificar la cagadica del encuentro contra el para justificar la cagadica del encuentro contra el Atlético de Madrid . Porque de sobras sabe el mundo entero que el Cholo juega a lo que juega, a saber, partido a partido, a Turquía si descanso a por implantes y maximizar los errores rivales. Mejor dicho, el error. Una pifia y se llevan los tres puntos. De ahí a la goleada suele haber un pelo de gamba, que los de Diego parecen estar bien anclados.

No es excusa la Copa. Precisamente Osasuna había descansado un día más y, encima, había logrado el pase. Con lo que la flechita de los rojillos estaba verde, y no roja, como la de los colchoneros, que cayeron en el Cuernabéu contra un Real Madrid para los que son el Pupas. Oblak parecía el pasado jueves un exportero, y míralo en El Sadar. Más palomitas que las que venden en los Golem Yamaguchi. Y dando puntos a su equipo.

No es excusa la calidad. Vale, Griezmann, subcampeón del mundo. Molina, Correa y De Paul, campeones del mundo. ¿Y? Ahí están Diego Moreno, David García, Moi Gómez y Abde para echarles lo que hay que echar para que no se les suban los humos. En un estadio casi lleno, con la sexta mejor entrada desde que se reformó, pese al derrame de millones que la Famiglia ha dejado escapar por vayan ustedes a saber qué suerte de sumideros.

No es excusa variar el once. Ni que jugamos con un central que todos los partidos hace una de las que se ven. Aridanadas las llaman. Pero como algún tuitero que otro dejó caer, no nos explicamos en qué momento el majorero se convirtió en central titular de este Osasuna. Teniendo a Unai García, catenarias a un lado. O a Juan Cruz, allí, en el banquillo.

No es excusa la mala suerte, ni el planteamiento táctico, ni el frío, ni que juegue el rival con la camiseta de Holanda desteñida. No es excusa. Hay que ser listos, y esta vez nos han mojado la oreja. Le suele pasar a Jagoba, con la Real Sociedad, con el Atlético de Madrid. A ver si el de Berriatua trabaja más este tipo de partidos, porque no es normal que nos ninguneen los de siempre.

No es excusa Alberola. Pese a que todo pitolari, político y programador informático debería terminar con sus huesos en la Fosa de las Marianas, menos el de la compromisaria, a ese lo salvamos. Pero lo del pitolari es para hacérselo mirar. No me extraña que se le pincen nervios, venas, músculos o lo que sea en el hombro o en cualquier parte. Porque si es más corto el chaval nos nace oveja. Volvió a demostrar que pitar en El Sadar te permite aires de chulería, sabedor de que no te van a decir nada. Sólo le ha faltado llamarnos paletos...

No es excusa. Pese a la cagadica del último choque de la primera vuelta, esa salida de zona de Aridane dejando su espalda abierta para que te llegue un Florentino Pérez de la vida y te construya una autopista. Hasta Catar, donde empezó su carrera como técnico Xavi Hernández. A ver si nos caen los culés en la Copa del Rey, aunque prefiero viajar más cerca, hacia la Ría por ejemplo. Y ya si llegamos a la final, ni te cuento. Pero eso es harina de otro costal y de repostería mayor. Porque lo que de verdad no tiene excusa es el temporadón que nos están haciendo los chavales. Pese a la derrota del último partido de la primera vuelta, pero tenemos una segunda para seguir haciendo historia...

¡Hasta la muerte, Forofillo hasta la muerte!