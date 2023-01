El túnel de la ilusión

Enero de 2017. Osasuna atraviesa una de sus peores temporadas deportivas. Está a meses de confirmar su descenso a Segunda División. El difunto periodista navarro David Beriáin, gran rojillo, escribe un artículo para la revista del club. “Aquí no se rinde ni Dios. Aquí el único orgullo y el único perdón posible es dejárselo todo en el campo. Hasta el último minuto del último partido. Aquí se le hace entender al contrario que a El Sadar no van a venir a jugar... Van a venir a sufrir. Aquí honramos nuestro pasado”. Una frase, a modo de homenaje, que desde noviembre de 2021 decora el túnel de vestuarios de Osasuna. Esos metros finales antes de salir al terreno de juego, antes de pisar el césped y fascinar con el ambiente y rugido de la grada. Ese momento privilegiado por defender unos colores con los que tanto se identifican los navarros. Lo de menos es el resultado final. “Aquí no te juzgan por ganar o perder. Miran si te quedó sudor por derramar”, decía Beriáin.

Hoy es de esas noches mágicas, esos partidos históricos. Osasuna-Sevilla. Una eliminatoria de cuartos de final de la Copa del Rey. Palabras mayores. Día de pasar por muchos estados de ánimo. Ilusión, ambición, nerviosismo, incluso soñar con La Cartuja... Una tensa espera hasta las diez de la noche. Hubo quejas -lógicas- por el horario, pero ahí estarán alrededor de 20.000 personas para alentar al equipo desafiando las gélidas temperaturas. Previsiones de dos grados, con sensación térmica de bajo cero. Dará igual. El osasunismo ha respondido. Ahora le toca al equipo. Las semifinales esperan.

No es un día cualquiera y hay que gestionar cualquier mínimo detalle. Será el sexto partido en 20 días. Cansancio físico, pero también emocional y psicológico. Muchos factores para confeccionar un once titular. También será determinante la experiencia en duelos así. El Sevilla tiene más. Desde el entrenador Jorge Sampaoli hasta el killer Youssef En-Nesyri. Pero Osasuna cuenta con Jagoba Arrasate y unos soldados que han demostrado de lo que son capaces. También la atmósfera de El Sadar.

NADIE SE LO QUIERE PERDER

En lo deportivo, muchas incógnitas sobre el once. Es, de nuevo, la hora de Sergio Herrera y la vuelta de Lucas Torró, pero hay una pregunta sin respuesta. ¿Cómo está Moi Gómez? Se retiró en el calentamiento de la anterior eliminatoria y, de forma sorprendente, inició el duelo ante el Elche. Pidió el cambio en el 55. Manos a la cabeza. El futbolista, como el resto de sus compañeros, apenas ha podido ejercitarse estos días pero hay dos señales que dan tranquilidad. La primera, que está en la convocatoria. La segunda, su dedo pulgar en alto a la salida de la sesión de ayer en Tajonar. No está al cien por cien, pero arriesgará. Es día para dejarse algo más que la piel.

El partido contra el Betis invita al optimismo. La primera parte frente al Elche, también. No así la segunda en el Martínez Valero. Aun así, la dinámica de Osasuna es positiva. Ha ido dando pasos durante la cuesta de enero y se ha ganado el derecho de soñar. La situación clasificatoria, séptimo con 28 puntos, permite estas licencias en la Copa del Rey aunque sin olvidar la visita del Atlético de Madrid el próximo domingo. Todo llegará.

Enfrente un Sevilla extraño. Perdió en El Sadar el 12 de agosto por 2-1, pero ha cambiado mucho en estos cinco meses. Incluso de entrenador. Sampaoli por Lopetegui. Un equipo andaluz acostumbrado a lucir su escudo por Europa, pero que ahora lucha por salir del descenso. Tiene diez puntos menos que los rojillos. Quién lo diría. No gana lejos del Sánchez Pizjuán en Liga desde octubre y en la Copa del Rey ha pasado las eliminatorias casi por incercia. La última en Mendizorroza ante el Alavés. Un pírrico 0-1 que le bastó para lograr el billete a los cuartos de final. Un torneo que le está dando las alegrías que no consigue en la competición doméstica. No suma puntos, pero sí llena el tanque del optimismo en una plantilla llena de estrellas, pero que no conforman un equipo.

Osasuna y Sevilla. Duelos eléctricos de alto voltaje. Hoy uno de los dos caerá cortocircuitado. No habrá nieve, como en 2003, pero los rojillos quieren honrar el pasado. Noche mágica en El Sadar.