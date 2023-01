La picota: puntuación de los jugadores de Osasuna ante el Betis

LA PICOTA DE 0 A 3

Sergio Herrera 3

No tuvo mucho trabajo durante el partido. Poco pudo hacer en los goles y sacó una buena mano a Iglesias en el minuto 85. Además detuvo el penalti a Sergio Canales.

Moncayola 2

El centrocampista, reconvertido a lateral, erró dos pases que propiciaron los goles del Betis. En la prórroga jugó de mediocentro y ayudó al equipo en la creación de juego.

David García 3

El central estuvo impecable en todas su acciones defensiva tanto en el tiempo reglamentario como en la prórroga. Además anotó el tanto del empate en el último minuto.

Unai García 2

Realizó dos buenas acciones en en carrera ante Canales. Por momentos sus despejes fueron algo dubitativos pero mantuvo bien cubiertos a los delanteros.

Juan Cruz 1

Estuvo poco exigido por un desaparecido Luiz Henrique. No tuvo incorporaciones en ataque y fue sustituido por Manu Sánchez antes de la prórroga.

Torró 2

El pivote rojillo contuvo bien a Canales durante gran parte del partido. Centro sus esfuerzos en parar las ofensivas locales y ayudó a Oroz en la iniciación del juego.

Aimar Oroz 2

Por momentos el único con algo de creatividad con balón. El canterano dirigió los acercamientos de su equipo en ataque y ayudó a Torró en tareas defensivas.

Brasanac 2

Más allá de la presión en campo rival en la que acompañó a Kike García, el bálcanico no tuvo la oportunidad de crear ocasiones de gol en área rival.

Rubén García 2

El extremo rojillo fue de menos a más. Realizó muchas faltas en los primeros minutos y estuvo algo desaparecido. En la prórroga anotó el empate con un gran disparo.

Abde 1

El joven talento del Barça no tuvo su día. No aprovechó sus ocasiones para encarar y las decisiones que tomó con balón no generaron ningún peligro a la zaga bética.

Kike García 1

El ariete no dejó de intentarlo hasta ser sustituido. En la primera mitad apenas gozó de ocasiones, pero en la segunda Kike dispuso de dos disparos que se marcharon fuera.

SUPLENTES

Chimy (1) Recuperó el balón que generó el empate.

Budimir (1) Asistió a Rubén.

Barja (3) Cambió la cara del equipo con sus centros.

Manu S. (1) Ausente.

D. Moreno (1) Lo intentó en ataque en la prórroga.

Aridane (1) Resolutivo.