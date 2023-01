Un Casio llamado Aimar

Anda medio país, la mitad de ese que se desangra entre subidas escandalosas de IPC, crisis energética, precariedad laboral y otras penurias pospandémicas rulando por las redes que si la exmujer de Piqué, la del Waka Waka, se había metido en una habitación a grabar una sesión bizarra, o algo así, para poner a bajar de un burro al excapitán culé. Que digo yo que tras los temas 'Qué bien actúas', 'Piqué tontolaba' y 'A los niños ya los has visto' la cosa parecía bastante clara. Pero no. A lo martillo pilón, ahí. Que se entere toda la peña. Y claro, ha saltado el debate, que si Ferrari, que si Twingo. Que si Rólex, que si Casio...

El que suscribe es más de lo modesto. Sea Twingo o Casio, al final ambos cumplen la misma función que sus pares millonetis. Uno te lleva a los sitios, el otro te da la hora. Punto. De ahí que es una suerte poder tener, con la que está cayendo, un Twingo o un Casio. Y más si el Casio es modelo AImar, que aparte de darte la hora te pone la alarma, te hace de calculadora, mando de la tele (flipaba de pequeño con aquél modelo) y te da tres puntos que saben a gloria.

Gloria es dormir con la novia, o eso dicen los mayores. Shakira ya no duerme con su novio, pero Osasuna vuelve a hacerlo con la afición. Y eso que el partido contra el Mallorca, si lo comparamos con otros que hemos visto hacer al equipo esta campaña, puede rozar el truñismo. Pero cuando se gana se ve la vida de color de rosa, y eso nos mola.

Mola que Jagoba arriesgue y saque de inicio un equipo tan ofensivo como el que sacó contra Aguirre. Abde, Budimir, Moi, Chimy, AImar... La pena, lo que no casa con la intención del técnico, es hacer el primer tiempo que se hizo. Porque Osasuna ha olvidado salir en El Sadar con el cuchillo entre los dientes y para una vez que tienes gente que calza facas a cascoporro... Pero bueno. El plan salió bien.

Bien que el Mallorca no llegaba a Pamplona como la última jornada de la pasada temporada, con la vida en juego. Y bien que se volviera a ganar a los bermellones en casa, 14 años después. Pero con la puesta de largo del partido la cosa no parecía que iba a terminar como lo hizo. Estaba la cosa más para Piqué que para Shakira, para papá que para mamá.

Tardaron en encontrarse Manu Sánchez y Abde. Cuando lo hicieron, empezó a funcionar Osasuna en ataque. Pese a que Budimir no ande fino, pero es encomiable el trabajo del croata que se partió el alma todo el partido. Corrió, peleó, tuvo ocasiones... Se fue de vacío, pero mejoró sus anteriores actuaciones. Y así, entre ocasiones falladas y alguna concesión tonta que estuvo a punto de costarnos caro, como la de Jaume Costa, se llegaba al descanso de un partido que llevaba hasta los 225 los minutos de nadería en cuanto al planteamiento de Osasuna en los tres últimos choques ligueros.

Y arrancó el segundo tiempo. Y mamá, Shakira, se puso encima de papá, Piqué. Y Moi pilló una batuta que no soltaría hasta el final, dando una lección de cómo se dirige a un equipo. Cómo se cede un balón en tres cuartos y se abre pasillo para recibir pase profundo, cómo se acompaña el cuero, se levanta la cabeza y se aprecia la internada del compañero. Cómo se deja el esférico suave para que AImar Oroz, como un Casio, llegue puntual a la cita con el gol, controle, oriente y fusile. 1-0. "Con tipos como túuuuuuu, sé que te quedé grande, por eso estás con una igualita que túuuuu...".

En Twingo y con Casio. Hasta el final. Sin necesidad de meter quinta, con un fútbol control donde Torró ponía el muro y Moi y AImar mareaban el cuero. Sin sufrimientos atrás, más allá de la típica Aridanada que, de confiado, heló más de un corazón pero sin perjuicio para los rojos. En un nuevo encuentro en el que Aitor deja la meta a cero, ojo, y van dos seguidos. Con la Copa al horizonte, con la primera vuelta a falta de dos partidos y con una renta de 27 puntos. A este paso nos salvamos en marzo, y a primeros...

Volvió la victoria. Osasuna sumó tres. Shakira lo peta con su Rólex y su Ferrari, pero me da que no es feliz. Dicen que el dinero no da la felicidad. Decimos, porque esa máxima la tenemos por bandera los pobres. Bueno, ya se sabe. Contigo, Osasuna, pan y cebolla. Y que el Casio AImar siga dando la hora por muchos años en nuestra casa, aunque me da que, como pobres (pero honrados) que hemos sido siempre, -directivas y Famiglias a un lado-, vendrá algún primo rico y se lo levará. Hasta entonces, que nos quiten lo bailao...

¡Hasta la muerte, Forofillo hasta la muerte!