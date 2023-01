El día que no salió nada

Los propósitos de inicio de año se fueron al traste a las primeras de cambio. Tenía . Tenía Osasuna muchas ganas de empezar fuerte, de deshacerse de un rival directo en la liga y afrontar en pocos días el partidazo de Copa frente al Barça. Pero no fue así. Ni de lejos. Las rojillas tropezaron con todas las de la ley en el debut de 2023 en Tajonar, con un partido gris y una derrota que pone fin a la gran racha de siete encuentros sin perder con la que se despidieron el año pasado.

Un gol en el tramo final decantó el encuentro frente a las riojanas, que llevaron el manejo del partido. Osasuna disparó dos veces a la madera, por una del DUX, pero el mayor acierto visitante rompe la dinámica del equipo de Kakun Mainz, que además perdió a Leyre Fernández por lesión.

Se vieron dos partes bien diferenciadas en Tajonar. La primera, de más control y menos llegadas al área, aunque ambos equipos pudieron anotar en acciones aisladas, con una clara de Patri Zugasti. La segunda fue mucho más entretenida y tanto el DUX como Osasuna metieron una marcha más.

La mala noticia de la fría tarde de Tajonar fue la lesión de la jugadora del equipo logroñés Masferrer, que fue atendida durante varios minutos tras lastimarse la rodilla y retirada en camilla.

Desde que se retomó el juego, las jugadoras de ambos clubes comenzaron el asedio de las áreas. Patri Zugasti se topó en el minuto 64 con la madera al cabecear al larguero un gran centro de Merche Izal desde la derecha. También hubo palo para el DUX, lanzado por Annelie Leitner en el minuto 71. El intercambio de golpes parecía no decantarse por ninguno de los dos rivales hasta que en el 81 Restrepo desequilibró la balanza con una gran acción en la frontal. La internacional colombiana del DUX recortó antes de colocarse el balón y enviar un zapatazo justo a la cepa del poste, inalcanzable para Maitane Zalba.

J.P. Urdíroz

LA MADERA SE INTERPONE

El 0-1 desarmó a Osasuna, que lo intentaría hasta el final a la desesperada. Patri Zugasti probó fortuna pero su disparo se marchó alto. Kakun Mainz realizó dos cambios ya en el 86, entrando al verde Arantxa y Leyre, pero la pivote se lesionó poco después, quedándose sentada en el suelo de inmediato al sentir una molestia muscular. La sustituyó, ya casi sin tiempo, Miriam Rivas.

El DUX también pudo hacer el segundo, pero el intento de Paula Moreno se fue desviado. Sin embargo, y ya en el tiempo añadido, de 6 minutos por las atenciones médicas que hubo, quien más cerca estuvo del gol fue Aitana. La lateral probó fortuna desde lejos y su intento se envenenó hasta que el balón dio de nuevo en el larguero. Era el día en que las cosas no querían salir. Este martes, frente al Barcelona a las 20:45 en El Sadar, la historia por contar sera bien diferente.

Osasuna 0

DUX Logroño 1



Osasuna: Maitane; Aitana, Josune, Vera, Merche Izal (Arantxa, m.86); Celia Ochoa, Mar Torras (Leyre Fernández, m.86); Vilariño, María González (Iara, m.76), Carmen Sobrón (Alexia, m.76); Patri Zugasti.



DUX Logroño: Poza; Tiegnou, Iria Castro, Valderas; Hernández, Masferrer (Leandra, m.58) (Andújar, m.74); Annelie, Olga García (Moreno, m.89), Restrepo, Paula Moreno; Rebecca.



Árbitro: Firvida Fernández, del colegio aragonés, auxiliada por García Fernández y Daiana Alvarado. Mostró amarillas a Mar Torras y Leandra.



Gol: 0-1 (m.81) Restrepo.



Incidencias: Cerca de 200 espectadores en Tajonar, con medio centenar de aficionados de Logroño.

Kakun Mainz: “No estamos finas en la portería”

“Nos vamos muy jodidas por la derrota. Osasuna ha hecho muchas cosas por ganar. Ha sido una muy buena parte con balón y hemos tenido ocasiones para meter pero no estamos finas en la portería en estos últimos partidos y es lo que te penaliza en este tipo de categoría con tanta igualdad. Necesitamos tener más fortuna, que el balón entre para lo que estamos generando. Tenemos muchas ganas de hacer borrón y cuenta nueva, de darle caña a la liga y preparar el partido de Oviedo”, señalaba Kakun Mainz tras la derrota.

Maitane Zalba: “Esperamos entrar en mejor dinámica”

“En líneas generales, el partido ha sido bueno, pero el balón no ha querido entrar. Al final del partido, nos han marcado en una contra pero hemos seguido luchando y el balón no ha querido entrar. Tenemos que mejorar porque el gol no llega, esperamos entrar en una dinámica mejor. Ahora tenemos el partido frente al Barça, que es bonito e ilusionante y esperamos disfrutarlo mucho y que vaya todo muy bien”, declaraba tras el partido Maitane Zalba.