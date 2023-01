Tres jugadores de Osasuna ya son libres para negociar con otros clubes

Desde el 1 de enero hay tres jugadores de Osasuna que pueden negociar con otros clubes para vincularse a ellos la próxima temporada, ya que finalizan sus contratos en junio. Aridane Hernández, Darko Brasanac y Kike Saverio viven esta situación y desde el club no ha habido gesto alguno para abordar la continuidad. Es más, en el caso de Kike Saverio es muy posible que salga en este mercado para desvincularse definitivamente de Osasuna.

SAVERIO, SALIDA EN ENERO

La Ponferradina se ha interesado por los servicios del extremo, que no tiene licencia y no participará ni con el primer equipo ni con el Promesas, según los planes que maneja el club. Saverio ya estuvo a gran nivel el pasado curso en El Toralín, hasta que sufrió una grave lesión de la que ya se ha recuperado. Tiene cartel. Todavía queda mercado para que pueda decidir dónde estará su futuro inmediato. Ha completado dos años y medio en Osasuna tras llegar del Barça B. Apenas pasó de refilón por el Promesas y no ha dado el salto al primer equipo. Solo participó en dos partidos de Copa (Tomares y Olot).

Mientras, el futuro de Aridane y Darko en Osasuna parece complicado, más en el caso del central, relegado al banquillo como cuarto central, ya que David, Unai y Juan Cruz han ocupado esa demarcación. Con la Copa y la sanción del de Esquíroz en San Mamés, ahora tendrá minutos. Por otro lado, aún no se ha tomado una decisión sobre el incierto futuro de Darko.