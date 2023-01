Los planes de Osasuna en el mercado de invierno

ya está activo el mercado de de invierno, cuya ventana se cerrará el 31 de enero. En Osasuna existe calma en los despachos porque no se prevén fichajes. El cuerpo técnico y la dirección deportiva esperan que el 1 de febrero la plantilla siga intacta. Porque esa relativa tranquilidad saltaría por los aires si algún futbolista deposita su claúsula de rescisión para marcharse. Hasta el momento no se atisban movimientos pero queda mucha tela que cortar. Desde este lunes, cuya ventana se cerrará el 31 de enero.El cuerpo técnico y la dirección deportiva esperan que el 1 de febrero la plantilla siga intacta. Porque. Hasta el momento no se atisban movimientos pero queda mucha tela que cortar.

En la entidad mantienen la férrea postura de no negociar por sus futbolistas más importantes y se remite a su cláusula de rescisión. David García, con un blindaje de 20 millones, es el jugador que más interés ha despertado. El Chimy, Torró, Aimar o Moncayola también tienen la etiqueta de intransferibles.

TORRES, LA PRIMERA BAJA

Por otra parte, existe un ligero margen hasta completar el tope salarial para afrontar operaciones tras el saldo de verano, aunque no existe intención alguna de mover el árbol. El trabajo en el capítulo de altas se centra en el próximo curso. Esas necesidades no se aprecian a corto plazo.

De partida, Osasuna ha comenzado el año con una baja en la plantilla, la del capitán Roberto Torres, en busca de protagonismo en su nueva aventura en el Foolad iraní de Javad Nekounam. No está previsto dar respuesta a ese nuevo hueco.

UN DESTINO PARA JAVI MARTÍNEZ

Uno de los asuntos que se presenta es el futuro de Javi Martínez, que no entra en los planes del Albacete. El de Ólvega sigue entrenándose con el equipo de Segunda mientras se aborda una solución para el problema. El Numancia, de Primera RFEF, pretende al jugador. No se ha avanzado en su cambio de aires para que tenga minutos de aquí a final de temporada. Mientras, debe seguir a las órdenes de Rubén Albés, un entrenador que no cuenta con él.