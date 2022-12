Pendientes de Roberto Torres

En Osasuna , se afronta con calma la llegada del. No se está trabajando en la llegada de ningún jugador. Solo se activaría una operación en el caso de que se produjera una salida no deseada. Por David García , en concreto, no hay novedades. El jugador ya aclaró en su momento que “a no ser que pase nada raro”. “A día de hoy no hay nada, y ya está”, declaró. Y sigue sin haberlo.