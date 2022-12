El Numancia quiere la cesión de Javi Martínez

no ha entrado en las convocatorias, incluido el último de La situación de Javi Martínez en el Albacete es una especie de callejón sin salida. En los tres últimos partidos, incluido el último de Copa contra el Logroñés donde sobre el papel tendría más opciones. Su técnico prefirió llevar a jugadores del filial. Es una señal inequívoca de que el club donde se encuentra cedido no cuenta con él. Sus participaciones eran ya de por sí testimoniales desde su llegada el último día de mercado en verano y ahora se han reducido a la nada.

El contrato de cesión se romperá y eso le supondrá una penalización al Albacete de 50.000 euros, al no haber jugado el mínimo de minutos estipulado cuando se firmó el acuerdo. Las relaciones con su entrenador Rubén Albés no pasan por su mejor momento. “Hay jugadores que están abiertos a salir en este mercado y, por lo tanto, con alguno de ellos no contaremos”, declaraba hace unos días antes de jugar en Las Gaunas.

el equipo por excelencia de su tierra. Los sorianos militan esta temporada en Primera RFEF y marchan en la duodécima plaza con 23 puntos, a cinco de Osasuna Promesas. Osasuna quiere su jugador canterano se foguee en otra plaza de Segunda, pero el problema es que por ahora no ha generado interés de cara a la ventana de incorporaciones que está a punto de abrirse. Quien sueña con tenerlo en sus filas es el Numancia . Los sorianos militan esta temporada en Primera RFEF y marchan en la duodécima plaza con 23 puntos, a cinco de Osasuna Promesas.

El de Ólvega acaba de cumplir 23 años y tiene contrato hasta 2026, después de la renovación que se firmó la pasada temporada. Este verano, transmitió al club su deseo de cambiar de aires al verse merecedor de más minutos para así relanzar su carrera. Él mismo aclaró públicamente en Albacete que fue su decisión.

SOLUCIÓN DIFÍCIL

Sin embargo, este periodo a préstamo no ha sido nada fructífero. Ha jugado menos que en Primera con Jagoba, donde sumó 1.112 minutos en 29 partidos el ejercicio anterior, por los 260 en 8 del presente. La solución no es nada sencilla puesto que por normativa no ha pasado el tiempo suficiente desde su salida como para que regrese al primer equipo rojillo y pueda ser alineado. Enero dictará.